Родственники актрисы Анастасии Заворотнюк передали Институту молекулярной биологии РАН ее клетки для исследования, сообщил его директор Александр Макаров президенту России Владимиру Путину во время совещания.

с чего всё началось

Объяснена причина информирования президента России Владимира Путина о болезни и лечении актрисы Анастасии Заворотнюк. Адвокат Александр Добровинский рассказал в интервью Nation News, что это показывает «прозрачность» деятельности ученых.

Общество Опубликованы свежие данные по числу заболевших Covid-19 в России Всего выздоровели – 58226 человек (+4696 за сутки). Напомним, число заболевших коронавирусом в Карелии превысило 200 человек.

Здоровье 17 новых случаев коронавируса подтвердилось в Амурской области 12 мая в Приамурье подтверждено 17 новых случаев коронавируса: девять - в Шимановске, по четыре - в Белогорске и Свободном. 53

Экономика Онищенко выступил против федеральных пособий на маски и перчатки Ранее представители Национального родительского комитета направили обращение в правительство РФ с предложением ввести для россиян специальное пособие на покупку средств индивидуальной защиты во время пандемии коронавируса. 6

Политика Путин заявил о меняющейся ситуации с коронавирусом в России Ситуация с коронавирусом в России меняется, и это дает возможность вернуться к вопросам текущей и долгосрочной повестки, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий. 956

Экономика Коронавирусный кризис ударил по амбициям принца Мухаммеда бен Салмана Двойной удар — вспышка коронавируса и резкое падение цен на нефть — обострил ситуацию в Саудовской Аравии, повергнув ее в худший финансовый кризис за последние десятилетия. 421

Кино Осенью выйдут финальные серии «Сверхъестественного» В подвешенном состоянии оказалось производство многих фильмов и телесериалов в связи со строгими ограничениями, вызванными пандемией коронавируса. 5

Общество Аналитики назвали возможного первого триллионера в мире Аналитики сервиса консультаций для малого бизнеса считают, что первым в мире долларовым триллионером станет основатель Amazon Джефф Безос. 55

Спорт Спортсменам в Татарстане разрешили возобновить тренировки Министерство спорта Республики Татарстан разрешило представителям профессиональных клубов, членам сборных команд, а также спортсменам первого разряда, кандидатам в мастера и мастерам спорта возобновить тренировки.

Общество В России выявлено 10 028 новых случаев коронавируса За последние сутки в России выявлено 10 028 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 44,5% не имели клинических проявлений болезни.

Общество В Кузбассе прокуратура проверит жалобы медиков скорой о нарушении прав Прокуратура Кемеровской области организовала проверку в связи с публикациями обращений медработников станции скорой помощи города Анжеро-Судженска о нарушении их прав: неполучении стимулирующих выплат для работающих в условиях COVID-19 и нехватке средств индивидуальной защиты, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. 3

Игры На PlayStation 5 показали возможности движка Unreal Engine 5 В Epic Games еще заявили, что популярная Fortnite в начале следующего года будет переведена на Unreal Engine 5. Напомним, новое поколение PlayStation 5 и Xbox Series X появится в продаже ближе к концу года. 115

Общество Власти Москвы купили крупнейшего в РФ производителя медицинских масок Правительство Москвы еще в марте приобрело ООО "Компания инновационных технологий" ("КИТ"), которое является крупнейшим производителем медицинских масок в России, сообщает в пятницу газета "Ведомости". 2K

Происшествия Главный инженер алтайского завода «Модест» обвиняется в крупной взятке Следователи предъявили обвинение главному инженеру акционерного общества «Модест» в получении крупной взятки, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Политика Трамп потребовал допросить Обаму в сенате США Провести допрос экс-президента США Барака Обамы в Сенате по делу о вмешательстве России в избирательную кампанию 2016 года в США, 15 мая предложил президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в Twitter. 9