Коронавирус
ИзвестияОбъяснена причина низкой смертности от коронавируса в России
Большее значение имеет статистика тяжелых случаев и летальных исходов, уверен врач. По его мнению, эти показатели удается держать на очень низком уровне (0,7–0,8% случаев с летальным исходом). Это возможно благодаря эффективному выявлению легких случаев, и подготовке медицинских учреждений.
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с чего всё началось
Однако уровень смертности от коронавируса в стране сейчас невысок — 0,7–0,8%, и это на порядок ниже, чем наблюдалось в Италии и Испании на этом же этапе распространения вируса.Известия04:28
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Экономика
Названо условие для выплаты пенсий при дефиците денег у ПФР
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Общество
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Власти Крыма рассказали об увеличении потока туристов, въезжающих в регион по Крымскому мосту.
Газета.Ru 10:56
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В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
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Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу
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