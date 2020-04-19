Однако уровень смертности от коронавируса в стране сейчас невысок — 0,7–0,8%, и это на порядок ниже, чем наблюдалось в Италии и Испании на этом же этапе распространения вируса.

с чего всё началось

Большее значение имеет статистика тяжелых случаев и летальных исходов, уверен врач. По его мнению, эти показатели удается держать на очень низком уровне (0,7–0,8% случаев с летальным исходом). Это возможно благодаря эффективному выявлению легких случаев, и подготовке медицинских учреждений.

Объяснена причина низкой смертности от коронавируса в России

Политика Трамп заявил о готовности США предоставить Ирану аппараты ИВЛ Трамп ранее неоднократно заявлял о готовности Вашингтона оказать Тегерану помощь в условиях пандемии.

Экономика Эксперты проанализировали поведение россиян при финансовых трудностях По результатам исследований НАФИ, в среднем россиянину хватит денежной подушки на 63 дня, «поэтому финансовые трудности коснутся всех, в том числе тех самых родственников», отметила Никишова. 133

Здоровье Врач назвал скрытую причину тяжелого течения коронавируса Причиной тяжелого течения коронавируса у пациентов, которые не входят в группу риска, может быть генетическая предрасположенность. 67

Экономика МВФ отсрочит выплату долгов для десятков стран Международный валютный фонд (МВФ) и группа крупнейших экономик мира G20 одновременно приняли решение отсрочить выплату долгов для нескольких десятков бедных стран. 1

Политика Путин поручил Шойгу подготовить армию к борьбе с коронавирусом Президент дал указание министру обороны до 22 апреля доложить ему о возможности привлечения специальных сил и средств Вооружённых сил для борьбы с COVID-19. 842

Общество Умер писатель Александр Кабаков Писатель, сценарист и журналист Александр Кабаков скончался, сообщил редактор "Русского пионера" Андрей Колесников. 5

Наука Российские ученые назвали потенциальные сверхпроводящие соединения Исследователи из Сколтеха и МФТИ открыли новое химическое правило — они установили связь между положением элемента в Периодической таблице и его способностью к образованию высокотемпературного сверхпроводящего гидрида.

Общество Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 700 тысяч Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом нового типа в США перевалило за отметку в 700 тыс. Об этом следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса. 33

Религия В Иерусалиме сошел Благодатный огонь Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников. 2,4K

Происшествия СК установил зачинщиков бунта в ангарской колонии «Уже установлены основные зачинщики и участники беспорядков на территории ИК-15, их порядка 200 человек», — заявили в СК. 194

Хоккей Панарин рассказал о границах благотворительности Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин ответил на критику соотечественников за помощь американскому госпиталю в борьбе с коронавирусом.

Политика Трамп о коронавирусе: Китай может понести ответственность Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если Китай намеренно допустил вспышку вызванного коронавирусом нового типа заболевания, то для него должны быть последствия. 56

Транспорт В Москве автоматизируют контроль пропускного режима Мэр Москвы Сергей Собянин поручил автоматизировать контроль пропускного режима, отказавшись от ручных проверок. 36

Здоровье В Казахстане назвали условия отмены карантина Карантинные меры в Казахстане ослабят после того, как прирост новых случаев заражения коронавирусом снизится ниже 5% в течение одной недели.