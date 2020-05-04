с чего всё началось

Как объяснила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в программе "Спасибо, доктор", вышедшей на YouTube-канале "Соловьев LIVE", это связано со своевременным оказанием помощи инфицированным, у которых медики выявляют коронавирус.

Объяснена причина низкой смертности от коронавируса в России

Политика Зеленский заявил, что украинская медицина — в шаге от комы Зеленский заявил, что ранее власти создали рабочую группу, куда вошли академики, профессора и заслуженные врачи нашей страны, которые совместно с новым руководством Минздрава проанализировали положение вещей.

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