Коронавирус
Российская газетаОбъяснена причина низкой смертности от коронавируса в России
Как объяснила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в программе "Спасибо, доктор", вышедшей на YouTube-канале "Соловьев LIVE", это связано со своевременным оказанием помощи инфицированным, у которых медики выявляют коронавирус.
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Главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в эфире программы "Спасибо, доктор" на YouTube-канале "Соловьев LIVE" объяснила низкую смертность от коронавируса в России.Газета.Ru09:56
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Специалист Минздрава назвала причину низкой смертности от коронавируса в России
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 12:23, Ашберн
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