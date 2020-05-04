Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаОбъяснена причина низкой смертности от коронавируса в России

Как объяснила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в программе "Спасибо, доктор", вышедшей на YouTube-канале "Соловьев LIVE", это связано со своевременным оказанием помощи инфицированным, у которых медики выявляют коронавирус.
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Главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в эфире программы "Спасибо, доктор" на YouTube-канале "Соловьев LIVE
" объяснила низкую смертность от коронавируса в России.
Газета.Ru09:56

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Объяснена низкая смертность от коронавируса в России

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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 12:23, Ашберн
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