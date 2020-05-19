Экономика

ФинмаркетФинмаркетАмериканские фондовые индексы уверенно растут

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В минувшую пятницу фондовый рынок США вырос, но понес существенные недельные потери на фоне ряда пессимистичных статистических данных и обострения противоречий в отношениях между Вашингтоном и Пекином.
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Американские индексы значительно укрепились

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Общество

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Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе.
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Жители Красноярского края сняли на видео падение метеорита

На юге Красноярского края упал метеорит. Видео этого явления было опубликовано в сообществе «ЧП Канск» в социальной сети «ВКонтакте».
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Политика

Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум для продолжения финансирования

Президент США Дональд Трамп проинформировал главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса об установленном крайнем сроке для выполнения требований США, связанных с реформой организации.
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Наука

Ученые нашли невосприимчивых к коронавирусу людей

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Президент России Владимир Путин заявил, что единый тариф на транспортировку газа может быть реализован только на едином рынке, пока такой интеграции в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) нет.
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Гордон объяснил интервью со Стрелковым и Поклонской заданием спецслужб

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что проводил интервью с бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорем Гиркиным (Стрелковым) по заданию спецслужб страны.
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Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом

Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
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Общество

В Минпросвещения рассказали об организации детского отдыха

Около 33 тысяч организаций детского отдыха планируют начать свою работу в текущем году, до пандемии к летней кампании готовилось чуть более 45 тысяч, заявила заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Янина Голубева.
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Общество

Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений

Нижегородская область выходит на первый этап снятия ограничений, жителям региона разрешены пробежки и прогулки на расстоянии 1 километра от дома по 2 часа в сутки, сообщил глава региона Глеб Никитин.
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Чубайс сравнил нефтяной рынок с дохлой лошадью

Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, вспоминая о недавнем обвале цен на нефтяном рынке, вспомнил известную ковбойскую поговорку о дохлой лошади.
Газета.Ru 02:27
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Станцию петербургского метро «Беговая» закрыли для пассажиров

Во вторник, 19 мая, станцию петербургского метро "Беговая" закрыли по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе подземки.
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Юшков: «Газпром» достроит «СП-2», несмотря на все риски

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Политическая Экспертиза вчера в 11:04
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Происшествия

СКР намерен возбудить дела в отношении семерых российских судей

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) разрешить возбуждение уголовных дел на шесть судей в отставке и одного действующего судью.
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Эффективность масок от коронавируса доказали тесты на хомяках

Доказать высокую эффективность медицинских масок в борьбе с COVID-19 ученым из Университета Гонконга помогли лабораторные хомяки.
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Энергетика

Уверенный рост цен на нефть продолжается

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Каждый четвертый заявил, что сделал бы такую прививку. При этом о нежелании прививаться сообщили более трети участников опроса (35%).
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Объяснена низкая смертность от коронавируса в России

Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
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Экономика

Бизнес Чичваркина может испытывать финансовые трудности, сообщают СМИ

РИА Новости вчера в 10:26
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Коммерсантъ вчера в 08:31
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Алина Загитова отмечает 18-летие

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Артист рассказал, что идея завести собственную теплицу принадлежит именно Алле Борисовне.
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