Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, что большинство новых зараженных — молодые люди от 18 до 40 лет. О том, почему болезнь стала «предпочитать» молодых пенсионерам, в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказала врач-вирусолог Евгения Селькова.

с чего всё началось

Рост числа заболевших среди молодежи объясняется большим количеством тестов, проводимых по всей стране, заявила замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского, врач-вирусолог Евгения Селькова. Ее слова приводит «Вечерняя Москва».

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