Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruОбъяснено большое число молодых пациентов с коронавирусом

Рост числа заболевших среди молодежи объясняется большим количеством тестов, проводимых по всей стране, заявила замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского, врач-вирусолог Евгения Селькова. Ее слова приводит «Вечерняя Москва».
Читать в источнике
Комментировать16
с чего всё началось

«Вирус мутирует»: врач объяснила, почему COVID-19 стал выбирать молодых

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, что большинство новых зараженных — молодые люди от 18 до 40 лет. О том, почему болезнь стала «предпочитать» молодых пенсионерам, в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказала врач-вирусолог Евгения Селькова.
Вечерняя Москвавчера в 10:34

Подробнее о событии

Объяснено большое число молодых пациентов с коронавирусом

Lenta.ruвчера в 23:49

Коронавирусом все чаще заражаются люди младше 40 лет

Вести Подмосковьявчера в 11:51

Вирусолог объяснила причины растущего числа молодых людей, заболевших коронавирусом

БИЗНЕС Onlineвчера в 14:20

Вирусолог объяснила, почему коронавирусом все чаще заражаются молодые

Znak.comвчера в 13:22

Вирусолог объяснила распространение коронавируса среди молодых людей

РИА Новостивчера в 21:21

Врач объяснила, почему COVID стал выбирать молодых

Рамблервчера в 11:24

«Вирус мутирует»: врач объяснила, почему COVID-19 стал выбирать молодых

Вечерняя Москвавчера в 10:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 00:58, Ашберн
Общество

В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
Российская газета 29 марта в 13:06
Здоровье

В Бурятии число заразившихся коронавирусом возросло до 19

«В Республике Бурятия на 31.03.2020 г. зарегистрировано 19 лабораторно подтверждённых в ФБУН «Вектор» случаев заражения COVID-19», — говорится в заявлении, которое приводит РИА Новости.
RT на русском 00:23
Политика

Трамп: Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием

РИА Новости вчера в 18:32
Общество

В России создан высокоточный тест на коронавирус

В России создан высокоточный тест для диагностики коронавируса.
BFM.ru 00:20
Здоровье

В Приморье подтвердили два новых случая коронавируса

Два новых случая коронавирусной инфекции подтверждено в Приморье, сообщила во вторник пресс-служба правительства края.
ТАСС вчера в 20:56
Происшествия

Состояние зараженного коронавирусом в Кузбассе улучшилось

Состояние одного зараженного коронавирусной инфекцией, находящегося в больнице Кемерово, незначительно улучшилось, количество пациентов с подозрением на контакт с носителями вируса, которых наблюдают врачи, уменьшилось до 10, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.
РИА Новости 00:30
Здоровье

Правительственные автомобили временно передали амурским медикам и волонтерам

Машины из гаража правительства Амурской области с 31 марта развозят медицинские бригады и волонтеров по вызовам.
Телепорт 00:27
Общество

Правительство уточнило список товаров первой необходимости

Правительство России внесло изменения в распоряжение об утверждении перечня товаров первой необходимости, сообщается на сайте кабинета министров.
РИА Новости 29 марта в 16:17
Технологии

Valve изменила систему обновления игр в Steam на время карантина

Valve пересмотрела систему обновления игр в Steam для увеличения пропускной способности серверов площадки.
CyberSport.ru вчера в 14:57
Экономика

Россия учредила компанию «Росзарубежнефть»

Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа.
Вести.Ru вчера в 17:09
Общество

Крупные ритейлеры перестанут принимать наличные

Компании запретят принимать наличные или банковские карты.
Прецедент-Новосибирск вчера в 21:45
Экономика

Экономическая активность в центре России снизилась на 20%

Экономическая активность в Центральном федеральном округе снизилась примерно на 20%.
Компания вчера в 11:54
Экономика

Большинство россиян оказались без сбережений в кризис

Почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений, а большинству из тех, у кого они все-таки есть, хватит их в случае внезапной потери ежемесячных доходов в лучшем случае на полгода, показало социологическое исследование, выполненное научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (есть в распоряжении РБК).
РБК 00:00
Общество

26 регионов России ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 14:09
Экономика

В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
BFM.ru вчера в 14:10
Экономика

Украина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов

Если в 2013 году Украина поставила в Россию таковых на 5,5 миллиарда долларов, а приобрела на 2,7 миллиарда (то есть украинские поставки были вдвое больше российских), то в 2019-м соотношение составило 862 миллиона на 787 миллионов долларов — то есть поставки стали почти паритетными.
РИА Новости 29 марта в 01:00
Происшествия

В Москве скончались четыре пожилых пациента с коронавирусом

Ведомости вчера в 15:33
Здоровье

В Минздраве рассказали, для кого наиболее опасен коронавирус

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что помимо пожилых людей, коронавирусу наиболее подвержены люди с сахарным диабетом, ожирением, заболеванием легких и бронхов, а также сердечно-сосудистой системы.
Парламентская газета вчера в 02:13
Политика

Путин подписал указ о весеннем призыве с 1 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в армию, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Коммерсантъ вчера в 12:44
Культура

Анна Ковальчук и Алексей Кравченко стали народными артистами России

Парламентская газета вчера в 14:23
Шоу-бизнес

Сидящая в самоизоляции Боярская рассказала о «едущей крыше»

Актриса театра и кино Елизавета Боярская рассказала поклонникам о том, как проводит время в самоизоляции.
Peterburg2.ru вчера в 03:13
Политика

Рада приняла закон о рынке земли

Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
RT на русском вчера в 18:15
Шоу-бизнес

Собчак переболела коронавирусом

Lenta.ru вчера в 16:23
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть в понедельник, 30 марта, снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 01:16
Политика

Эрдоган пожертвует семимесячную зарплату на борьбу с коронавирусом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил отдать семь своих зарплат на борьбу с коронавирусом в стране.
News.ru вчера в 15:04
Политика

Путин заявил о выигранном времени в борьбе с коронавирусом

Российский лидер Владимир Путин призвал своих полномочных представителей в федеральных округах проявить профессионализм и предпринимать обоснованные действия при борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 09:36
Общество

Путин присвоил звание Героя России посмертно генералу Шаймуратову

Российская газета вчера в 13:47
Происшествия

В пятиэтажном доме в Красноярском крае произошел пожар

РИА Новости вчера в 21:25
Культура

Сегодня на телеканале «Россия-1» начнётся показ сериала «Паромщица»

Как ранее сообщали «53 новости», сегодня, 30 марта, в 21:00 в эфире телеканала «Россия-1» начнётся премьерный показ сериала «Паромщица», который снимался летом 2019 года в Новгородском районе.
53 новости вчера в 09:36
Политика

Украине предрекли «пропасть финансового дефолта» из-за коронавируса

По словам премьер-министра, без поддержки международных финансовых организаций Украине грозит «пропасть финансового дефолта» из-за необходимости погасить внешние и внутренние долги.
Lenta.ru вчера в 18:27
Как работают Яндекс.Новости?
Главное