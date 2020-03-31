Коронавирус
Lenta.ruОбъяснено большое число молодых пациентов с коронавирусом
Рост числа заболевших среди молодежи объясняется большим количеством тестов, проводимых по всей стране, заявила замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского, врач-вирусолог Евгения Селькова. Ее слова приводит «Вечерняя Москва».
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с чего всё началось
Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, что большинство новых зараженных — молодые люди от 18 до 40 лет. О том, почему болезнь стала «предпочитать» молодых пенсионерам, в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказала врач-вирусолог Евгения Селькова.Вечерняя Москвавчера в 10:34
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Вирусолог объяснила причины растущего числа молодых людей, заболевших коронавирусом
БИЗНЕС Onlineвчера в 14:20
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Украине предрекли «пропасть финансового дефолта» из-за коронавируса
По словам премьер-министра, без поддержки международных финансовых организаций Украине грозит «пропасть финансового дефолта» из-за необходимости погасить внешние и внутренние долги.