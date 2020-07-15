По состоянию на 15 июля, в России выявлено 746 369 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, зафиксировано 11 770 летальных исходов, выздоровели 523 249 человек.

Объяснено нахождение более 100 штаммов коронавируса в России

Политика Россия возобновила экспорт аппаратов ИВЛ за рубеж Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) снова поставляются за рубеж, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. 4

Экономика Банк России не планирует проводить деноминацию рубля Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность. 1,4K

Политика Советник Канье Уэста сообщил о его выходе из президентской гонки Американский рэпер Канье Уэст вышел из президентской гонки в преддверии выборов в США, сообщает Intelligencer со ссылкой на советника музыканта Стива Крамера. 1

Политика Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 4,8K

Происшествия Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко Напомним, экс-доцента СПбГУ Олега Соколова обвиняют в том, что в начале ноября прошлого года он расстрелял аспирантку Анастасию Ещенко, расчленил ее тело и по частям утопил в реке Мойке. 209

Происшествия В Нью-Йорке нашли распиленное тело миллионера В Нью-Йорке на Манхэттене нашли распиленное тело миллионера рядом со строительными мешками и бензопилой, пишет Unilad. 4

Игры Вышел новый геймплейный трейлер Serious Sam 4 Издательством Devolver Digital вместе со студией Croteam был опубликован новый геймплейный трейлер шутера Serious Sam 4. В игре показаны некоторые новые и старые враги, наземные и воздушные. 4

Футбол РФС завершил внутреннее расследование в отношении судьи Лапочкина Расследование в отношении арбитра инициировал Хачатурянц по итогам матча 27-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» (1:1). В том матче Лапочкин удалил с поля главного тренера «красно-белых» Доменико Тедеско за бурные эмоции после назначенного пенальти в ворота «Спартака» за фол Умярова и неназначенного одиннадцатиметрового удара в ворота «Локо».

Наука Ученые нашли связь между ношением маски и умственными способностями Адъюнкт-профессор психологии в Университете Калифорнии в Риверсайде Вейвэй Чжан объяснил: «Объем оперативной памяти, которая хранит информацию в течение короткого времени, определяет многие умственные способности, такие как интеллект, понимание и обучение». 12

Наука Созданы датчики здоровья, которые наносятся на кожу простым карандашом Инженеры из Университета Миссури разработали простой способ нанесения на кожу устройства для мониторинга показателей здоровья в режиме реального времени.

Здоровье В минздраве Украины заявили о плане продлить карантин на месяц 12 марта украинское правительство ввело в стране общенациональный карантин из-за коронавируса сроком на месяц, позже он был продлен до 31 июля.

Общество В Подмосковье три деревни отрезало от мира из-за ливня В подмосковном Можайске три деревни и четыре дачных посёлка остались отрезаны от сообщения из-за того, что единственную к ним дорогу размыло после ливня. 3