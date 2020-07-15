Коронавирус
Lenta.ruОбъяснено нахождение более 100 штаммов коронавируса в России
По состоянию на 15 июля, в России выявлено 746 369 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, зафиксировано 11 770 летальных исходов, выздоровели 523 249 человек.
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Политика
Россия возобновила экспорт аппаратов ИВЛ за рубеж
Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) снова поставляются за рубеж, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Вести.Ru 08:20
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости 13 июля в 08:53
Общество
У украинской телеведущей выпал зуб в эфире
У телеведущей Марички Падалко во время эфира новостей на украинском канале 1+1 выпал зуб.
Газета.Ru 08:57
Политика
Советник Канье Уэста сообщил о его выходе из президентской гонки
Американский рэпер Канье Уэст вышел из президентской гонки в преддверии выборов в США, сообщает Intelligencer со ссылкой на советника музыканта Стива Крамера.
RT на русском 09:40
Шоу-бизнес
Бывшая фигурантка дела о хищениях в «Обронсервисе» Васильева сбросила лишний вес
Народные новости 09:58
Авто
Kia начала производить в России новую модель K5
Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство нового бизнес-седана KIA K5, которое ведется по методу крупноузловой сборки.
Моя Москва.онлайн 09:27
Политика
США согласились отменить решение по визам для иностранных студентов
Сегодня власти США согласились отменить решение по визам для иностранных студентов. Об этом сообщил федеральный окружной суд Бостона.
ФедералПресс вчера в 16:39
Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 09:50
Происшествия
Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко
Напомним, экс-доцента СПбГУ Олега Соколова обвиняют в том, что в начале ноября прошлого года он расстрелял аспирантку Анастасию Ещенко, расчленил ее тело и по частям утопил в реке Мойке.
Российская газета 09:18
Политика
Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН
Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) разыграли переизбиранного на второй срок президента Польши Анджея Дуду.
Газета.Ru 06:35
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
Футбол
«Спартак» и «Ахмат» объявили составы
Советский спорт 10:01
Происшествия
В Нью-Йорке нашли распиленное тело миллионера
В Нью-Йорке на Манхэттене нашли распиленное тело миллионера рядом со строительными мешками и бензопилой, пишет Unilad.
Газета.Ru 07:15
Игры
Вышел новый геймплейный трейлер Serious Sam 4
Издательством Devolver Digital вместе со студией Croteam был опубликован новый геймплейный трейлер шутера Serious Sam 4. В игре показаны некоторые новые и старые враги, наземные и воздушные.
The GEEK 09:13
Политика
В Баку прошел митинг в поддержку армии
Газета.Ru 02:49
Футбол
РФС завершил внутреннее расследование в отношении судьи Лапочкина
Расследование в отношении арбитра инициировал Хачатурянц по итогам матча 27-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» (1:1). В том матче Лапочкин удалил с поля главного тренера «красно-белых» Доменико Тедеско за бурные эмоции после назначенного пенальти в ворота «Спартака» за фол Умярова и неназначенного одиннадцатиметрового удара в ворота «Локо».
Metaratings 03:50
Наука
Ученые нашли связь между ношением маски и умственными способностями
Адъюнкт-профессор психологии в Университете Калифорнии в Риверсайде Вейвэй Чжан объяснил: «Объем оперативной памяти, которая хранит информацию в течение короткого времени, определяет многие умственные способности, такие как интеллект, понимание и обучение».
ToDay News Ufa 09:29
Происшествия
Суд Омска оштрафовал местного жителя по делу об оправдании терроризма
Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма в интернете).
Газета.Ru 09:51
Футбол
«Крылья Советов» и «Краснодар» объявили составы на матч РПЛ
Самарские "Крылья Советов" и "Краснодар" определились со стартовыми составами на матч 29-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 09:56
Наука
Созданы датчики здоровья, которые наносятся на кожу простым карандашом
Инженеры из Университета Миссури разработали простой способ нанесения на кожу устройства для мониторинга показателей здоровья в режиме реального времени.
Популярная механика вчера в 06:23
Авто
Ford представил новый кроссовер Ford Bronco Sport официально
Avtovesti.com 02:50
Общество
Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей
С середины июля россияне могут получить 2 государственных выплаты общей суммой более 21 тыс рублей.
Live24 06:02
Здоровье
В минздраве Украины заявили о плане продлить карантин на месяц
12 марта украинское правительство ввело в стране общенациональный карантин из-за коронавируса сроком на месяц, позже он был продлен до 31 июля.
Известия 03:12
Общество
В Подмосковье три деревни отрезало от мира из-за ливня
В подмосковном Можайске три деревни и четыре дачных посёлка остались отрезаны от сообщения из-за того, что единственную к ним дорогу размыло после ливня.
RT на русском 09:47
Финансы
Курсы доллара и евро значительно превзойдут максимумы прошлой недели
Вместе с вероятным ухудшением настроений на внешних рынках доллар и евро в июле-августе имеют хорошие шансы превзойти максимумы прошлой недели в 72,3 рубля и 81,65 рубля.
Российская газета вчера в 23:00
Общество
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
RT на русском вчера в 14:35
Авто
Nissan официально представил серийный электрический кроссовер Ariya
Компания Nissan представила свой первый электрический кроссовер Ariya.
Автоновости дня 03:32