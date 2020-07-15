Согласно заявлению Голиковой, российские учёные выделили более 100 штаммов коронавируса, что стало заметным вкладом в глобальный мониторинг изменчивости этой инфекции.

с чего всё началось

В некоторых случаях даже трудно сказать, идет ли речь о штамме SARS-CoV-2 или какого-либо другого коронавируса.

Объяснено нахождение более 100 штаммов коронавируса в России

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