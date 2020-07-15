Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruОбъяснено нахождение более 100 штаммов коронавируса в России

В некоторых случаях даже трудно сказать, идет ли речь о штамме SARS-CoV-2 или какого-либо другого коронавируса.
Читать в источнике
Комментировать68
с чего всё началось

Вирусолог объяснил, откуда в России 100 штаммов коронавируса

Согласно заявлению Голиковой, российские учёные выделили более 100 штаммов коронавируса, что стало заметным вкладом в глобальный мониторинг изменчивости этой инфекции.
Говорит Москва09:06

Подробнее о событии

Вирусолог объяснил наличие более 100 штаммов коронавируса в России

Российская газета10:44

Вирусолог заявил, что обнаружение 100 штаммов коронавируса неудивительно

Газета.Ru11:31

Вирусолог объяснил, откуда в России появились 100 штаммов коронавируса

РИА Новости10:44

Объяснено нахождение 100 штаммов коронавируса в России

РЕН ТВ12:40

Вирусолог объяснил нахождение более 100 штаммов коронавируса в России

Комсомольская правда10:30

Объяснено нахождение более 100 штаммов коронавируса в России

Lenta.ru09:53

Вирусолог объяснил, откуда в России 100 штаммов коронавируса

Говорит Москва09:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 13:16, Ашберн
Кино

Сериал «Андреевский флаг» выходит на Первом канале

Evo-rus.com 13 июля в 10:20
45
Футбол

«Спартак» одержал первую победу в РПЛ за шесть матчей

RT на русском 12:59
Экономика

Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку к пенсии

В России с 1 августа будут увеличены пенсии работающих пенсионеров, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
Ведомости 12 июля в 10:56
1,7K
Единоборства

Исмаилов пообещал Александру Емельяненко тяжёлый бой

Главный бой в рамках сочинского турнира ACA 107 пройдет между Магомедом Исмаиловым и Александром Емельяненко.
CT news вчера в 08:54
3
Политика

Помпео объявил о расширении санкций против «Северного потока – 2»

Вашингтон введет дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода «Северный поток – 2» и части «Турецкого потока», сообщил в среду, 15 июля, глава Госдепартамента США Майк Помпео в ходе брифинга.
Известия 10:49
537
Политика

В Ереване протестующие облили борщом здание посольства Украины

Известия 08:45
268
Энергетика

Цены на нефть отреагировали ростом на решение ОПЕК+ увеличить добычу

Эффективная квота по сокращению производства сырья в августе составит около 8,5 млн баррелей в сутки Снижение ограничений добычи нефти, которые действовали в июне, не должно привести к увеличению экспорта, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на заседании совместного министерского мониторингового комитета ОПЕК +.
РБК 11:22
2
Экономика

Минфин пообещал не изымать накопления россиян

Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ 07:56
177
Общество

Путин подписал закон, гарантирующий выплаты работникам при сокращении

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, гарантирующий право работников на положенные по закону выплаты при ликвидации юрлиц или же сокращении штата.
РЕН ТВ 13 июля в 13:51
1
Общество

Сбор подписей за отмену результатов голосования по Конституции проходит в Москве и Петербурге

В Москве на Пушкинской площади оппозиция начала сбор подписей под коллективным иском в суд с требованием отменить результаты голосования по поправкам к Конституции.
Коммерсантъ 13:06
15
Политика

В ЕСПЧ зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу MH17

В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) получили и зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу о крушении пассажирского самолета MH17 на востоке Украины в 2016 году, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 12:39
154
Общество

В Ситке на Аляске приняли резолюцию о переносе статуи Баранова в музей

Газета.Ru 01:40
69
Происшествия

В отношении топ-менеджера «Почты России» завели уголовное дело

«Следственным управлением по Южному административному округу главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица «Почты России», — уточнили в компании».
Известия 04:42
547
Армия и оружие

Минобороны России протестировало новый спутник-инспектор

Минобороны России протестировало новейший малый спутник-инспектор, с помощью которого с близкого расстояния обследовали другой отечественный аппарат.
Известия 12:23
5
Происшествия

В Екатеринбурге трое экс-полицейских осуждены за изнасилование девушки

REGNUM 06:23
282
Общество

Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак

По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет вчера в 11:14
157
Политика

Путин и Меркель обсудили выполнение Минских соглашений

Общественная служба новостей 10:48
164
Театры

Худрук Сергей Женовач опроверг скандал в труппе МХТ имени Чехова

Сразу несколько Telegram-каналов ранее заявили, что члены труппы МХТ имени Чехова на одном из сборов театра перед возобновлением сезона открыто выступили против действующего руководства учреждения.
iReactor 13 июля в 11:35
Общество

Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году

Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС 03:12
32
Общество

ПФР опроверг выплату россиянам надбавок к пенсиям за «советский стаж»

Информация о новых выплатах пенсионерам за «советский стаж» не соответствует действительности.
Evo-rus.com 09:11
Футбол

Подпалый: «Арсенал» заслуженно победил «Урал» в матче РПЛ

"Арсенал" в гостях победил "Урал" со счетом 3:1 во встрече 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости 12:01
Политика

В Кремле прокомментировали несанкционированные акции в Хабаровске

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков провел конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов о несанкционированных акциях в Хабаровском крае.
РИА Новости вчера в 06:48
4,8K
Футбол

Арбитр ударил футболиста во время матча команд ПФЛ в Москве

Во время игры между московским ФК "Сахалинцем" и "Легионом" из Махачкалы между одним из футболистов и арбитром произошла драка.
Discover24 13:08
2
Общество

РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения

Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM 06:10
1,2K
Шоу-бизнес

Дана Борисова восхитила фанатов честным фото в купальнике

Подписчики сразу обратили внимание на то, что в отличие от большинства инста-див прежде чем опубликовать фото Дана Борисова не использовала фотошоп, поэтому на фотографии прекрасно видно, что у телеведущей хоть и хорошая, но далеко не идеальная фигура: на ножках заметен целлюлит, а на животе излишки жирка.
Uznayvse.ru вчера в 14:14
2
Общество

Срок действия водительского удостоверения продлен до конца 2020 года

В соответствии с приказом МВД, просроченными водительскими удостоверениями разрешено управлять до 31 декабря.
Татарстан-24 вчера в 10:06
75
Энергетика

«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году

Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru вчера в 11:33
183
Энергетика

«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине

По данным компании, поставки тепла потребителям находятся под угрозой из-за долгов теплопроизводителей и ненадлежащих расчётов многих предприятий за газ.
News.ru вчера в 02:54
31
Футбол

Эриксен может покинуть «Интер» спустя полгода после перехода

С момента своего перехода из «Тоттенхэма» за 20 млн евро Эриксен успел провести 16 матчей за «Интер», забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.
Sport24.ru 10:55
Происшествия

Понасенков ответил на обвинения историка Соколова в травле

РИА Новости 10:50
326
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное