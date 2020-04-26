Коронавирус
Lenta.ruОбъяснено нежелание россиян носить маску в общественных местах
Ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем РАН Анна Юсупова считает, что нежелание некоторых людей носить маску в общественных местах является попыткой справиться с тревогой. Слова Юсуповой цитируют РИА Новости.
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Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
Lenta.ru вчера в 16:36
Происшествия
И.о. главврача красноярского госпиталя выпала из окна
РИА Новости вчера в 23:46
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
Общество
В Кузбассе выявили 21 новый случай заражения коронавирусом
"За прошедшие сутки в Кузбассе выявлен 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 00:50
Общество
Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия 24 апреля в 23:40
Экономика
Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян на 0,2%
Реальные доходы россиян в первом квартале 2020 года снизились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает Росстат (.doc).
Коммерсантъ вчера в 21:52
Общество
МЧС: россияне могут покинуть место карантина в случае угрозы жизни
Покидать место изоляции находящимся на карантине из-за коронавируса COVID-19 можно только, если жизни или здоровью угрожает опасность.
Коммерсантъ 00:43
Общество
Вывозной рейс с россиянами прибыл на Камчатку из Таиланда
Вывозной рейс авиакомпании "Аврора" из Бангкока с россиянами на борту приземлился в аэропорту Елизово Петропавловска-Камчатского, следует из данных онлайн-табло аэропорта.
ТАСС вчера в 23:13
Общество
Коронавирусная Антипасха ждет россиян в последнее воскресенье апреля
На восьмой день после Воскресения Господь явился апостолу Фоме и, свидетельствуя о том, что был с учениками все время по воскресении, не стал ждать вопросов Фомы, показав ему Свои раны, ответив на его невысказанную просьбу.
SM News вчера в 23:28
Общество
Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга пояснил возможные обстоятельства смерти четырех медсестер, чьи имена приводятся в неофициальном списке российских медиков, якобы умерших в период пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 16:44
Общество
В Италии анонсировали закрытие границ для туристов до конца года
Италия до конца года не станет открывать границы для иностранных туристов, об этом заявил в интервью газете La Repubblica министр культуры и туризма республики Дарио Франческини.
РИА Новости 00:38
Политика
Путин подписал закон о переносе дня окончания Второй мировой войны
Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.
Известия 24 апреля в 10:41
Происшествия
На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот
Вести.Ru вчера в 02:46
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru 24 апреля в 11:52
Общество
ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами
Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости 24 апреля в 10:58
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России
Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости 24 апреля в 22:23
Политика
Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу
Москва, 25 апреля 2020, 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала.
REGNUM вчера в 09:45
Шоу-бизнес
Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко
Газета.Ru вчера в 01:34
Общество
Сенатор предложил разрешить пенсионерам гулять по очереди
Ранее зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора предложила ввести разовые пропуска на прогулки для пожилых людей и дополнительные пропуска для поездок на дачу на посевные работы.
РИА Новости вчера в 09:41
Здоровье
В Приамурье вернули в больницу сбежавшего амурчанина с COVID-19
В субботу утром пациент с подтвержденным диагнозом "коронавирус" сбежал из инфекционной больницы в Амурской области.
Российская газета 00:49
Общество
В Подмосковье рассказали о ситуации с больными коронавирусом
РИА Новости вчера в 18:01
Происшествия
Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова
Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости вчера в 18:26
Общество
Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом
Депутат сообщил, что заразился от своего водителя, который лечится уже более недели. Последнее время Калашников соблюдал карантин.
ЗакC.Ру вчера в 06:46
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае
Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в селе Маралиха Чарышского района Алтайского края.
РБК 00:01
Общество
Доктор Комаровский сообщил об «инфицирующей дозе» коронавируса
Москва, 26 апреля 2020, 07:11 — REGNUM Заражение коронавирусом, как правило, происходит при попадании на слизистые оболочки дыхательных путей реципиента определённой минимальной «дозы» вируса, сообщил 25 апреля врач и телеведущий Евгений Комаровский на своей странице в Instagram.
REGNUM 00:11
Происшествия
Службу скорой помощи в одной из больниц в Улан-Удэ закрыли на карантин
Весь медицинский персонал службы скорой помощи Городской больницы №4 в Улан-Удэ изолирован в обсерватор из-за вспышки коронавируса в лечебном учреждении, сообщает минздрав республики.
РИА Новости 00:41
Общество
Певца Максима Леонидова задержали в Санкт-Петербурге
"Полиция задержала в Шуваловском парке Максима Леонидова, который посмел отойти на 100 метров от дома", - сообщил Вишневский.
RuNews24.ru вчера в 07:07
Общество
Министр здравоохранения Ростовской области попала в больницу
Известия вчера в 14:05
Общество
В Нижегородской области ограничивают въезд для жителей других регионов
Въезд в Нижегородскую область будет разрешен только по экстренным пропускам и тем, у кого есть местная прописка, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
Коммерсантъ вчера в 17:42