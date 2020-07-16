Тесты на коронавирус могут быть ошибочными, так как не всегда способны определить, активен ли вирус или уже подавлен иммунной системой. Об этом РБК рассказала директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

с чего всё началось

«Если тесты неудачно выбирают антиген, они могут заметить остаточные следы других вирусов», — объяснила она. Попович добавила, что российские тесты обладают погрешностью в четыре процента. Она отметила, в случае имеющихся симптомов заболевания лучше несколько раз сдать анализ.

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