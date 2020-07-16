Коронавирус
Lenta.ruОбъяснены причины ошибок тестов на коронавирус
«Если тесты неудачно выбирают антиген, они могут заметить остаточные следы других вирусов», — объяснила она. Попович добавила, что российские тесты обладают погрешностью в четыре процента. Она отметила, в случае имеющихся симптомов заболевания лучше несколько раз сдать анализ.
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с чего всё началось
Тесты на коронавирус могут быть ошибочными, так как не всегда способны определить, активен ли вирус или уже подавлен иммунной системой. Об этом РБК рассказала директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.РБКвчера в 20:00
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Арбитр Алексей Сухой запросил видеоповтор эпизода и принял решение отменить гол, усмотрев положение вне игры у другого игрока «Спартака», Самуэля Жиго.
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В России профессия врача стала самой востребованной во время эпидемии
Минэкономики России составило рейтинг самых востребованных профессий в России в апреле–мае.
Коммерсантъ 03:58
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Коммерсантъ вчера в 23:54
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Британские спортсмены на Олимпиаде-2012 принимали секретный препарат
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Российская газета 13 июля в 13:47
Происшествия
Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки
Заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова задержали сотрудники УФСБ по Томской области.
Газета.Ru 02:24
Авто
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В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля.
Газета.Ru вчера в 15:19
Общество
Переболевшим COVID-19 в тяжёлой форме разрешили не вакцинироваться
Директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что переболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19 в тяжёлой форме можно не вакцинироваться.
RT на русском 02:45
Политика
Президент Польши прокомментировал звонок российских пранкеров
Переизбранный на второй срок президент Польши Анджей Дуда прокомментировал звонок от российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса), один из которых в беседе с польским лидером представился Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем.
RT на русском вчера в 08:34
Армия и оружие
Новая эпоха: ракетный комплекс С-500 высоко оценили в Египте
В Египте высоко оценили российский зенитный ракетный комплекс С-500.
Российская газета 04:22
Авто
Седан Toyota Camry обновился в Северной Америке
Среднеразмерный седан Toyota Camry вступит в новый модельный год с несколькими изменениями.
Avtovesti.com вчера в 10:49
Армия и оружие
На границе Азербайджана и Армении возобновились боестолкновения
На товузском направлении азербайджано-армянской границы возобновились бои, сообщили в минобороны Азербайджана.
Газета.Ru 03:35
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину
Известный российский юморист Гарик Харламов, согласно недавно появившейся в сети информации, после развода с Кристиной Асмус положил глаз на другую звезду ТНТ.
CT news вчера в 21:06
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин заявил, что предпочел бы не видеть свою первую жену
Предпочел бы ее не видеть и в тот раз.
CT news вчера в 20:55
Здоровье
В строящемся в Новосибирске перинатальном центре будут развивать фетальную хирургию
Фетальную хирургию, объектом которой является плод в утробе матери, планируют развивать в одном из крупнейших за Уралом перинатальных центров в Новосибирске, ввести который планируется в 2021 году.
ТАСС 01:53
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СК просит арестовать еще четырех акушеров по делу о торговле детьми
Следственный комитет РФ просит Басманный суд Москвы арестовать еще четырех акушеров-гинекологов, обвиняемых в торговле младенцами от суррогатных матерей.
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Армия и оружие
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До усовершенствования штурмовик Су-25, являющийся одним из наиболее используемых российских самолетов, успел повоевать во многих горячих точках, в том числе и в Афганистане, пишет ПолитРоссия.
Shraibikus News вчера в 16:23
Общество
Собянин надеется избежать «жесткой вспышки» коронавируса
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Ведомости 04:16
Общество
В Москве выявлено рекордно низкое с апреля число случаев COVID-19
В Москве зарегистрировали рекордно низкое с начала апреля число заболевших коронавирусной инфекцией.
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Общество
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Белоруссия закупила у США второй танкер с 80 тыс. тонн нефти, которая поступит в республику в августе.
Газета.Ru 03:19
Политика
Иск Нидерландов к России из-за сбитого MH17 зарегистрировали в ЕСПЧ
Страсбург, Франция, 16 июля 2020, 00:49 — REGNUM Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал иск Нидерландов к России по обвинению в причастности к крушению малайзийского Boeing рейса MH17 в июле 2014 года.
REGNUM вчера в 17:49
Армия и оружие
Россия разместит ракеты вблизи ЕС, если в Европе появятся ракеты США
Господин Грушко считает, что в сфере контроля над вооружениями наступил хаос, в сторону которого «движутся США».
Коммерсантъ 02:54
Общество
Главреды российских СМИ поручились за Ивана Сафронова
Основатель The Bell Елизавета Осетинская, бывший замглавреда «Коммерсанта» Глеб Черкасов, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и бывший издатель «Ведомостей» Демьян Кудрявцев подписали личные поручительства за журналиста Ивана Сафронова, который обвиняется в госизмене (ст. 275 УК).
РБК 00:30
Общество
На Среднем Урале зарегистрировано 349 новых случаев COVID-19
Большой прирост выявленных носителей коронавирусной инфекции наблюдается в Свердловской области: плюс 349 новых случаев за сутки.
Российская газета 03:50
Политика
В Израиле предложили отправить беженцев из Африки в Чечню
Израильская общественная организация Шах-Даг предложила построить реабилитационные центры временного размещения африканских беженцев в российских республиках Северного Кавказа, включая Чечню.
Lenta.ru 03:44