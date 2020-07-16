Тесты на коронавирус могут быть ошибочными, так как не всегда способны определить, активен ли вирус или уже подавлен иммунной системой. Об этом РБК рассказала директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

с чего всё началось

Директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович объяснила, почему тесты на коронавирус иногда дают ошибочные результаты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

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