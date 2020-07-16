Коронавирус
Газета.RuВирусолог назвала причины ошибок тестов на COVID-19
Директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович объяснила, почему тесты на коронавирус иногда дают ошибочные результаты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось
Тесты на коронавирус могут быть ошибочными, так как не всегда способны определить, активен ли вирус или уже подавлен иммунной системой. Об этом РБК рассказала директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.РБКвчера в 20:00
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На границе Азербайджана и Армении возобновились столкновения
Министерства обороны Армении и Азербайджана заявляют о возобновлении столкновений на границе двух стран.
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РИА Новости вчера в 17:17
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В Турции семь человек погибли при крушении самолёта-разведчика
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В России спрос на покупку загородной недвижимости вырос на 77%
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Курс евро превысил 81 рубль впервые с 7 июля
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Москва, 16 июля 2020, 06:43 — REGNUM Действия Михаила Горбачева на посту президента СССР, из-за которых объединённая Германия смогла вступить в НАТО, необходимо объяснить геополитической капитуляцией советского лидера, написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
REGNUM вчера в 23:43
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Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки
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Газета.Ru 02:24
Здоровье
Врач назвал симптом, который пациенты часто принимают за гастрит
Заболевание часто проявляет себя так называемыми "голодными болями", которые появляются после еды.
iReactor 01:59
Кино
Дженнифер Грей готовит возможный сиквел культовой мелодрамы
Американская актриса Дженнифер Грей, известная по роли Фрэнсис Хаусман (Бэби) в культовой музыкальной мелодраме 1987 года «Грязные танцы», займётся производством нового фильма о танцах для компании Lionsgate.
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Россия отказалась от участия в немецкой выставке из-за позиции по Сталину и тайной полиции
Российская сторона отказалась предоставить экспонаты для немецкой выставки, посвященной 75-летию Потсдамской конференции.
Znak.com 02:03
Общество
Хакеры, взломавшие аккаунты Маска и Гейтса, заработали более $55 тысяч
Пользователи со всего мира перевели на онлайн-кошельки мошенников, взломавших Twitter-аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса, Джеффа Безоса и других предпринимателей, более $55 тыс. (около 6 биткоинов), сообщает Breaking News.
Газета.Ru вчера в 17:24
Общество
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Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС вчера в 03:12
Общество
Мошенники научились отправлять СМС через сервис Сбербанка
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Илон Маск впервые вошел в топ-10 богатейших людей по версии Forbes
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Известия вчера в 22:38
Финансы
Рублю предсказали резкое укрепление к осени
Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская.
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Общество
Жителям Арктики упростят возможность бесплатного получения земли
Участок земли может получить не только житель Дальнего Востока, но и любой россиянин, который готов к переезду и работе на нем. В августе 2019 года ФИС "На Дальний Восток" начала работу на территориях Забайкальского края и Бурятии, ранее вошедших в состав ДФО.
Интерфакс вчера в 10:23
Общество
Анна Попова: иммунитет к коронавирусу обнаружен у 26% россиян
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Портал Поиск вчера в 12:15
Происшествия
Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми
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Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США
Рэп-исполнитель Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США в избирательной комиссии штата Оклахома.
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Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева
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В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией
В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
RT на русском вчера в 14:56