Коронавирус
РИА НовостиОбъяснены скачки в динамике заражения коронавирусом
Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
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с чего всё началось
Сапронов допустил, что Россия выйдет на плато к концу мая или чуть раньше. Он заверил, что коронавирус "скоро пойдет на спад" и призвал россиян набраться терпения. По-другому трактовал скачки числа новых случаев коронавируса инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.РБКвчера в 20:01
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