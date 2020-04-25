Коронавирус

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Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
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с чего всё началось

Инфекционисты объяснили «скачки» числа заболевших в России за неделю

Сапронов допустил, что Россия выйдет на плато к концу мая или чуть раньше. Он заверил, что коронавирус "скоро пойдет на спад" и призвал россиян набраться терпения. По-другому трактовал скачки числа новых случаев коронавируса инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.
РБКвчера в 20:01

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Инфекционисты объяснили скачки в динамике заражения коронавирусом в России

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Эксперты объяснили скачки числа заразившихся коронавирусом в России

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Инфекционисты обосновали скачки заболеваемости коронавирусом в России

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Инфекционисты объяснили «скачки» числа заболевших в России за неделю

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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 05:16, Ашберн
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Транспорт

Около 400 большегрузов скопилось на границе с КНР в Забайкалье

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Zabnews.ru 02:20
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Мишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для МСП

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Общество

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Газета.Ru 04:13
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Общество

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Авто

Cadillac показал шестиметровый Escalade

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СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ

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75 лет назад состоялась встреча союзников на Эльбе

25 апреля 1945 года состоялась легендарная встреча советских и американских военных на реке Эльба.
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Вышла заключительная серия первого сезона нового «Простоквашино»

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Главный герой случайно раскрыл имя победительницы. Поведение нового участника шоу "Холостяк" на ТНТ ставит под удар рейтинги телеканала.
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Общество

Прибывших из Гоа в Екатеринбург россиян доставили в обсервацию

Сегодня ночью в Екатеринбурге приземлился самолёт с россиянами из Гоа, сообщает ТАСС.
Вечерние Ведомости 00:56
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Общество

В Москве за сутки умер 41 пациент с коронавирусом

Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве за сутки увеличилось на 41 и достигло 366 человек.
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Здоровье

Украина побила антирекорд по числу заразившихся коронавиурсом

На Украине побит антирекорд по числу заразившихся коронавиурсом за сутки.
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Здоровье

Умер заразившийся коронавирусом российский врач

Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга Сергей Белошицкий умер после заражения коронавирусом.
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Если факты нарушений будут доказаны, то Маринакис получит пожизненную дисквалификацию на деятельность в футболе, а "Олимпиакос" будет оштрафован на 3 миллиона евро и понижен в классе.
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Названа средняя зарплата в Москве на начало года

Средняя зарплата в Москве в январе составила 88,9 тысячи рублей, что на 12,1 процента больше, чем показатель за аналогичный период прошлого года.
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21 человек в Кузбассе за сутки заразился коронавирусом

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Лукашенко подписал указ об учебном дне в школах 1 мая

Стало известно, в частности, что президентом страны в целях рационального использования рабочего времени, обеспечения соблюдения режима труда и отдыха, а также своевременного завершения учебного года принято решение о переносе рабочего дня в учреждениях общего среднего образования с субботы, 2 мая, на пятницу, 1 мая.
Российская газета вчера в 09:33
Наука

Cамодельные двухслойные маски задержали от 80 до 99% частиц аэрозолей

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