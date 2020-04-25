Коронавирус
Российская газетаИнфекционисты обосновали скачки заболеваемости коронавирусом в России
В течение последней недели в России наблюдаются скачки числа новых случаев заражения COVID-19. Ежедневный прирост заболевших коронавирусом был в пределах от 4,2 до 6 тысяч человек. Это может свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости и о том, что вскоре "она начнет снижаться".
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с чего всё началось
Сапронов допустил, что Россия выйдет на плато к концу мая или чуть раньше. Он заверил, что коронавирус "скоро пойдет на спад" и призвал россиян набраться терпения. По-другому трактовал скачки числа новых случаев коронавируса инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.РБКвчера в 20:01
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Эксперты объяснили скачки числа заразившихся коронавирусом в России
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