Сапронов допустил, что Россия выйдет на плато к концу мая или чуть раньше. Он заверил, что коронавирус "скоро пойдет на спад" и призвал россиян набраться терпения. По-другому трактовал скачки числа новых случаев коронавируса инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.

с чего всё началось

Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.

Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России

Происшествия В уфимской колонии осужденные пытались устроить беспорядки Шесть осужденных в начале текущей недели пытались устроить беспорядки в колонии Уфы, забаррикадировав дверь кроватями и призывая остальных к дезорганизации работы учреждения, эти действия были пресечены, пострадавших в результате произошедшего нет, сообщает СКР по Башкирии. 3

Политика Путин подписал закон об упрощении получения гражданства РФ Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий право иностранцам подавать заявку на получение гражданства РФ без отказа от имеющегося. 2,9K

Общество Власти Москвы ответили на иск о незаконности режима самоизоляции Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности режима самоизоляции и системы цифровых пропусков. 2,5K

Энергетика Потребители отказываются от сжиженного газа Потребители СПГ отказываются от новых поставок из-за падения спроса во всем мире на нефть и газ. 58

Экономика Кудрин призвал в 2020 году потратить больше средств ФНБ "Потом можно больше, может быть, занимать на рынках и тем самым помогать бюджету, но в этом году острота кризиса такова, что нужно побольше потратить из Фонда", - отметил он. 142

Происшествия Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе. 68

Политика Лавров прокомментировал нападки некоторых стран на ВОЗ Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил, что видит в нападках на Всемирную организацию здравоохранения со стороны некоторых стран попытки оправдать свои запоздавшие и недостаточные меры по борьбе с коронавирусом. 5

Наука Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц. 35

Происшествия В Бурятии задержан высокопоставленный чиновник за смертельное ДТП В Бурятии правоохранители задержали известного в регионе политика за причастность к ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка. 4

Происшествия У 51 работника рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус У 51 работника Корбалихинского рудника тесты показали положительные результаты на коронавирус, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба по борьбе с COVID-19. 4

Здоровье В Свердловской области выявили 33 новых случая коронавируса За минувшие сутки в Свердловской области выявили 33 новых случая коронавируса.

Политика Лавров заявил о саботаже Украиной договоренностей по Донбассу Киев мешает реализации политической части договоренностей, достигнутых «нормандской четверкой» в Париже в декабре прошлого года.