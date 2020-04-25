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РИА НовостиРИА НовостиОбъяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России

Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
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с чего всё началось

Инфекционисты объяснили «скачки» числа заболевших в России за неделю

Сапронов допустил, что Россия выйдет на плато к концу мая или чуть раньше. Он заверил, что коронавирус "скоро пойдет на спад" и призвал россиян набраться терпения. По-другому трактовал скачки числа новых случаев коронавируса инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.
РБКвчера в 20:01

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Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России

РИА Новостивчера в 22:23

Инфекционисты обосновали скачки заболеваемости коронавирусом в России

Российская газета01:25

Эксперты объяснили скачки числа заразившихся коронавирусом в России

Московский Комсомолецвчера в 23:16

Инфекционисты объяснили скачки в динамике заражения коронавирусом в России

Коммерсантъ01:59

Инфекционисты рассказали о возможном выходе на плато в России

Известиявчера в 22:23

Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом

Lenta.ruвчера в 20:56

Инфекционисты объяснили «скачки» числа заболевших в России за неделю

РБКвчера в 20:01
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Общество

Скончалась главред «Русского радио» Юлия Ларионова

Интерфакс 08:57
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Происшествия

В уфимской колонии осужденные пытались устроить беспорядки

Шесть осужденных в начале текущей недели пытались устроить беспорядки в колонии Уфы, забаррикадировав дверь кроватями и призывая остальных к дезорганизации работы учреждения, эти действия были пресечены, пострадавших в результате произошедшего нет, сообщает СКР по Башкирии.
РИА Новости 06:57
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Политика

Путин подписал закон об упрощении получения гражданства РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий право иностранцам подавать заявку на получение гражданства РФ без отказа от имеющегося.
Газета.Ru вчера в 05:25
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Общество

Власти Москвы ответили на иск о незаконности режима самоизоляции

Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
Lenta.ru 02:42
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Энергетика

Потребители отказываются от сжиженного газа

Потребители СПГ отказываются от новых поставок из-за падения спроса во всем мире на нефть и газ.
Вести.Ru 23 апреля в 03:18
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Общество

Певец Максим Леонидов доставлен в полицию за прогулку в парке

Газета.Ru 08:02
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Экономика

Кудрин призвал в 2020 году потратить больше средств ФНБ

"Потом можно больше, может быть, занимать на рынках и тем самым помогать бюджету, но в этом году острота кризиса такова, что нужно побольше потратить из Фонда", - отметил он.
Российская газета 09:16
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Армия и оружие

NI: В России создают малозаметный вертолетно-реактивный гибрид «Камов»

Издание The National Interest сообщило о начале разработки малозаметного вертолетно-реактивного гибрида «Камов».
Дни24 08:47
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Происшествия

На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот

В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку вертолет Ми-26.
Вести.Ru 02:46
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Здоровье

Мясников сравнил количество погибших от коронавируса и других инфекций

Врач Александр Мясников сравнил количество погибших от коронавируса и других инфекций.
РИА Новости 07:02
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Общество

В Башкирии изменили правила поездки на дачу при действии режима самоизоляци

Уфа, 25 апреля 2020, 15:39 — REGNUM Документ о прерывании режима самоизоляции для поездки на дачу утвердили в Башкирии.
REGNUM 08:39
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Общество

Уткин ответил на угрозы Соловьева

Газета.Ru вчера в 11:22
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Происшествия

Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов

В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
РИА Новости вчера в 08:08
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Политика

Лавров прокомментировал нападки некоторых стран на ВОЗ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил, что видит в нападках на Всемирную организацию здравоохранения со стороны некоторых стран попытки оправдать свои запоздавшие и недостаточные меры по борьбе с коронавирусом.
RT на русском 08:33
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Экономика

Негативные последствия от раздачи денег населению объяснила Набиуллина

Эльвира Набиуллина разъяснила, почему Центральный банк не может выдавать деньги россиянам просто так.
Live24 вчера в 10:20
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Кино

Джеймс Ганн назвал топ-10 самых недооцененных сериалов последних лет

Режиссер "Стражей Галактики" Джеймс Ганн назвал десять самых недооцененных сериалов последних лет. Свой список он опубликовал в Twitter.
Piter.tv 23 апреля в 09:06
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Общество

Первый медик умер от коронавируса на Ставрополье

В Ставропольском крае скончался от коронавируса медик, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
DP.RU 04:45
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Наука

Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски

Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
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Происшествия

В больнице Абакана выявили крупный очаг заражения коронавирусом

«Самый крупный очаг заражения зафиксирован в травматологическом отделении Абаканской больницы — 34 случая», — говорится в сообщении.
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Шоу-бизнес

Максим Ержан высказался о случившемся на «Голос. Дети»

Позже результаты были пересмотрены и победителями признали всех участников финала.
Paparazzi.ru вчера в 10:11
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Общество

Финские СМИ оправдали создание концлагерей в Карелии в годы войны

Финская газета Ilta-Sanomat опубликовала статью, оправдывающую создание концлагерей в Карелии в год войны.
Комсомольская правда 00:19
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Происшествия

В Бурятии задержан высокопоставленный чиновник за смертельное ДТП

В Бурятии правоохранители задержали известного в регионе политика за причастность к ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка.
Российская газета 09:42
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Происшествия

У 51 работника рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус

У 51 работника Корбалихинского рудника тесты показали положительные результаты на коронавирус, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба по борьбе с COVID-19.
РБК 05:49
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Здоровье

Пульмонолог объяснил, что ждет россиян, переболевших коронавирусом в легкой форме

У людей, переболевших коронавирусом в легкой форме, не бывает последствий.
URA.Ru 07:30
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Здоровье

В Свердловской области выявили 33 новых случая коронавируса

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 33 новых случая коронавируса.
АН Между строк 09:03
Политика

Лавров заявил о саботаже Украиной договоренностей по Донбассу

Киев мешает реализации политической части договоренностей, достигнутых «нормандской четверкой» в Париже в декабре прошлого года.
Известия 09:28
Общество

На этот год не стоит планировать зарубежных поездок, считает Матвиенко

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко советует россиянам в 2020 году не планировать зарубежных поездок из-за пандемии коронавируса в мире.
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Футбол

«Челси» отказался от снижения зарплат футболистов на время пандемии

Ранее издание Mirror сообщало, что игроки "Челси" согласились на понижение зарплаты в размере 10%, что позволило бы сэкономить клубу $12,5 млн за четыре месяца.
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Общество

Российские врачи опубликовали список умерших коллег с коронавирусом

Российские врачи опубликовали список своих коллег, которые умерли после заражения коронавирусом. Документ озаглавлен как «Список памяти».
Lenta.ru 07:40
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Здоровье

В Омской области выявили четыре новых случая коронавируса

За минувшие сутки коронавирус выявили еще у четверых жителей Омской области.
RuNews24.ru 09:42
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