Сапронов допустил, что Россия выйдет на плато к концу мая или чуть раньше. Он заверил, что коронавирус "скоро пойдет на спад" и призвал россиян набраться терпения. По-другому трактовал скачки числа новых случаев коронавируса инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.

с чего всё началось

В течение последней недели в России наблюдаются скачки числа новых случаев заражения COVID-19. Ежедневный прирост заболевших коронавирусом был в пределах от 4,2 до 6 тысяч человек. Это может свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости и о том, что вскоре "она начнет снижаться".

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