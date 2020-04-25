Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаИнфекционисты обосновали скачки заболеваемости коронавирусом в России

В течение последней недели в России наблюдаются скачки числа новых случаев заражения COVID-19. Ежедневный прирост заболевших коронавирусом был в пределах от 4,2 до 6 тысяч человек. Это может свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости и о том, что вскоре "она начнет снижаться".
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с чего всё началось

Инфекционисты объяснили «скачки» числа заболевших в России за неделю

Сапронов допустил, что Россия выйдет на плато к концу мая или чуть раньше. Он заверил, что коронавирус "скоро пойдет на спад" и призвал россиян набраться терпения. По-другому трактовал скачки числа новых случаев коронавируса инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.
РБКвчера в 20:01

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Инфекционисты объяснили скачки в динамике заражения коронавирусом в России

Коммерсантъ01:59

Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом

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Эксперты объяснили скачки числа заразившихся коронавирусом в России

Московский Комсомолецвчера в 23:16

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Инфекционисты рассказали о возможном выходе на плато в России

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Инфекционисты обосновали скачки заболеваемости коронавирусом в России

Российская газета01:25

Инфекционисты объяснили «скачки» числа заболевших в России за неделю

РБКвчера в 20:01
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Хоккей

Генеральным менеджером омского «Авангарда» стал Алексей Волков

Как хоккеист Волков известен по играм за московское "Динамо", в составе которого в 2012 году выиграл Кубок Гагарина.
12 Канал Омск 23 апреля в 23:21
Общество

Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
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Музыка

Олеся Казаченко победила в седьмом сезоне проекта «Голос. Дети»

Лучшим наставником сезона стал Баста, за которого проголосовали 40% телезрителей.
ТАСС вчера в 17:55
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Наука

Cамодельные двухслойные маски задержали от 80 до 99% частиц аэрозолей

Физики из США выяснили, что самодельные маски из двух слоев ткани разного типа, к примеру, хлопчатобумажной и шелковой, задерживают от 80 до 99% частиц аэрозолей.
ТАСС Наука вчера в 10:28
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Происшествия

На Ямале совершил жесткую посадку вертолет Ми-26

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В Чебаркуле танковый полк отправили на карантин

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Андрей Григорьев-Апполонов сменил имидж

Paparazzi.ru вчера в 05:03
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Здоровье

За сутки у 64 человек в Ростовской области выявлен коронавирус

По информации Роспотребнадзора на 10:30, пятницы, 24 апреля на территории Ростовской области подтверждено 64 новых случая заражения COVID-19.
Kursk.com вчера в 05:19
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Футбол

В «Аяксе» отреагировали на решение не определять чемпиона Нидерландов

В «Аяксе» высказались о досрочном завершении текущего сезона Эредивизии без определения чемпиона из-за распространения коронавирусной инфекции.
Vprognoze.ru 03:04
Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 23 апреля в 14:37
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Общество

Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции

Коллективный иск к мэрии Москвы подали в начале апреля сторонники оппозиционного политика Дмитрия Гудкова.
РБК вчера в 16:52
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Общество

Патриарх Кирилл направил в Италию 8 тонн медицинских материалов

Патриарх Кирилл направил в итальянскую область Апулия 8 тонн медицинских материалов, сообщил губернатор Микеле Эмильяно.
Коммерсантъ вчера в 18:32
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Общество

Онищенко оценил влияние солнечного света на коронавирус

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что коронавирус быстро погибает от воздействия прямого солнечного света.
РИА Новости вчера в 18:32
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Здоровье

В Петербурге умер врач после заражения коронавирусом

Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга умер после заражения коронавирусом во время работы с инфицированными.
ТАСС вчера в 20:16
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Кино

10-летняя российская актриса Марта Тимофеева снимется в Голливуде

iReactor вчера в 09:55
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Политика

Саакашвили надел значок с флагом Украины в перевернутом виде

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пришел на встречу с фракцией «Слуга народа», прикрепив на пиджак значок с флагом Украины в перевернутом виде.
Известия вчера в 08:09
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Энергетика

В Fitch усомнились, что Россия сократит добычу нефти сверх обещанного

Москва, 25 апреля 2020, 05:29 — REGNUM России не придётся сокращать добычу нефти сверх оговоренной квоты по новой сделке ОПЕК+, сообщил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
REGNUM вчера в 22:29
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Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах

Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни.
Газета.Ru 00:56
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Шоу-бизнес

Адвокаты: Почерк Меган Маркл говорит о том, что она хотела публикации письма к отцу

Адвокат герцогини Дэвид Шерборн утверждает, что именно Mail on Sunday спровоцировала раскол в отношениях Меган Маркл и её отца, которые были тёплыми, но эта история вызвала между ними отчуждённость.
Газета Metro вчера в 10:53
Политика

США и Китай сорвали конференцию G20

США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Lenta.ru 01:49
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Футбол

Экс-врач «Спартака»: «С Каррерой было тяжелее, чем с Карпиным»

Врач Михаил Вартапетов, который ранее работал в "Спартаке", сравнил бывших наставников московской команды Валерия Карпина и Массимо Карреру.
Sport.ru 23 апреля в 16:30
Шоу-бизнес

Дана Борисова: «Волочкова бухает. Её лошадиное здоровье выдержит»

Борисова рассказала, что уже больше трёх лет не прикасалась к запрещённым веществам и не собирается.
Территория новостей вчера в 04:45
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Общество

Попова призвала не нарушать режим самоизоляции на майских праздниках

Ближайшие дни не являются основанием для того, чтобы начать нарушать требования, которые есть, это очевидно.
ТАСС вчера в 07:33
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Политика

Путин подписал указ о переносе даты окончания Второй мировой войны

«3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)», — сказано в документе.
Севастополь.ру вчера в 06:40
3,6K
Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru вчера в 11:52
5,3K
Общество

Роспотребнадзор назвал условие для прекращения передачи коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие, при котором прекратится передача коронавируса от человека к человеку.
Газета.Ru вчера в 18:10
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Шоу-бизнес

Екатерина Стриженова экстренно обратилась к врачам с режущей болью

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Общество

ОНФ указал на недоступность дистанционных заказов лекарств

На какой стадии находится закон Владимир Путин подписал указ о разрешении дистанционно продавать безрецептурные лекарства еще 17 марта 2020 года, а 1 апреля в третьем чтении Госдума приняла соответствующий законопроект.
РБК 02:00
Наука

Немецкие вирусологи рассказали о людях с иммунитетом к COVID-19

Полученный результат позволил ученым предположить, что у людей, которые раньше уже заражались какими-либо коронавирусами, может вырабатываться иммунитет к COVID-19, а в случае инфицирования болезнь будет протекать мягко или вовсе бессимптомно.
Российская газета вчера в 23:26
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Происшествия

У 11 сотрудников скорой помощи в Находке обнаружили коронавирус

Коммерсантъ вчера в 23:02
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