Коронавирус
РИА НовостиОбъяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России
Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, об этом заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
Читать в источнике
Оценить131
с чего всё началось
Сапронов допустил, что Россия выйдет на плато к концу мая или чуть раньше. Он заверил, что коронавирус "скоро пойдет на спад" и призвал россиян набраться терпения. По-другому трактовал скачки числа новых случаев коронавируса инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.РБКвчера в 20:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперты объяснили скачки числа заразившихся коронавирусом в России
Московский Комсомолецвчера в 23:16
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 00:45, Ашберн
Киберспорт
Команда Соннейко выиграла свой дебютный матч за Ninjas in Pyjamas
Pushka League пройдет с 23 апреля по 12 мая в онлайне. На турнире 14 команд разыграют между собой 250 тысяч долларов.
Cyber.sports.ru 23 апреля в 15:19
Музыка
Олеся Казаченко победила в седьмом сезоне проекта «Голос. Дети»
ТАСС вчера в 17:55
Общество
Где в Кузбассе выявили новых пациентов с коронавирусом
Оперативный штаб по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Кемеровской области сообщил, что за сутки число заражённых увеличилось на девять.
ВашГород.ру 23 апреля в 00:13
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском вчера в 10:40
Общество
Уткин ответил на угрозы Соловьева
Газета.Ru вчера в 11:22
Общество
Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия вчера в 23:40
Общество
Матвиенко советует не планировать полеты за границу в 2020 году
Спикер Совета Федерации выразила мнение, что в нынешнем году россиянам не нужно планировать заграничные путешествия в связи с пандемией коронавируса.
РЕН ТВ вчера в 07:39
Наука
Палеонтологи обнаружили останки позвонков древней акулы
Палеонтологи описали позвонки и фрагменты чешуи птихода, найденные в 1996 году немецким студентом Куртом Опперманом у Сото-де-ла-Марина (Испания).
Pravda.Ru вчера в 15:44
Политика
Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17
Футбол
Игрок «Спортинга» заразился коронавирусом
Лиссабонский «Спортинг» в своем пресс-релизе сообщил, что игроки и персонал команды прошли тесты на коронавирус.
Матч ТВ вчера в 18:37
Общество
В Москве умер 41 пациент с коронавирусом
В Москве скончался 41 пациент с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
РИА Новости вчера в 14:29
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%
При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Коммерсантъ вчера в 06:31
Здоровье
Ещё 10 человек заразились коронавирусом в Забайкалье
Количество людей, заразившихся коронавирусом, выросло до 83 в Забайкалье – плюс 10 новых случаев за сутки.
Zabnews.ru 23 апреля в 23:08
Шоу-бизнес
Дарина Эрвин призналась, чем покорила сердце Александра Цекало
Всем известна мудрость, что пусть к сердцу мужчины лежит через желудок. Однако, сексуальная художница так не считает.
Paparazzi.ru вчера в 04:40
Происшествия
В Хакасии обнаружили крупный очаг распространения коронавируса
В Хакасии в городе Абаканск зафиксировали 34 случая заражения коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 23:01
Армия и оружие
Уникальный БПК «Керчь» отправился на утилизацию
В 2014 году на борту БПК «Керчь» случился пожар в машинном отделении.
ГЛАС.RU вчера в 09:14
Политика
Небензя обратил внимание на нарушение при выступлении главы МИД Косова
Постпред России при ООН Василий Небензя обратил внимание на нарушение процедуры, которое допустил глава МИД в техническом правительстве непризнанного Косова Глаук Конюфца во время выступления в СБ ООН – представитель края выступал на фоне желто-голубого флага непризнанной республики.
РИА Новости вчера в 16:53
Общество
Застрявшие в Индии граждане России доставлены в Екатеринбург
REGNUM вчера в 23:28
Происшествия
В Москве полицейского и адвоката подозревают во взяточничестве
Сотрудник полиции и адвокат были задержаны в Москве по подозрению во взяточничестве на 500 тысяч рублей, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
РИА Новости вчера в 12:47
Общество
В СПЧ предложили ввести пропуска для пожилых людей и поездок на дачу
Как пояснила Киркора РИА Новости, речь идет не об отмене режима самоизоляции, а о предоставлении доступа гражданам к их садовым участкам, чтобы они могли "посадить картошку, морковь".
РИА Новости вчера в 20:45
Здоровье
Итальянские ученые рассчитали смертность от коронавируса
Ученые Жанлука Ринальди и Маттео Парадизи экономического факультета Гарвадского университета выяснили, что уровень смертности от коронавируса составляет 1,29%.
Коммерсантъ вчера в 23:23
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости вчера в 05:51
Энергетика
Deutsche Bank спрогнозировал сроки исчерпания резервов ФНБ
Ресурсов Фонда национального благосостояния России может хватить на 2 года при цене нефти в $15 за баррель.
Газета.Ru вчера в 03:06
Экономика
Названа средняя зарплата в Москве на начало 2020 года
Средняя зарплата в столице в январе 2020 года составила 88,9 тыс. рублей.
RT на русском 00:00
Общество
Россиянам подготовят рекомендации по проведению майских праздников
Премьер-министр Михаил Мишустин предложил подготовить к майским праздникам советы, как граждане могут проводить эти дни.
Российская газета вчера в 08:05
Здоровье
Расширен список симптомов коронавируса
Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний расширил список симптомов COVID-19.
РИА Новости вчера в 08:06
Общество
Губернатор Нью-Йорка объяснил, откуда коронавирус попал в штат
В штат Нью-Йорк коронавирус пришел не из Китая, а был завезен из европейских стран, заявил губернатор штата Эндрю Куомо журналистам.
Интерфакс вчера в 23:21
Интернет
«Яндекс» запустил платформу для смарт-телевизоров
Как пишет «Астера», «Яндекс» запустил свою платформу для смарт-телевизоров DEXP, а последние представлены только в магазинах сети DNS.
Газета DAILY 23 апреля в 14:09
Общество
Роспотребнадзор представил поэтапное возвращение общепита к работе
Роспотребнадзор разработал рекомендации по поэтапному выходу кафе и ресторанов из ограничений, предпринятых из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 23 апреля в 14:42
Наука
Немецкие вирусологи рассказали о людях с иммунитетом к коронавирусу
Люди, которые ранее уже однажды заражались какими-либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к SARS-CoV-2.
Известия вчера в 20:25