Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиОбъяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России

Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, об этом заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
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с чего всё началось

Инфекционисты объяснили «скачки» числа заболевших в России за неделю

Сапронов допустил, что Россия выйдет на плато к концу мая или чуть раньше. Он заверил, что коронавирус "скоро пойдет на спад" и призвал россиян набраться терпения. По-другому трактовал скачки числа новых случаев коронавируса инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.
РБКвчера в 20:01

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Инфекционисты рассказали о возможном выходе России на плато по заболеваемости

ТК Звездавчера в 23:36

Эксперты объяснили скачки числа заразившихся коронавирусом в России

Московский Комсомолецвчера в 23:16

Инфекционисты объяснили динамику заболеваемости COVID-19 в РФ

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Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России

РИА Новостивчера в 22:23

Инфекционисты рассказали о возможном выходе на плато в России

Известиявчера в 22:23

Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом

Lenta.ruвчера в 20:56

Инфекционисты объяснили «скачки» числа заболевших в России за неделю

РБКвчера в 20:01
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Команда Соннейко выиграла свой дебютный матч за Ninjas in Pyjamas

Pushka League пройдет с 23 апреля по 12 мая в онлайне. На турнире 14 команд разыграют между собой 250 тысяч долларов.
Cyber.sports.ru 23 апреля в 15:19
Музыка

Олеся Казаченко победила в седьмом сезоне проекта «Голос. Дети»

ТАСС вчера в 17:55
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Общество

Где в Кузбассе выявили новых пациентов с коронавирусом

Оперативный штаб по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Кемеровской области сообщил, что за сутки число заражённых увеличилось на девять.
ВашГород.ру 23 апреля в 00:13
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Политика

Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском вчера в 10:40
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Общество

Уткин ответил на угрозы Соловьева

Газета.Ru вчера в 11:22
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Общество

Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия вчера в 23:40
3,2K
Общество

Матвиенко советует не планировать полеты за границу в 2020 году

Спикер Совета Федерации выразила мнение, что в нынешнем году россиянам не нужно планировать заграничные путешествия в связи с пандемией коронавируса.
РЕН ТВ вчера в 07:39
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Наука

Палеонтологи обнаружили останки позвонков древней акулы

Палеонтологи описали позвонки и фрагменты чешуи птихода, найденные в 1996 году немецким студентом Куртом Опперманом у Сото-де-ла-Марина (Испания).
Pravda.Ru вчера в 15:44
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Политика

Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17
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Футбол

Игрок «Спортинга» заразился коронавирусом

Лиссабонский «Спортинг» в своем пресс-релизе сообщил, что игроки и персонал команды прошли тесты на коронавирус.
Матч ТВ вчера в 18:37
Общество

В Москве умер 41 пациент с коронавирусом

В Москве скончался 41 пациент с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
РИА Новости вчера в 14:29
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Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Коммерсантъ вчера в 06:31
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Здоровье

Ещё 10 человек заразились коронавирусом в Забайкалье

Количество людей, заразившихся коронавирусом, выросло до 83 в Забайкалье – плюс 10 новых случаев за сутки.
Zabnews.ru 23 апреля в 23:08
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Шоу-бизнес

Дарина Эрвин призналась, чем покорила сердце Александра Цекало

Всем известна мудрость, что пусть к сердцу мужчины лежит через желудок. Однако, сексуальная художница так не считает.
Paparazzi.ru вчера в 04:40
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Происшествия

В Хакасии обнаружили крупный очаг распространения коронавируса

В Хакасии в городе Абаканск зафиксировали 34 случая заражения коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 23:01
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Армия и оружие

Уникальный БПК «Керчь» отправился на утилизацию

В 2014 году на борту БПК «Керчь» случился пожар в машинном отделении.
ГЛАС.RU вчера в 09:14
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Политика

Небензя обратил внимание на нарушение при выступлении главы МИД Косова

Постпред России при ООН Василий Небензя обратил внимание на нарушение процедуры, которое допустил глава МИД в техническом правительстве непризнанного Косова Глаук Конюфца во время выступления в СБ ООН – представитель края выступал на фоне желто-голубого флага непризнанной республики.
РИА Новости вчера в 16:53
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Общество

Застрявшие в Индии граждане России доставлены в Екатеринбург

REGNUM вчера в 23:28
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Происшествия

В Москве полицейского и адвоката подозревают во взяточничестве

Сотрудник полиции и адвокат были задержаны в Москве по подозрению во взяточничестве на 500 тысяч рублей, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
РИА Новости вчера в 12:47
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Общество

В СПЧ предложили ввести пропуска для пожилых людей и поездок на дачу

Как пояснила Киркора РИА Новости, речь идет не об отмене режима самоизоляции, а о предоставлении доступа гражданам к их садовым участкам, чтобы они могли "посадить картошку, морковь".
РИА Новости вчера в 20:45
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Здоровье

Итальянские ученые рассчитали смертность от коронавируса

Ученые Жанлука Ринальди и Маттео Парадизи экономического факультета Гарвадского университета выяснили, что уровень смертности от коронавируса составляет 1,29%.
Коммерсантъ вчера в 23:23
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Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости вчера в 05:51
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Энергетика

Deutsche Bank спрогнозировал сроки исчерпания резервов ФНБ

Ресурсов Фонда национального благосостояния России может хватить на 2 года при цене нефти в $15 за баррель.
Газета.Ru вчера в 03:06
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Экономика

Названа средняя зарплата в Москве на начало 2020 года

Средняя зарплата в столице в январе 2020 года составила 88,9 тыс. рублей.
RT на русском 00:00
Общество

Россиянам подготовят рекомендации по проведению майских праздников

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил подготовить к майским праздникам советы, как граждане могут проводить эти дни.
Российская газета вчера в 08:05
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Здоровье

Расширен список симптомов коронавируса

Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний расширил список симптомов COVID-19.
РИА Новости вчера в 08:06
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Общество

Губернатор Нью-Йорка объяснил, откуда коронавирус попал в штат

В штат Нью-Йорк коронавирус пришел не из Китая, а был завезен из европейских стран, заявил губернатор штата Эндрю Куомо журналистам.
Интерфакс вчера в 23:21
Интернет

«Яндекс» запустил платформу для смарт-телевизоров

Как пишет «Астера», «Яндекс» запустил свою платформу для смарт-телевизоров DEXP, а последние представлены только в магазинах сети DNS.
Газета DAILY 23 апреля в 14:09
72
Общество

Роспотребнадзор представил поэтапное возвращение общепита к работе

Роспотребнадзор разработал рекомендации по поэтапному выходу кафе и ресторанов из ограничений, предпринятых из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 23 апреля в 14:42
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Наука

Немецкие вирусологи рассказали о людях с иммунитетом к коронавирусу

Люди, которые ранее уже однажды заражались какими-либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к SARS-CoV-2.
Известия вчера в 20:25
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Как работают Яндекс.Новости?
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