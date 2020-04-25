Сапронов допустил, что Россия выйдет на плато к концу мая или чуть раньше. Он заверил, что коронавирус "скоро пойдет на спад" и призвал россиян набраться терпения. По-другому трактовал скачки числа новых случаев коронавируса инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.

с чего всё началось

Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, об этом заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.

Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России

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