Авто

Тарантас НьюсТарантас НьюсОбъявили российские цены на новый кроссовер Kia XCeed

Сегодня, 1 июня, российские дилеры KIA начали продажи нового купе-кроссовера KIA XCeed. Стоимость автомобиля в стартовой комплектации Luxe составляет 1 499 900 рублей. За топовое исполнение Premium придется заплатить 2 039 900 рублей.
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