Как писали ранее "Дни.ру", врач-онколог НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ им. Н. Н. Блохина Игорь Долгополов предположил, что Анастасию Заворотнюк могли выписать только при двух условиях: либо лечение ей не помогает, либо ей нужен перерыв.

с чего всё началось

Телепрограмма.pro утверждает, что с ее редакцией связался очевидец выписки Анастасии Заворотнюк из «Европейского медицинского центра». Как утверждает загадочный аноним, звезда выглядит совсем плохо. По его словам, актриса покидала стены клиники в огромных очках и на инвалидном кресле.

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