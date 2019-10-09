Шоу-бизнес

Вести ПодмосковьяВести ПодмосковьяОбъявились очевидцы выписки Заворотнюк из больницы

Телепрограмма.pro утверждает, что с ее редакцией связался очевидец выписки Анастасии Заворотнюк из «Европейского медицинского центра». Как утверждает загадочный аноним, звезда выглядит совсем плохо. По его словам, актриса покидала стены клиники в огромных очках и на инвалидном кресле.
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с чего всё началось

«Страшно смотреть»: вид вывезенной из больницы Заворотнюк шокировал народ

Как писали ранее "Дни.ру", врач-онколог НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ им. Н. Н. Блохина Игорь Долгополов предположил, что Анастасию Заворотнюк могли выписать только при двух условиях: либо лечение ей не помогает, либо ей нужен перерыв.
Дни.рувчера в 14:57

Подробнее о событии

«Сильно располнела, голова в косынке»: очевидцы рассказали о выписке Анастасии Заворотнюк

StarHit.ru03:00

Слезы текли по щекам: как проходила выписка онкобольной Заворотнюк

Дни.ру05:28

Очевидцы рассказали, как сейчас выглядит борющаяся с раком Анастасия Заворотнюк

Вокруг ТВ03:56

Медики не сдерживали слез при выписке умирающей от рака Заворотнюк

Телепрограмма07:28

Случайные очевидцы не узнали изменившуюся Анастасию Заворотнюк

7Дней.ру02:00

Очевидцы выписки Анастасии Заворотнюк из клиники: «Она сильно располнела и изменилась до неузнаваемости»

Актуальные Новости00:34

«Сильно располнела, просто страшно»: Свидетели выписки Анастасии Заворотнюк вспомнили о женщине на каталке

Царьградвчера в 20:50
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Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 16:08, Ашберн
Происшествия

Автобус врезался в газопровод в Москве

Газета.Ru 13:58
Политика

Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина

РИА Новости 09:54
Происшествия

Установлена личность открывшего стрельбу у синагоги в Германии

Установлена личность мужчины, открывшего стрельбу возле синагоги в немецком Галле. Об этом стало известно еженедельнику Spiegel.
Lenta.ru 14:58
Культура

Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН

Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости 09:54
Общество

Кейт Миддлтон посетила Музей естествознания в Лондоне

Кейт Миддлтон нанесла визит сотрудникам Музея естествознания в Лондоне — герцогиня Кембриджская посетила научный центр биоразнообразия Анжелы Мармонт, который действует на территории музея.
Salt Mag 09:09
Политика

«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев назвал бессмысленным продление старого газового контракта с "Газпромом".
РИА Новости 08:25
Шоу-бизнес

Кирилл Сафонов выложил свадебное фото дочери и дал ей наставления

8 октября Кирилл Сафонов выложил фотографию со свадьбы Анастасии Сафоновой и Стивена Мерфи, которая состоялась 6 октября.
Woman.ru 07:29
Политика

Меркель и Зеленский оценили возможность нормандской встречи

Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудила саммит в нормандском формате.
RT на русском 15:20
Космос

Curiosity нашел на Марсе древнее соленое озеро

Ученые NASA описали виды солей, найденные на участке осадочных пород под названием Остров Саттон, который Curiosity посетил в 2017 году.
Naked Science вчера в 02:55
Происшествия

Уволенному по «делу Голунова» полицейскому отказались дать второй шанс

Бывшему сотруднику полиции Роману Феофанову, уволенному из-за несоблюдения регламента работы при задержании журналиста Ивана Голунова, отказали в восстановлении на службе.
Lenta.ru 15:55
Политика

Путин уволил своего советника Глазьева

Президент России Владимир Путин уволил своего советника Сергея Глазьева.
Газета.Ru 11:03
Происшествия

Экс-мэр Махачкалы Муса Мусаев в четверг выйдет на свободу по УДО

В свою очередь информированный источник сообщил агентству, что Мусаев должен окончательно выйти на свободу в четверг.
Интерфакс - Россия 12:53
Общество

В онкоцентре Блохина ответили на «массовые увольнения медсестер»

Ранее в Twitter независимого профсоюза медработников «Альянс врачей» рассказали, что вслед за врачами из-за «нищенских зарплат» из онкоцентра будут массово увольняться медсестры.
РБК 07 октября в 11:10
Армия и оружие

Эффективность российского спецназа оценили в Польше

Российский спецназ ещё никогда не был так хорошо обучен и оснащён, как сейчас.
News.ru вчера в 22:25
Космос

Запуск станции «Луна-25» может быть вновь отложен

Запуск первой из трех лунных миссий, запланированных в рамках Федеральной космической программы (2016-2025 годы), может вновь быть перенесен на год.
ТАСС 13:31
Экономика

Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России

В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета 00:43
Общество

Иркутский губернатор предложил поднять себе оклад на 44 процента

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад на 44 процента - до 27 тысяч рублей.
РИА Новости 15:40
Футбол

Бывший вратарь «Челси» Чех стал хоккеистом

Бывший голкипер «Челси» и «Арсенала» Петр Чех подписал контракт с хоккейным клубом «Гилфорд Финикс», выступающим во втором дивизионе чемпионата Великобритании.
Lenta.ru 15:57
Армия и оружие

Турция начала военную операцию «Родник мира» на территории Сирии

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сделал официальное объявление о начале военной операции на северо-востоке Сирии, сообщает 9 октября NTV.
REGNUM 09:36
Армия и оружие

Турция начала наземную фазу военной операции в Сирии

Российская газета 16:00
Общество

Дочка Джоли превращается в копию отца

Гости премьеры фильма «Малифисента: Владычица тьмы», состоявшейся в Риме, не могли не заметить, как подросла старшая биологическая дочка Аджелины Джоли — Шайло.
7Дней.ру вчера в 12:00
Политика

NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»

В "подразделении 29155" служат люди, которые путешествовали в страны Европы, а также прошли "через кровавые войны в Афганистане, Чечне и на Украине", а их работа, "согласно оценке западных разведслужб, настолько секретна, что об их существовании, скорее всего, не знали даже другие подразделения ГРУ".
Газета.Ru 01:51
Хоккей

«Торпедо» одержало домашнюю победу над «Витязем»

В Нижнем Новгороде местное «Торпедо» оказалось сильнее подмосковного «Витязя» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2. Первый гол в матче зрители увидели на четвёртой минуте, удачным броском отметился нападающий команды гостей Иван Ларичев.
Чемпионат 14:48
Культура

Гарик Мартиросян анонсировал свое новое шоу без мата

Российский ведущий, стендап-комик и резидент «Comedy Club» Гарик Мартиросян поделился с поклонниками информацией о своей новой концертной программе, которая получила соответствующее название — «Новый».
iReactor 14:50
Происшествия

Подмосковного полицейского уволили за секс с 13-летней школьницей

Газета.Ru 11:25
Политика

Поездки депутатов Госдумы в США будут приостановлены

После допроса в США депутата Госдумы Инги Юмашевой будут приостановлены поездки депутатов в США, сообщила в телеграме советник спикера Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова.
Интерфакс 03:51
Политика

В США арестован сотрудник разведки, передавший секретные данные в СМИ

В США арестован сотрудник военной разведки, обвиняемый в передаче секретной информации журналистам, сообщает 9 октября издание The Hill со ссылкой на заявление минюста США.
REGNUM 15:37
Политика

Трамп высмеял слова «сонного Джо Байдена» об импичменте

Американский лидер Дональд Трамп высмеял бывшего вице-президента Джо Байдена, который выступил за импичмент главы государства.
RT на русском 15:13
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

РБК вчера в 07:26
Финансы

Самый точный аналитик по рублю дал новый прогноз

Рубль до конца текущего года растеряет почти все достижения девяти месяцев на фоне растущего доллара.
Lenta.ru вчера в 11:35
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Анастасия Заворотнюк
Российская актриса
Российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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