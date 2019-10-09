Шоу-бизнес
Вести ПодмосковьяОбъявились очевидцы выписки Заворотнюк из больницы
Телепрограмма.pro утверждает, что с ее редакцией связался очевидец выписки Анастасии Заворотнюк из «Европейского медицинского центра». Как утверждает загадочный аноним, звезда выглядит совсем плохо. По его словам, актриса покидала стены клиники в огромных очках и на инвалидном кресле.
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с чего всё началось
Как писали ранее "Дни.ру", врач-онколог НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ им. Н. Н. Блохина Игорь Долгополов предположил, что Анастасию Заворотнюк могли выписать только при двух условиях: либо лечение ей не помогает, либо ей нужен перерыв.Дни.рувчера в 14:57
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Происшествия
Автобус врезался в газопровод в Москве
Происшествия
Установлена личность открывшего стрельбу у синагоги в Германии
Установлена личность мужчины, открывшего стрельбу возле синагоги в немецком Галле. Об этом стало известно еженедельнику Spiegel.
Культура
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Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
Общество
Кейт Миддлтон посетила Музей естествознания в Лондоне
Кейт Миддлтон нанесла визит сотрудникам Музея естествознания в Лондоне — герцогиня Кембриджская посетила научный центр биоразнообразия Анжелы Мармонт, который действует на территории музея.
Политика
«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев назвал бессмысленным продление старого газового контракта с "Газпромом".
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Кирилл Сафонов выложил свадебное фото дочери и дал ей наставления
8 октября Кирилл Сафонов выложил фотографию со свадьбы Анастасии Сафоновой и Стивена Мерфи, которая состоялась 6 октября.
Политика
Меркель и Зеленский оценили возможность нормандской встречи
Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудила саммит в нормандском формате.
Космос
Curiosity нашел на Марсе древнее соленое озеро
Ученые NASA описали виды солей, найденные на участке осадочных пород под названием Остров Саттон, который Curiosity посетил в 2017 году.
Происшествия
Уволенному по «делу Голунова» полицейскому отказались дать второй шанс
Бывшему сотруднику полиции Роману Феофанову, уволенному из-за несоблюдения регламента работы при задержании журналиста Ивана Голунова, отказали в восстановлении на службе.
Политика
Путин уволил своего советника Глазьева
Президент России Владимир Путин уволил своего советника Сергея Глазьева.
Происшествия
Экс-мэр Махачкалы Муса Мусаев в четверг выйдет на свободу по УДО
В свою очередь информированный источник сообщил агентству, что Мусаев должен окончательно выйти на свободу в четверг.
Общество
В онкоцентре Блохина ответили на «массовые увольнения медсестер»
Ранее в Twitter независимого профсоюза медработников «Альянс врачей» рассказали, что вслед за врачами из-за «нищенских зарплат» из онкоцентра будут массово увольняться медсестры.
Армия и оружие
Эффективность российского спецназа оценили в Польше
Российский спецназ ещё никогда не был так хорошо обучен и оснащён, как сейчас.
Космос
Запуск станции «Луна-25» может быть вновь отложен
Запуск первой из трех лунных миссий, запланированных в рамках Федеральной космической программы (2016-2025 годы), может вновь быть перенесен на год.
Экономика
Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России
В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Общество
Иркутский губернатор предложил поднять себе оклад на 44 процента
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад на 44 процента - до 27 тысяч рублей.
Футбол
Бывший вратарь «Челси» Чех стал хоккеистом
Бывший голкипер «Челси» и «Арсенала» Петр Чех подписал контракт с хоккейным клубом «Гилфорд Финикс», выступающим во втором дивизионе чемпионата Великобритании.
Армия и оружие
Турция начала военную операцию «Родник мира» на территории Сирии
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сделал официальное объявление о начале военной операции на северо-востоке Сирии, сообщает 9 октября NTV.
Армия и оружие
Турция начала наземную фазу военной операции в Сирии
Общество
Дочка Джоли превращается в копию отца
Гости премьеры фильма «Малифисента: Владычица тьмы», состоявшейся в Риме, не могли не заметить, как подросла старшая биологическая дочка Аджелины Джоли — Шайло.
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»
В "подразделении 29155" служат люди, которые путешествовали в страны Европы, а также прошли "через кровавые войны в Афганистане, Чечне и на Украине", а их работа, "согласно оценке западных разведслужб, настолько секретна, что об их существовании, скорее всего, не знали даже другие подразделения ГРУ".
Хоккей
«Торпедо» одержало домашнюю победу над «Витязем»
В Нижнем Новгороде местное «Торпедо» оказалось сильнее подмосковного «Витязя» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2. Первый гол в матче зрители увидели на четвёртой минуте, удачным броском отметился нападающий команды гостей Иван Ларичев.
Культура
Гарик Мартиросян анонсировал свое новое шоу без мата
Российский ведущий, стендап-комик и резидент «Comedy Club» Гарик Мартиросян поделился с поклонниками информацией о своей новой концертной программе, которая получила соответствующее название — «Новый».
Политика
Поездки депутатов Госдумы в США будут приостановлены
После допроса в США депутата Госдумы Инги Юмашевой будут приостановлены поездки депутатов в США, сообщила в телеграме советник спикера Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова.
Политика
В США арестован сотрудник разведки, передавший секретные данные в СМИ
В США арестован сотрудник военной разведки, обвиняемый в передаче секретной информации журналистам, сообщает 9 октября издание The Hill со ссылкой на заявление минюста США.
Политика
Трамп высмеял слова «сонного Джо Байдена» об импичменте
Американский лидер Дональд Трамп высмеял бывшего вице-президента Джо Байдена, который выступил за импичмент главы государства.
Финансы
Самый точный аналитик по рублю дал новый прогноз
Рубль до конца текущего года растеряет почти все достижения девяти месяцев на фоне растущего доллара.