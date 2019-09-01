Политика

ForPostForPostГубернатор Севастополя распустил команду Овсянникова

Большинство оставшихся в правительстве Севастополя людей экс-губернатора Дмитрия Овсянникова отправлены в отставку.
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Источники подтверждают увольнение главы ДИЗО Севастополя

Примечания27 сентября в 11:13

Развивать медицину и образование в Севастополе будут бывшие депутаты

Форпост Севастополь06:45

Почти вся команда севастопольского экс-губернатора Овсянникова отправлена в отставку

Клуб регионов05:05

Объявлен новый состав Правительства Севастополя

Вести Крым07:21

В правительстве Севастополя началась большая чистка

Ридус27 сентября в 09:42

Губернатор Севастополя распустил команду Овсянникова

ForPost27 сентября в 08:46
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Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января

С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Экономика

Финтех-стартап Revolut начнет работать в России до конца текущего года

Британский финтех-стартап Revolut до конца текущего года выйдет на восемь новых рынков, включая Россию, Бразилию, Японию и США.
РБК 10:26
Политика

США ввели санкции против россиян, связанных с Пригожиным

США ввели санкции в отношении двух граждан России и трех компаний, связанных с российским бизнесменом Евгением Пригожиным и Агентством интернет-исследований, говорится в сообщении Минфина США.
BFM.ru 10:24
Происшествия

Юрист объяснил, почему суд назначил Устинову условный срок

РИА Новости 11:22
Футбол

Тедеско возглавит «Спартак» после паузы на матчи сборных

Не исключается вариант, при котором о назначении Тедеско будет объявлено во время паузы на матчи национальных сборных.
Евро-футбол.ру 10:48
Общество

МЧС предупреждает петербуржцев о штормовом ветре и дожде

КП - Санкт-Петербург 08:34
Шоу-бизнес

У Алены Водонаевой появилась третья нога после неудачного фотошопа

По мнению многих, Водонаева неудачно воспользовалась фоторедактором.
StarHit.ru 06:00
Происшествия

В Москве мужчина насмерть подавился салом в темноте

В Москве 56-летний мужчина подавился салом и задохнулся.
РИА Новости 09:51
Политика

Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком

Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 05:28
Экономика

Орешкин спрогнозировал рост доходов россиян до конца года

Резкое снижение инфляции и, как следствие, увеличение реальных зарплат поспособствуют росту доходов населения РФ во втором полугодии 2019 года.
ТАСС вчера в 08:36
Кино

Марина Орлова сыграет главную роль в фильме о Юлии Началовой

Актриса Марина Орлова, известная зрителям по сериалу «Барвиха», сыграет главную роль в фильме о жизни и творчестве Юлии Началовой.
Дни24 09:58
Происшествия

Мосгорсуд признал законность заочного ареста основателя «Рольфа»

Мосгорсуд посчитал законным заочный арест основателя крупнейшего в РФ автодилера "Рольф" Сергея Петрова, оставив прежнее решение суда без изменений, сообщает РИА Новости.
Российская газета 09:41
Кино

По вселенной «Ведьмака» могут снять анимационный сериал

Продюсеры Netflix рассматривают возможность сделать анимационный сериал по вселенной «Ведьмака».
CyberSport.ru 09:57
Общество

Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы

Порядка 20 тысяч человек приняли участие в согласованном с властями митинге в поддержку фигурантов дела о незаконных акциях на проспекте Сахарова в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД.
РИА Новости вчера в 09:15
Общество

Об увольнении заявили 26 сотрудников онкоцентра Блохина

Врачи НИИ детской онкологии и гематологии, входящего в структуру одного из самых известных и крупнейших в России Онкоцентра имени Блохина, в количестве 26 человек подготовили заявления об увольнении.
Газета.Ru 10:08
Общество

Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей

По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
Коммерсантъ 03:43
Кино

Минкульт отчитается обо всех тратах на господдержку кино

Минкультуры России решило отказаться от «недостаточно ответственного» подхода к господдержке кино и опубликовать данные обо всех тратах.
Давыдов.Индекс 02:50
Происшествия

Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством

В 2010–2012 годах Дорофеев возглавлял управление «М» ФСБ, которое курирует работу правоохранительных органов, включая прокуратуру и судей.
РБК 28 сентября в 07:33
Происшествия

Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети

Видео с кухни, где отец сестер Хачатурян ругается из-за беспорядка на дочерей, появилось в сети. Кадры опубликовал телеграм-канал Baza.
Газета.Ru 10:19
Политика

Украинский шоумен посетовал на русификацию Львова

Выступивший в эфире украинского телевидения шоумен Антон Мухарский высказал беспокойство русификацией Львова - по мнению Мухарского, "важнейшего города западной части Украины".
Газета.Ru 09:07
Политика

Самым влиятельным депутатом Госдумы стал Андрей Макаров

Самым влиятельным стал председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.
ТагилСити.ру 04:50
Общество

Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда

В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru вчера в 19:28
Кино

Человек-паук снова возвращается в киновселенную Marvel

Disney и Sony решили вопрос по-взрослому. Откинув старые обиды, компании сели за стол переговоров и смогли найти общие компромиссы.
OvideO.ru 28 сентября в 00:15
Политика

В правительстве Иркутской области еще не знают об отставке губернатора

Слух об отставке губернатора Иркутской области Сергея Левченко является неожиданностью для правительства региона, заявил представитель пресс-службы правительства и губернатора области, 30 сентября сообщает РИА Новости.
Красная весна вчера в 23:50
Космос

Илон Маск показал способный доставить 100 человек на Марс корабль

Основатель компании SpaceX Илон Маск представил корабль, способный доставлять грузы и космонавтов на Луну и Марс.
Известия вчера в 08:59
Здоровье

По всей России срываются закупки препарата преднизолон

В России один за одним признаются не состоявшимися закупки преднизолона в таблетках и инъекциях - препарат приобретают для больниц, а также льготных категорий граждан, в числе которых дети до трех лет.
Газета.Ru 03:06
Политика

Москва ответит на отказ пустить Sputnik на конференцию в Британии

В МИД РФ прокомментировали факт отказа Консервативной партии Великобритании выдать аккредитацию агентству Sputnik на ежегодную конференцию.
Московский Комсомолец 05:04
Общество

Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса

Свадьба в Дербенте, организованная на День города в воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 17:13
Происшествия

В колонии Соликамска заключенные надругались над сокамерником

В отношении двоих осужденных Лопаткина и Заякина (33 года и 29 лет) Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье Иные насильственные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшему, совершенные группой лиц (ч. 2 ст. 132 УК РФ).
Город342 04:00
Политика

Депутаты из Литвы объявили бойкот осенней сессии ПАСЕ из-за России

Двое представителей делегации Литвы в ПАСЕ - член консервативной партии «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы» Эммануэлис Зингерис и либерал Симонас Гентвилас решили не посещать осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы в знак солидарности с Украиной.
Rambler News Service 08:11
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