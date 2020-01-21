Политика

ФАНФАНОбъявлен новый состав правительства РФ

Напомним, 15 января Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил внести изменения в Конституцию РФ. После оглашения послания премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. Новым главой российского правительства был выбран Михаил Мишустин.
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Объявлен новый состав правительства России

RT на русскомвчера в 13:18

Объявлен полный состав министров правительства РФ

Российская газетавчера в 13:15

Михаил Мишустин представит президенту новый состав правительства

Kazanfirst.ruвчера в 00:32

Главы МЧС, Минстроя, Минприроды и Минсельхоза сохранили посты

Московский Комсомолецвчера в 12:30

Объявлен состав нового правительства РФ

Интерфаксвчера в 12:19

Объявлен состав нового кабинета министров

Известиявчера в 12:10

12 министров из прежнего правительства сохранили свои посты в новом составе Кабмина

Эхо Москвывчера в 12:31
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 03:14, Ашберн
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Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная – 2020»

Известия вчера в 17:40
Политика

Стали известны доходы членов нового правительства России

Стали известны доходы членов нового состава правительства России. Данные опубликовала газета «Коммерсантъ».
Lenta.ru вчера в 18:09
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Краснов может сменить Чайку на должности генерального прокурора

Президент России Владимир Путин предложил освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора и внес в Совет Федерации кандидатуру замглавы Следственного комитета (СК) Игоря Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры.
Газета.Ru 20 января в 07:42
Политика

Сенат США проведет процесс по импичменту Трампа в ускоренном режиме

Сенат Конгресса США одобрил во вторник резолюцию, которая позволит верхней палате законодательного органа провести процесс в рамках импичмента президента Дональда Трампа в ускоренном режиме.
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Хвощ помогает снизить уровень холестерина в крови, а также предотвратить атеросклероз и улучшить циркуляцию крови.
Волгоградская правда вчера в 02:40
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В Москве проверяют все вокзалы из-за сообщений о минировании

Московские вокзалы проверяют после получения анонимных сообщений о "минировании", эвакуация пассажиров и персонала не проводится, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 02:57
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Слуцкий выиграл первый матч во главе «Рубина»

Спорт-Экспресс вчера в 08:50
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Вероника Скворцова уйдет с поста главы Минздрава

Вероника Скворцова была назначена министром здравоохранения в 2012 году, до этого с 2008 года она занимала должность замминистра здравоохранения и соцразвития.
РБК вчера в 08:09
Политика

Министром экономического развития России назначен Максим Решетников

Бывший глава Пермского края Максим Решетников назначен на пост министра экономического развития Российской Федерации.
REGNUM вчера в 12:30
Политика

Мишустин провел назначения в аппарате правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжения о новой структуре аппарата правительства.
Коммерсантъ 02:44
Происшествия

Ребенка засосало в диффузор бассейна в Сочи

Известия вчера в 11:05
Происшествия

На Сахалине более 200 рыбаков эвакуировали с оторвавшейся льдины

Спасатели эвакуировали с оторвавшейся от берега на юге Сахалина льдины 230 рыбаков, ещё около 30 по-прежнему ждут помощи, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Сахалинской области.
РИА Новости 01:31
Экономика

Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости вчера в 06:07
Политика

Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности России

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении Доктрины продовольственной безопасности РФ.
ТАСС вчера в 15:01
Политика

Politico: США могут ограничить въезд гражданам Беларуси и Киргизии

Американская администрация изучает вопрос внесения еще семи стран в список государств, гражданам которых может быть ограничен въезд в Соединенные Штаты.
Российская газета вчера в 19:58
Политика

Дмитрий Козак покинет правительство

В новый состав кабинета министров РФ под руководством Михаила Мишустина не войдет нынешний и. о. вице-премьера Дмитрий Козак.
Pravda.Ru вчера в 08:36
Общество

Двух россиян задержали в Давосе в преддверии форума

За пять месяцев до Всемирного экономического форума в Давосе задержали двух россиян, которых власти Швейцарии подозревали в шпионаже и покушении на финансиста Уильяма Браудера.
Газета.Ru вчера в 10:25
Шоу-бизнес

Охлобыстин прокомментировал слова Водонаевой о «рожающем быдле»

Напоминаем, что в ходе беседы с журналистами немецкого издания Ауг заявила, что 90-е годы прошлого столетия в РФ были «милыми», а экс-участница телешоу «Дом-2» разместила в соцсети «Инстаграм» запись, где рассказала о «быдле», рожающем детей ради государственных пособий.
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Спикер Госдумы предложил оштрафовать Водонаеву на 100 млн рублей

REGNUM вчера в 04:31
Авто

В России дилеры Renault столкнулись с дефицитом модели Duster

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Гаджеты

Бюджетный iPhone 9 готовится к запуску

Компания Apple начинает готовится к массовому производству бюджетного iPhone SE 2 – которому уже успели присвоить имя iPhone 9. Смартфон поступит на рынок уже в марте этого года.
ToDay News Ufa 02:40
Происшествия

Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Известия вчера в 12:53
Общество

Известным российским комиком заинтересовалась полиция

Полиция заинтересовалась известным российским комиком Александром Долгополовым и потребовала от петербургского бара HopHead Tap Room предоставить сведения о нем. Об этом сам комик рассказал у себя в Instagram.
Lenta.ru 02:19
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Джано расторг контракт со «Спартаком»

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Русские священники выбыли из французского шоу «Голос», покорив судей

РИА Новости вчера в 17:42
Культура

Путин поздравил актрису Валентину Талызину с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил актрису театра и кино, народную артистку России Валентину Талызину с 85-летием, сообщает пресс-служба Кремля.
Rambler News Service 01:55
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Team Secret пошутила о завершении матча между Virtus.pro и Team Liquid

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Пьяный петербуржец заставил пасынка надругаться над спящей матерью

Выяснилось, что он, угрожая расправой пасынку, заставил подростка совершить насильственные действия сексуального характера в отношении своей матери, пока та спала.
Neva.Today 01:48
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Эффективность управления снизилась более чем в 50 регионах

Эффективность управления регионами в 2019 г. снизилась, говорится в ежегодном рейтинге Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).
Ведомости вчера в 16:10
Общество

Мишустин поручил внести изменения в закон о бюджете

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы, а также в закон о бюджете Пенсионного фонда.
Газета.Ru 01:33
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