Политика
Piter.tvОбъявлен состав кабинета министров правительства РФ
Некоторые из чиновников сохранили свои посты. Во вторник, 21 января, объявлен состав кабинета министров в новом правительстве РФ под руководством премьер-министра Михаила Мишустина. Ликвидировано министерство по делам Северного Кавказа.
Читать в источнике
Оценить98
Подробнее о событии
Показать все источники
12 министров из прежнего правительства сохранили свои посты в новом составе Кабмина
Эхо Москвывчера в 12:31
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 07:44, Ашберн
Футбол
Кокорин сделал хет-трик в товарищеском матче «Зенита»
Александр Кокорин, который продолжает проходить сборы перед второй частью чемпионата России вместе с питерским "Зенитом", снова отличился в товарищеской игре.
Армия и оружие
Во время обстрела Горловки погиб один защитник Донбасса — НМ ДНР
Отмечается, что в результате обстрела был убит один защитник Донбасса, находившийся на боевом посту.
Общество
Путин рассказал, как по новым условиям использовать маткапитал
Напомним, что ранее президент России поручил выдавать маткапитал уже после рождения первого ребёнка, а выплаты за второго увеличат на 150 тыс. рублей, и в итоге сумма составит 616617 рублей.
Экономика
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Происшествия
Пожарный погиб при взрыве баллона в подмосковной теплице
Один сотрудник МЧС погиб, двое его коллег получили серьезные травмы во время тушения пожара в теплице близ деревни Петровское под Серпуховом, сообщили в пресс-службе подмосковного управления ведомства.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили папарацци судом
Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл устали от назойливых журналистов и пригрозили им судом.
Происшествия
Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство
В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.
Общество
Маргарита Симоньян попала в реанимацию
Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.
Политика
Министром науки и высшего образования назначен ректор ТюмГУ
Пост министра науки и высшего образования РФ занял ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков, 21 января сообщает пресс-служба Кремля.
Общество
Путин призвал бедные семьи написать заявления на детские пособия
Ранее председатель комитета Госдумы РФ по труду и социальной политике Ярослав Нилов в эфире НСН призвал не обращать внимания на критиков мер поддержки российских семей.
Культура
«Ведьмак» стал самым просматриваемым сериалом Netflix
Интерес к сериалу понятен, все-таки Netflix долгое время подогревал любопытство зрителей, держа в тайне дату премьеры и потихоньку показывая все новые кадры и захватывающие тизеры.
Общество
В Роспотребнадзоре предупредили о клещах в зимнее время
Представитель Роспотребнадзора отметила, что меры защиты зимой от клещей остаются прежними.
Политика
Путин призвал не экспериментировать с формой правления в России
Президент России Владимир Путин заявил, что теоретически в России возможен переход к парламентской республике, но он считает это нецелесообразным.
Общество
За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее
Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Общество
Рассекречены документы об освобождении Освенцима
Космос
Независимую от США систему полетов к Луне предложили в РКК «Энергия»
Общество
Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная — 2020»
Жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая стала новой миссис Вселенная — 2020, сообщается на ее странице в Instagram.
Спорт
Эксперты оценили отказ UKAD выдать допинг-пробы бегуна Мо Фары
Скандал с пробами четырёхкратного олимпийского чемпиона Мо Фары стал следствием противостояния между UKAD и USADA.
Общество
Мишустин поручил внести изменения в закон о бюджете
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы, а также в закон о бюджете Пенсионного фонда.
Происшествия
На Сахалине из захламленной квартиры спасли маленького мальчика
Мать ребенка найдена, она пришла в квартиру сразу после того, как сотрудники спецслужб выломали дверь.
Армия и оружие
В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет
Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
Здоровье
Роспотребнадзор усилил контроль на границе России из-за коронавируса
Роспотребнадзор усилил контроль на всех границах России из-за обнаруженного в КНР коронавируса нового типа, сообщила 22 января начальник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Ежлова.
Экономика
«Сбербанк» остается самым дорогим российским брендом
Три российских компании вошли в рейтинг самых дорогих брендов мира Global 500 2020, который составляет британская консалтинговая компания Brand Finance.
Общество
Поплавская: программу Малахова сняли с эфира
Вчера Яна Поплавская сообщила, что еще один эпизод «Прямого эфира» о Владе Бахове был снят с эфира.
Политика
Путин назвал «мразями» создателей «групп смерти» в соцсетях
Президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественных организаций Липецкой области раскритиковал так называемые «группы смерти» в социальных сетях и назвал их создателей «уродами».
Общество
Новым министром культуры России стала Ольга Любимова
Должность министра культуры России в кабмине Михаила Мишустина заняла Ольга Любимова, с 2018 года возглавлявшая департамент кинематографии ведомства.
Кино
Фильм «Холоп» собрал более миллиона долларов в зарубежном прокате
Более миллиона долларов собрала в международном прокате российская кинокомедия "Холоп" от режиссёра Клима Шипенко.