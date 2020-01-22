Политика

Piter.tvPiter.tvОбъявлен состав кабинета министров правительства РФ

Некоторые из чиновников сохранили свои посты. Во вторник, 21 января, объявлен состав кабинета министров в новом правительстве РФ под руководством премьер-министра Михаила Мишустина. Ликвидировано министерство по делам Северного Кавказа.
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Раскрыт новый состав правительства России. В нем стало больше уральцев

URA.Ruвчера в 13:35

Объявлен полный состав министров правительства РФ

Российская газетавчера в 13:15

Путин подписал указ о структуре органов исполнительной власти

РЕН ТВвчера в 11:57

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Московский Комсомолецвчера в 12:30

Объявлен состав нового правительства РФ

Интерфаксвчера в 12:19

Объявлен состав нового кабинета министров

Известиявчера в 12:10

12 министров из прежнего правительства сохранили свои посты в новом составе Кабмина

Эхо Москвывчера в 12:31
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Александр Кокорин, который продолжает проходить сборы перед второй частью чемпионата России вместе с питерским "Зенитом", снова отличился в товарищеской игре.
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Во время обстрела Горловки погиб один защитник Донбасса — НМ ДНР

Отмечается, что в результате обстрела был убит один защитник Донбасса, находившийся на боевом посту.
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Напомним, что ранее президент России поручил выдавать маткапитал уже после рождения первого ребёнка, а выплаты за второго увеличат на 150 тыс. рублей, и в итоге сумма составит 616617 рублей.
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Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство

В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.
Российская газета 03:26
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Маргарита Симоньян попала в реанимацию

Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 07:12
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Министром науки и высшего образования назначен ректор ТюмГУ

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Путин призвал бедные семьи написать заявления на детские пособия

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Интерес к сериалу понятен, все-таки Netflix долгое время подогревал любопытство зрителей, держа в тайне дату премьеры и потихоньку показывая все новые кадры и захватывающие тизеры.
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В Роспотребнадзоре предупредили о клещах в зимнее время

Представитель Роспотребнадзора отметила, что меры защиты зимой от клещей остаются прежними.
РБК вчера в 22:01
Политика

Путин призвал не экспериментировать с формой правления в России

Президент России Владимир Путин заявил, что теоретически в России возможен переход к парламентской республике, но он считает это нецелесообразным.
Коммерсантъ 06:23
Политика

Совет Федерации назначил Краснова генпрокурором РФ

ТАСС 03:13
Общество

За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее

Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Lenta.ru вчера в 18:49
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Рассекречены документы об освобождении Освенцима

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Независимую от США систему полетов к Луне предложили в РКК «Энергия»

Накануне.Ru вчера в 00:37
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Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная — 2020»

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РИА Новости 01:39
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Эксперты оценили отказ UKAD выдать допинг-пробы бегуна Мо Фары

Скандал с пробами четырёхкратного олимпийского чемпиона Мо Фары стал следствием противостояния между UKAD и USADA.
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Общество

Мишустин поручил внести изменения в закон о бюджете

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы, а также в закон о бюджете Пенсионного фонда.
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На Сахалине из захламленной квартиры спасли маленького мальчика

Мать ребенка найдена, она пришла в квартиру сразу после того, как сотрудники спецслужб выломали дверь.
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Армия и оружие

В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет

Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
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Роспотребнадзор усилил контроль на границе России из-за коронавируса

Роспотребнадзор усилил контроль на всех границах России из-за обнаруженного в КНР коронавируса нового типа, сообщила 22 января начальник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Ежлова.
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«Сбербанк» остается самым дорогим российским брендом

Три российских компании вошли в рейтинг самых дорогих брендов мира Global 500 2020, который составляет британская консалтинговая компания Brand Finance.
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Поплавская: программу Малахова сняли с эфира

Вчера Яна Поплавская сообщила, что еще один эпизод «Прямого эфира» о Владе Бахове был снят с эфира.
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Президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественных организаций Липецкой области раскритиковал так называемые «группы смерти» в социальных сетях и назвал их создателей «уродами».
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Новым министром культуры России стала Ольга Любимова

Должность министра культуры России в кабмине Михаила Мишустина заняла Ольга Любимова, с 2018 года возглавлявшая департамент кинематографии ведомства.
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Фильм «Холоп» собрал более миллиона долларов в зарубежном прокате

Более миллиона долларов собрала в международном прокате российская кинокомедия "Холоп" от режиссёра Клима Шипенко.
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