Некоторые из чиновников сохранили свои посты. Во вторник, 21 января, объявлен состав кабинета министров в новом правительстве РФ под руководством премьер-министра Михаила Мишустина. Ликвидировано министерство по делам Северного Кавказа.

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Общество Путин рассказал, как по новым условиям использовать маткапитал Напомним, что ранее президент России поручил выдавать маткапитал уже после рождения первого ребёнка, а выплаты за второго увеличат на 150 тыс. рублей, и в итоге сумма составит 616617 рублей.

Происшествия Пожарный погиб при взрыве баллона в подмосковной теплице Один сотрудник МЧС погиб, двое его коллег получили серьезные травмы во время тушения пожара в теплице близ деревни Петровское под Серпуховом, сообщили в пресс-службе подмосковного управления ведомства.

Происшествия Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.

Общество Маргарита Симоньян попала в реанимацию Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.

Политика Министром науки и высшего образования назначен ректор ТюмГУ Пост министра науки и высшего образования РФ занял ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков, 21 января сообщает пресс-служба Кремля.

Общество Путин призвал бедные семьи написать заявления на детские пособия Ранее председатель комитета Госдумы РФ по труду и социальной политике Ярослав Нилов в эфире НСН призвал не обращать внимания на критиков мер поддержки российских семей.

Культура «Ведьмак» стал самым просматриваемым сериалом Netflix Интерес к сериалу понятен, все-таки Netflix долгое время подогревал любопытство зрителей, держа в тайне дату премьеры и потихоньку показывая все новые кадры и захватывающие тизеры.

Общество За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.

Общество Мишустин поручил внести изменения в закон о бюджете Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы, а также в закон о бюджете Пенсионного фонда.

Армия и оружие В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.

Здоровье Роспотребнадзор усилил контроль на границе России из-за коронавируса Роспотребнадзор усилил контроль на всех границах России из-за обнаруженного в КНР коронавируса нового типа, сообщила 22 января начальник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Ежлова.

Экономика «Сбербанк» остается самым дорогим российским брендом Три российских компании вошли в рейтинг самых дорогих брендов мира Global 500 2020, который составляет британская консалтинговая компания Brand Finance.

Общество Поплавская: программу Малахова сняли с эфира Вчера Яна Поплавская сообщила, что еще один эпизод «Прямого эфира» о Владе Бахове был снят с эфира.

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