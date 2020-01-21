Политика
RT на русскомОбъявлен новый состав правительства России
Председателем кабмина был назначен глава ФНС Михаил Мишустин. Экс-премьер Дмитрий Медведев, говоря о решении правительства уйти в отставку, отметил, что таким образом была обеспечена свобода решений для президента, который объявил о намерениях модернизировать политическую систему страны.
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с чего всё началось
Министром здравоохранения назначен Михаил Мурашко, министром культуры — Ольга Любимова, министром науки и высшего образования — Валерий Фальков, министром природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин, министром промышленности и торговли — Денис Мантуров.RT на русском13:18
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Русские священники покорили жюри французского «Голоса»
Политика
Сергей Кравцов стал министром просвещения
Кравцов начал работу в Министерстве образования Российской Федерации в 2002 году и вразные периоды возглавлял Департамент регионального развития и Департамента управления программами и конкурсных процедур Минобрнауки России.
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Поклонники отметили, что Энистон и Питт душевно поздравили друг друга, обнявшись после церемонии вручения, и даже намекнули на воссоединение.
Политика
Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин станет вице-премьером
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин станет вице-премьером нового правительства, сказали РБК пять источников, близких к кабинету министров.
Кино
Хьюго Уивинг не сыграет агента Смита в новой «Матрице»
Британский актер Хьюго Уивинг не исполнит роль агента Смита в четвертой серии франшизы "Матрица". Об этом пишет издание Time Out.
Футбол
«Арсенал» дважды отыгрался в меньшинстве в лондонском дерби с «Челси»
«Челси» сыграл вничью с «Арсеналом» в лондонском дерби в рамках 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Футбол
Кокорин сделал хет-трик в товарищеском матче «Зенита»
Александр Кокорин, который продолжает проходить сборы перед второй частью чемпионата России вместе с питерским "Зенитом", снова отличился в товарищеской игре.
Футбол
Агуэро принес «Манчестер Сити» победу над «Шеффилд Юнайтед»
Чемпион Англии "Манчестер Сити" одержал нелегкую победу над новичком элиты "Шеффилд Юнайтед" 1:0. "Сити", в стартовом составе которого не оказалось Серхио Агуэро, столкнулся с серьезным сопротивлением со стороны "клинков".
Армия и оружие
Лукашенко сменил министра обороны и госсекретаря Совбеза Белоруссии
Решения принял президент страны Александр Лукашенко.
Политика
Медведев поздравил новое правительство с началом работы
На своей страниц в соцсети «ВКонтакте» политик поздравил новый кабмин с началом работы и пожелал членам правительства эффективного решения важнейших задач, стоящих перед Россией.
Финансы
Внешний долг России в 2019 году вырос на $26,8 млрд
Внешний долг России по состоянию на 1 января 2020 года составил $481,5 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
Наука
В теломерах пожилых людей обнаружили аномалии
Сотрудники Университета Перуджи в Италии провели исследования, которые показали, что теломеры людей в возрасте начинают уменьшаться и более подвержены патологиям.
Кино
Мир отмечает 100-летие со дня рождения Федерико Феллини
100 лет исполнилось со дня рождения знаменитого режиссера, обладателя пяти премий «Оскар», основателя нового киноязыка, Федерико Феллини.
Армия и оружие
Главком ВМФ назвал первый корабль с гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Первым кораблем, который оснастят новейшей гиперзвуковой ракетой морского базирования «Циркон», станет один из фрегатов.
Политика
Трамп задумал ограничить выдачу виз гражданам Белоруссии и Киргизии
Президент США Дональд Трамп задумал ограничить выдачу американских виз гражданам еще семи стран, в том числе Белоруссии и Киргизии.
Шоу-бизнес
Сын Собчак заявил, что хочет всегда жить на Мальдивах
Сын журналистки и телеведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана, трехлетний Платон после отдыха с мамой на Мальдивах заявил, что больше не хочет жить в Москве.
Гаджеты
Вышло финальное обновление ОС Windows 7
Американская компания Microsoft сообщила в своем блоге, что выпустила финальное обновление для легендарной операционной системы Windows 7. Это обновление безопасности ОС KB4534314 и ежемесячный пакет исправлений KB4534310.
Армия и оружие
Посольство России на Кипре опровергло сообщения о планах признать ТРСК
Посольство России в Никосии опровергло публикацию турецкой газеты с сообщением о якобы планах Москвы признать так называемую Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК) на оккупированной части острова.
Общество
ВОЗ предупредила о распространении коронавируса из Китая
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о возможном распространении новой пневмонии, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, в Китае и других странах.
Политика
Ну вот и назван состав нового Правительства.
Российский предприниматель Сергей Васильев на своей странице в Facebook прокомментировал новый состав правительства, предложенный Михаилом Мишустиным.
Политика
Путин изменил структуру правительства
Президент России Владимир Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти».
Шоу-бизнес
Памела Андерсон тайно вышла замуж за 74-летнего продюсера
Американская 52-летняя актриса Памела Андерсон тайно вышла замуж за продюсера фильма «Звезда родилась» Джона Питерса, сообщает Super.ru.
Армия и оружие
Эрдоган заявил, что Турция пока не отправляла войска в Ливию
Политика
Слушания по импичменту Трампа начались в Сенате США
Сенат пересек одну из самых печальных черт в системе власти, начав третий процесс импичмента президенту в американской истории.
Музыка
Эминем побил рекорд по скорости чтения рэпа
Хоккей
«Нефтехимик» расторг контракт со Степаном Захарчуком
После изучения дополнительной информации о ДТП с участием хоккеиста Степана Захарчука клуб принял решение о расторжении контракта с хоккеистом, — сообщается на официальном сайте команды.
Политика
ЦИК Абхазии попросил депутатов поправить закон о выборах президента
ЦИК попросил депутатов внести поправки в закон о выборах президента, пояснив, что избирательная комиссия не обладает правом законодательной инициативы, отметил председатель ЦИК Тамаз Гогия.
Общество
Дерипаска похвалил реформы Трампа и раскритиковал российский ЦБ
Бизнесмен Олег Дерипаска, послушав выступление президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который стартовал во вторник, 21 января, заявил о превосходстве его экономической и социальной политики над действиями российского Центробанка.
Армия и оружие