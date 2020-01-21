Политика

RT на русскомRT на русскомОбъявлен новый состав правительства России

Председателем кабмина был назначен глава ФНС Михаил Мишустин. Экс-премьер Дмитрий Медведев, говоря о решении правительства уйти в отставку, отметил, что таким образом была обеспечена свобода решений для президента, который объявил о намерениях модернизировать политическую систему страны.
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с чего всё началось
Министром здравоохранения назначен
 Михаил Мурашко, министром культуры — Ольга Любимова, министром науки и высшего образования — Валерий Фальков, министром природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин, министром промышленности и торговли — Денис Мантуров.
RT на русском13:18

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Новое правительство сформировано в России

ТК Звезда13:39

Объявлен новый состав правительства России

RT на русском13:18

Мишустин объявил о новых назначениях в правительстве

News.ru12:37

Стали известны новые министры российского правительства

Rambler News Service12:46

Стал известен новый состав правительства России

Росбалт12:46

Восемь новых министров будут руководить ведомствами впервые

Известия13:10

Владимир Путин подписал указы о назначении министров в новом составе правительства. Читайте весь список на «Фонтанке»

Фонтанка.Ру12:37
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Музыка

Русские священники покорили жюри французского «Голоса»

Gazeta.SPb вчера в 17:56
Политика

Сергей Кравцов стал министром просвещения

Кравцов начал работу в Министерстве образования Российской Федерации в 2002 году и вразные периоды возглавлял Департамент регионального развития и Департамента управления программами и конкурсных процедур Минобрнауки России.
Московский Комсомолец 12:45
Шоу-бизнес

Брэд Питт и Дженнифер Энистон намекнули на воссоединение

Поклонники отметили, что Энистон и Питт душевно поздравили друг друга, обнявшись после церемонии вручения, и даже намекнули на воссоединение.
Пятый канал вчера в 06:41
Политика

Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин станет вице-премьером

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин станет вице-премьером нового правительства, сказали РБК пять источников, близких к кабинету министров.
РБК 10:59
Кино

Хьюго Уивинг не сыграет агента Смита в новой «Матрице»

Британский актер Хьюго Уивинг не исполнит роль агента Смита в четвертой серии франшизы "Матрица". Об этом пишет издание Time Out.
Газета.Ru 13:35
Футбол

«Арсенал» дважды отыгрался в меньшинстве в лондонском дерби с «Челси»

«Челси» сыграл вничью с «Арсеналом» в лондонском дерби в рамках 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Lenta.ru 17:09
Футбол

Кокорин сделал хет-трик в товарищеском матче «Зенита»

Александр Кокорин, который продолжает проходить сборы перед второй частью чемпионата России вместе с питерским "Зенитом", снова отличился в товарищеской игре.
Вести.Ru 10:55
Футбол

Агуэро принес «Манчестер Сити» победу над «Шеффилд Юнайтед»

Чемпион Англии "Манчестер Сити" одержал нелегкую победу над новичком элиты "Шеффилд Юнайтед" 1:0. "Сити", в стартовом составе которого не оказалось Серхио Агуэро, столкнулся с серьезным сопротивлением со стороны "клинков".
Вести.Ru 16:48
Армия и оружие

Лукашенко сменил министра обороны и госсекретаря Совбеза Белоруссии

Решения принял президент страны Александр Лукашенко.
Комсомольская правда вчера в 08:14
Политика

Медведев поздравил новое правительство с началом работы

На своей страниц в соцсети «ВКонтакте» политик поздравил новый кабмин с началом работы и пожелал членам правительства эффективного решения важнейших задач, стоящих перед Россией.
Известия 16:55
Финансы

Внешний долг России в 2019 году вырос на $26,8 млрд

Внешний долг России по состоянию на 1 января 2020 года составил $481,5 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
REGNUM 08:38
Наука

В теломерах пожилых людей обнаружили аномалии

Сотрудники Университета Перуджи в Италии провели исследования, которые показали, что теломеры людей в возрасте начинают уменьшаться и более подвержены патологиям.
ToDay News Ufa 05:27
Кино

Мир отмечает 100-летие со дня рождения Федерико Феллини

100 лет исполнилось со дня рождения знаменитого режиссера, обладателя пяти премий «Оскар», основателя нового киноязыка, Федерико Феллини.
Красная весна вчера в 14:23
Армия и оружие

Главком ВМФ назвал первый корабль с гиперзвуковыми ракетами «Циркон»

Первым кораблем, который оснастят новейшей гиперзвуковой ракетой морского базирования «Циркон», станет один из фрегатов.
РБК 07:11
Политика

Трамп задумал ограничить выдачу виз гражданам Белоруссии и Киргизии

Президент США Дональд Трамп задумал ограничить выдачу американских виз гражданам еще семи стран, в том числе Белоруссии и Киргизии.
Lenta.ru 16:46
Шоу-бизнес

Сын Собчак заявил, что хочет всегда жить на Мальдивах

Сын журналистки и телеведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана, трехлетний Платон после отдыха с мамой на Мальдивах заявил, что больше не хочет жить в Москве.
Gazeta.SPb вчера в 14:50
Гаджеты

Вышло финальное обновление ОС Windows 7

Американская компания Microsoft сообщила в своем блоге, что выпустила финальное обновление для легендарной операционной системы Windows 7. Это обновление безопасности ОС KB4534314 и ежемесячный пакет исправлений KB4534310.
RuNews24.ru вчера в 07:13
Армия и оружие

Посольство России на Кипре опровергло сообщения о планах признать ТРСК

Посольство России в Никосии опровергло публикацию турецкой газеты с сообщением о якобы планах Москвы признать так называемую Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК) на оккупированной части острова.
РИА Новости вчера в 13:42
Общество

ВОЗ предупредила о распространении коронавируса из Китая

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о возможном распространении новой пневмонии, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, в Китае и других странах.
Взгляд.ру 06:30
Политика

Ну вот и назван состав нового Правительства.

Российский предприниматель Сергей Васильев на своей странице в Facebook прокомментировал новый состав правительства, предложенный Михаилом Мишустиным.
ИА Клерк.Ру 14:25
Политика

Путин изменил структуру правительства

Президент России Владимир Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти».
Коммерсантъ 11:58
Шоу-бизнес

Памела Андерсон тайно вышла замуж за 74-летнего продюсера

Американская 52-летняя актриса Памела Андерсон тайно вышла замуж за продюсера фильма «Звезда родилась» Джона Питерса, сообщает Super.ru.
Слово и Дело 11:33
Происшествия

Домашняя кошка в Архангельске два дня продержала хозяйку на кухне

Известия 09:44
Армия и оружие

Эрдоган заявил, что Турция пока не отправляла войска в Ливию

РИА Новости вчера в 07:28
Политика

Слушания по импичменту Трампа начались в Сенате США

Сенат пересек одну из самых печальных черт в системе власти, начав третий процесс импичмента президенту в американской истории.
Российская газета 16:32
Музыка

Эминем побил рекорд по скорости чтения рэпа

Газета.Ru 11:07
Хоккей

«Нефтехимик» расторг контракт со Степаном Захарчуком

После изучения дополнительной информации о ДТП с участием хоккеиста Степана Захарчука клуб принял решение о расторжении контракта с хоккеистом, — сообщается на официальном сайте команды.
News.ru 03:23
Политика

ЦИК Абхазии попросил депутатов поправить закон о выборах президента

ЦИК попросил депутатов внести поправки в закон о выборах президента, пояснив, что избирательная комиссия не обладает правом законодательной инициативы, отметил председатель ЦИК Тамаз Гогия.
Кавказский узел 11:39
Общество

Дерипаска похвалил реформы Трампа и раскритиковал российский ЦБ

Бизнесмен Олег Дерипаска, послушав выступление президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который стартовал во вторник, 21 января, заявил о превосходстве его экономической и социальной политики над действиями российского Центробанка.
РБК 10:31
Армия и оружие

Военные модернизируют систему ПРО Москвы

Газета.Ru 16:40
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