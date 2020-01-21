с чего всё началось

Председателем кабмина был назначен глава ФНС Михаил Мишустин. Экс-премьер Дмитрий Медведев, говоря о решении правительства уйти в отставку, отметил, что таким образом была обеспечена свобода решений для президента, который объявил о намерениях модернизировать политическую систему страны.

Политика Сергей Кравцов стал министром просвещения Кравцов начал работу в Министерстве образования Российской Федерации в 2002 году и вразные периоды возглавлял Департамент регионального развития и Департамента управления программами и конкурсных процедур Минобрнауки России.

Политика Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин станет вице-премьером Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин станет вице-премьером нового правительства, сказали РБК пять источников, близких к кабинету министров.

Футбол Кокорин сделал хет-трик в товарищеском матче «Зенита» Александр Кокорин, который продолжает проходить сборы перед второй частью чемпионата России вместе с питерским "Зенитом", снова отличился в товарищеской игре.

Футбол Агуэро принес «Манчестер Сити» победу над «Шеффилд Юнайтед» Чемпион Англии "Манчестер Сити" одержал нелегкую победу над новичком элиты "Шеффилд Юнайтед" 1:0. "Сити", в стартовом составе которого не оказалось Серхио Агуэро, столкнулся с серьезным сопротивлением со стороны "клинков".

Политика Медведев поздравил новое правительство с началом работы На своей страниц в соцсети «ВКонтакте» политик поздравил новый кабмин с началом работы и пожелал членам правительства эффективного решения важнейших задач, стоящих перед Россией.

Наука В теломерах пожилых людей обнаружили аномалии Сотрудники Университета Перуджи в Италии провели исследования, которые показали, что теломеры людей в возрасте начинают уменьшаться и более подвержены патологиям.

Шоу-бизнес Сын Собчак заявил, что хочет всегда жить на Мальдивах Сын журналистки и телеведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана, трехлетний Платон после отдыха с мамой на Мальдивах заявил, что больше не хочет жить в Москве.

Гаджеты Вышло финальное обновление ОС Windows 7 Американская компания Microsoft сообщила в своем блоге, что выпустила финальное обновление для легендарной операционной системы Windows 7. Это обновление безопасности ОС KB4534314 и ежемесячный пакет исправлений KB4534310.

Армия и оружие Посольство России на Кипре опровергло сообщения о планах признать ТРСК Посольство России в Никосии опровергло публикацию турецкой газеты с сообщением о якобы планах Москвы признать так называемую Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК) на оккупированной части острова.

Общество ВОЗ предупредила о распространении коронавируса из Китая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о возможном распространении новой пневмонии, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, в Китае и других странах.

Политика Путин изменил структуру правительства Президент России Владимир Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти».

Политика Слушания по импичменту Трампа начались в Сенате США Сенат пересек одну из самых печальных черт в системе власти, начав третий процесс импичмента президенту в американской истории.

Хоккей «Нефтехимик» расторг контракт со Степаном Захарчуком После изучения дополнительной информации о ДТП с участием хоккеиста Степана Захарчука клуб принял решение о расторжении контракта с хоккеистом, — сообщается на официальном сайте команды.

Политика ЦИК Абхазии попросил депутатов поправить закон о выборах президента ЦИК попросил депутатов внести поправки в закон о выборах президента, пояснив, что избирательная комиссия не обладает правом законодательной инициативы, отметил председатель ЦИК Тамаз Гогия.