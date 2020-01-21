Политика
RT на русскомОбъявлен новый состав правительства России
Председателем кабмина был назначен глава ФНС Михаил Мишустин. Экс-премьер Дмитрий Медведев, говоря о решении правительства уйти в отставку, отметил, что таким образом была обеспечена свобода решений для президента, который объявил о намерениях модернизировать политическую систему страны.
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с чего всё началось
Министром здравоохранения назначен Михаил Мурашко, министром культуры — Ольга Любимова, министром науки и высшего образования — Валерий Фальков, министром природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин, министром промышленности и торговли — Денис Мантуров.RT на русском13:18
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