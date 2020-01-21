Политика

RT на русскомRT на русскомОбъявлен новый состав правительства России

Председателем кабмина был назначен глава ФНС Михаил Мишустин. Экс-премьер Дмитрий Медведев, говоря о решении правительства уйти в отставку, отметил, что таким образом была обеспечена свобода решений для президента, который объявил о намерениях модернизировать политическую систему страны.
Читать в источнике
Комментировать15
с чего всё началось
Министром здравоохранения назначен
 Михаил Мурашко, министром культуры — Ольга Любимова, министром науки и высшего образования — Валерий Фальков, министром природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин, министром промышленности и торговли — Денис Мантуров.
RT на русском13:18

Подробнее о событии

Объявлен новый состав правительства России

RT на русском13:18

Восемь новых министров будут руководить ведомствами впервые

Известия13:10

Мишустин объявил о новых назначениях в правительстве

News.ru12:37

Президент Владимир Путин утвердил новый состав правительства, предложенный премьер-министром Михаилом Мишустиным

Эхо Москвы13:01

Владимир Путин подписал указы о назначении министров в новом составе правительства. Читайте весь список на «Фонтанке»

Фонтанка.Ру12:37

Социальный блок правительства почти полностью обновлён. Отставники саботировали заботу о семье

Царьград12:18

Состав нового правительства объявляют в России. Онлайн-трансляция

Телеканал 360°11:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 16:36, Ашберн
Космос

Астрономы обнаружили странные объекты, вращающиеся вокруг черной дыры в нашей галактике

Южный Федеральный 11:53
Футбол

Кокорин временно перейдет из «Зенита» в «Сочи»

Пятый канал 04:00
Политика

Путин поставил задачу новому правительству

Ранее глава государства подписал указ, формирующий структуру нового правительства.
Lenta.ru 12:12
Здоровье

Кардиолог Федоров рассказал, как предотвратить тромбоз

Установлено, что смерть актрисы наступила из-за оторвавшегося тромба. Кардиолог Алексей Федоров рассказал о способах профилактики тромбоза.
OAnews 12:50
Происшествия

Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Известия 12:53
Армия и оружие

Главком ВМФ назвал первый корабль с гиперзвуковыми ракетами «Циркон»

Первым кораблем, который оснастят новейшей гиперзвуковой ракетой морского базирования «Циркон», станет один из фрегатов.
РБК 07:11
Политика

Зиничев, Лавров и Шойгу сохранили свои посты в правительстве

Новым министром юстиции России стал Константин Чуйченко, который ранее был вице-премьером.
Inkazan 12:28
Экономика

Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости 06:07
Происшествия

Домашняя кошка в Архангельске два дня продержала хозяйку на кухне

Известия 09:44
Происшествия

На Кубани сироту судят за распил упавших деревьев

В поселке Мезмай сирота Василий Попков очистил дорогу к СОШ №27 от деревьев, упавших из-за урагана весной прошлого года.
Ясно 04:43
Здоровье

Как работает сыктывкарская поликлиника новой модели

Сыктывкарская поликлиника №3 начала работу по «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», которая ранее называлась «бережливой».
ИА БНК 10:04
Футбол

Шуньич может покинуть «Динамо». Им интересуются клубы из Азии

Интерес к футболисту проявляют азиатские клубы. Шуньич перешёл в «Динамо» летом 2017 года из немецкого «Штутгарта».
Чемпионат 14:39
Технологии

Дуров назвал iCloud инструментом слежки

Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.
Газета.Ru 10:22
Общество

В Минкомсвязи задумались о бесплатном доступе россиян к соцсетям

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязи) обсуждают возможность предоставления россиянам бесплатного доступа к социальным сетям, мессенджерам и поисковикам.
РБК 10:30
Фигурное катание

Чемпионат Европы по фигурному катанию стартует в австрийском Граце

Соревновательная часть чемпионата Европы по фигурному катанию стартует в среду в австрийском Граце.
ТАСС Спорт 16:05
Гаджеты

Intel вынужденно снизит цены на процессоры во втором полугодии

В виду неспособности конкурировать иным способом с новейшими CPU AMD разработчик вынужден со второго полугодия снизить цены на свои изделия.
OAnews 11:10
Футбол

«Спартак» объявил об уходе Джано Ананидзе

REGNUM 05:23
Футбол

Египетский клуб подписал контракт с 73-летним футболистом

Футбольный клуб «Шестое октября», выступающий в третьем дивизионе чемпионата Египта, заключил контракт с 73-летним футболистом по имени Из Элдин Бахдер.
Soccer.ru 15:41
Политика

Мединский станет помощником Путина

Lenta.ru 14:37
Общество

Дерипаска похвалил реформы Трампа и раскритиковал российский ЦБ

Бизнесмен Олег Дерипаска, послушав выступление президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который стартовал во вторник, 21 января, заявил о превосходстве его экономической и социальной политики над действиями российского Центробанка.
РБК 10:31
Происшествия

При пожаре в Томской области погибли 11 человек

Одиннадцать человек погибли при пожаре в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
РИА Новости вчера в 22:19
Политика

Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Известия 11:17
Политика

Путин предложил Чайке стать полпредом на Северном Кавказе

Президент России Владимир Путин предложил генпрокурору Юрию Чайке перейти работать полпредом в Северо-Кавказском федеральном округе.
РБК 07:37
Политика

В новый состав правительства вошли пять выпускников и слушателей ВШГУ

В новый состав правительства России вошли пять выпускников и слушателей Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.
Lenta.ru 15:12
Происшествия

Пассажира метро арестовали за отказ в досмотре сумки

В Москве на двое суток арестовали пассажира столичного метро. Причиной этому стал отказ мужчины проходить досмотр.
Вести.Ru 09:24
Общество

Новый коронавирус из Китая добрался до США

Центры по контролю и профилактике заболеваний в США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) подтвердили первый в стране случай выявления заболевания коронавирусом из Китая.
РБК 15:14
Общество

В Госдуме предложили запретить коллекторские агентства

Коллекторы в России могут оказаться под запретом. Депутаты предложили полностью прекратить деятельность агентств по взысканию долгов.
РЕН ТВ 02:00
Футбол

«Рубин» победил в первом матче под руководством Слуцкого

Kazanfirst.ru 08:46
Общество

В Дагестане женщинам запретили посещать один из бассейнов

На сайте "Анжи Арена" сообщается, что спорткомплекс является одной из достопримечательностей республики, а открывшийся в июне прошлого года бассейн - самый большой плавательный центр на Северном Кавказе.
Российская газета 07:15
Армия и оружие

В Донецке убили замкомандира полка МВД ДНР Алексея Кривулю

В понедельник, 20 января, в Донецке был убит заместитель командира полка специального назначения внутренних войск МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики Алексей Кривуля (позывной Грин), сообщил РИА Новости депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
РИА Новости 02:34
Как работают Яндекс.Новости?
Новое правительствоБольше новостей по теме
Главное