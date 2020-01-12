Политика
REGNUMВ России сформировано новое правительство
Новое правительство Российской Федерации во главе с Михаилом Мишустиным сформировано сегодня, 21 января. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
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с чего всё началось
Зампредом стал бывший вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин, который заменил на посту куратора строительной отрасли Виталия Мутко, следует из указа, опубликованного на сайте Кремля.Взгляд.ру12:43
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Политика
Объявлен состав нового правительства
Объявлен состав нового правительства Российской Федерации. Из прежнего состава в нем останутся лишь трое вице-премьеров.
Армия и оружие
В ДНР выстрелом в спину убили замкомандующего спецназом МВД
Заместитель командира полка специального назначения внутренних войск МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Алексей Кривуля по прозвищу Грин был застрелен вечером 20 января в Донецке.
Общество
Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы
Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
Общество
Новым министром культуры РФ назначена Ольга Любимова
Космос
SpaceX успешно испытала систему спасения экипажа корабля Crew Dragon
Американская компания SpaceX провела испытательный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с новейшим кораблем Crew Dragon с целью проверки надежности системы эвакуации экипажа на случай аварии.
Финансы
Внешний долг России достиг почти полтриллиона долларов
Сумма внешнего долга России в 2019 году составила $481,5 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Центробанк России (ЦБ).
Экономика
Компания Netflix сообщила, что число ее подписчиков в мире превысило 167 млн
Число людей, пользующихся услугами американской корпорации Netflix по платной подписке, выросло в мире до 167,09 млн.
Здоровье
Продажу никотиновых «конфет» намерены запретить на территории Хабаровского края
Принять закон о запрете оборота и потребления никотиносодержащей продукции отличным от курения способом на территории Хабаровского края намерены в кратчайшие сроки депутаты краевого парламента, сообщает корреспондент ИА AmurMedia.
Армия и оружие
В Минобороны рассказали, какое время нужно на защиту Москвы от ракет
Чтобы защитить российскую столицу от ракетного удара, потребуется несколько десятков минут.
Политика
Решение Обамы о высылке в 2016 году дипломатов РФ разозлило Трампа
Дональд Трамп был разозлен, когда в декабре 2016 года, за три недели до его инаугурации, президент США Барак Обама объявил о высылке из страны 35 российских дипломатов.
Культура
Деятели культуры оценили назначение Любимовой на пост министра
Ольга Любимова, назначенная министром культуры России, хорошо проявила себя на посту главы департамента кинематографии ведомства.
Политика
Соловьев назвал новый состав правительства РФ профессиональным
Телеведущий Владимир Соловьев считает удивительным и профессиональным состав нового правительства России.
Происшествия
Уволен новосибирский сотрудник ДПС, заливший виски в автомобиль
В Новосибирской области сотрудника ДПС уволили после разошедшегося по социальным сетям видеоролика.
Футбол
Килиан Мбаппе: «„Ливерпуль“ обрел ритм и похож на машину»
В 22 матчах АПЛ «Ливерпуль» набрал 64 очка и опережает ближайшего преследователя «Манчестер Сити» на 16 очков.
Авто
Стартовали продажи бюджетного седана Hyundai Aura
Южнокорейский автопроизводитель Hyundai представил новый субкомпактный седан Aura.
Политика
Трамп задумал ограничить выдачу виз гражданам Белоруссии и Киргизии
Президент США Дональд Трамп задумал ограничить выдачу американских виз гражданам еще семи стран, в том числе Белоруссии и Киргизии.
Здоровье
Создание российской вакцины от китайского коронавируса займет полгода
Как сообщили «Известиям» в Центре стратегического планирования Минздрава, создание российской вакцины займет минимум полгода и потребует значительных средств.
Гаджеты
Видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT появились в продаже
Шоу-бизнес
Питт и Энистон все чаще намекают на воссоединение
Актер Бред Питт пришел на вручение наград Гильдии киноактеров США в том числе, чтобы поддержать свою бывшую супругу Дженниер Энистон.
Армия и оружие
Столтенберг: у НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники
Новые стратегические беспилотники НАТО Global Hawk смогут следить за происходящим на территории России, об этом пишет норвежское издание Verdens Gang.
Шоу-бизнес
Отец третьего ребенка Анны Седоковой женился на скандальной участнице шоу «Голос»
Отцом двойняшек оказался наследник многомиллионного состояния Артем Комаров, который ранее состоял в отношениях с Анной Седоковой.
Футбол
Ларин: Пиняев снова увиделся с Сульшером, они с Матой его узнали, подошли
Директор «Чертаново» Николай Ларин рассказал, что 15-летний нападающий команды Сергей Пиняев вновь побывал в расположении «Манчестер Юнайтед».
Происшествия
Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Общество
В центре Берлина нашли бомбу времен Второй мировой войны
Обнаруженная во вторник бомба времен Второй мировой войны успешно обезврежена. "Оцепление скоро будет снято", - сообщили в местной полиции.
Политика
Кремль объяснил спешку с поправками к Конституции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил спешку с подготовкой поправок к Конституции, которые глава государства Владимир Путин обозначил в послании Федеральному собранию.
Кино
Русское название фильма с Рэдклиффом выберут пользователи «ВКонтакте»
Технологии
«МегаФон» запускает виртуального оператора фиксированного интернета
Компания «МегаФон» запускает проект FVNO (виртуальный оператор фиксированного интернета) при участии локальных интернет-провайдеров, он позволит оператору распространять тариф «Объединяй!» на новые регионы.
Общество
Двух россиян задержали в Давосе в преддверии форума
За пять месяцев до Всемирного экономического форума в Давосе задержали двух россиян, которых власти Швейцарии подозревали в шпионаже и покушении на финансиста Уильяма Браудера.