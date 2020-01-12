с чего всё началось

Новое правительство Российской Федерации во главе с Михаилом Мишустиным сформировано сегодня, 21 января. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Политика Объявлен состав нового правительства Объявлен состав нового правительства Российской Федерации. Из прежнего состава в нем останутся лишь трое вице-премьеров.

Армия и оружие В ДНР выстрелом в спину убили замкомандующего спецназом МВД Заместитель командира полка специального назначения внутренних войск МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Алексей Кривуля по прозвищу Грин был застрелен вечером 20 января в Донецке.

Общество Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.

Космос SpaceX успешно испытала систему спасения экипажа корабля Crew Dragon Американская компания SpaceX провела испытательный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с новейшим кораблем Crew Dragon с целью проверки надежности системы эвакуации экипажа на случай аварии.

Финансы Внешний долг России достиг почти полтриллиона долларов Сумма внешнего долга России в 2019 году составила $481,5 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Центробанк России (ЦБ).

Здоровье Продажу никотиновых «конфет» намерены запретить на территории Хабаровского края Принять закон о запрете оборота и потребления никотиносодержащей продукции отличным от курения способом на территории Хабаровского края намерены в кратчайшие сроки депутаты краевого парламента, сообщает корреспондент ИА AmurMedia.

Политика Решение Обамы о высылке в 2016 году дипломатов РФ разозлило Трампа Дональд Трамп был разозлен, когда в декабре 2016 года, за три недели до его инаугурации, президент США Барак Обама объявил о высылке из страны 35 российских дипломатов.

Шоу-бизнес Питт и Энистон все чаще намекают на воссоединение Актер Бред Питт пришел на вручение наград Гильдии киноактеров США в том числе, чтобы поддержать свою бывшую супругу Дженниер Энистон.

Происшествия Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.

Политика Кремль объяснил спешку с поправками к Конституции Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил спешку с подготовкой поправок к Конституции, которые глава государства Владимир Путин обозначил в послании Федеральному собранию.

Технологии «МегаФон» запускает виртуального оператора фиксированного интернета Компания «МегаФон» запускает проект FVNO (виртуальный оператор фиксированного интернета) при участии локальных интернет-провайдеров, он позволит оператору распространять тариф «Объединяй!» на новые регионы.