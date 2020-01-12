Политика

REGNUMREGNUMВ России сформировано новое правительство

Новое правительство Российской Федерации во главе с Михаилом Мишустиным сформировано сегодня, 21 января. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
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с чего всё началось
Зампредом стал бывший вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин, который заменил на посту куратора строительной отрасли Виталия Мутко, следует из указа, опубликованного на сайте
 Кремля.
Взгляд.ру12:43

Подробнее о событии

Политолог рассказал, чего ждать от нового главы Минкономразвития Решетникова

Телеканал 360°17:46

В России сформировано новое правительство. Кабмин, предложенный Михаилом Мишустиным, утвердил президент Владимир Путин

Эхо Москвы15:01

На сайте правительства опубликован новый состав кабмина

ТАСС16:06

Чем известны новые члены правительства

Ведомости15:21

Путин сформировал новое правительство

РИА Новости13:28

Технократический перебор: каким получился кабинет Михаила Мишустина

РБК15:20

Стали известны доходы членов нового правительства России

Lenta.ru18:09
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Политика

Объявлен состав нового правительства

Объявлен состав нового правительства Российской Федерации. Из прежнего состава в нем останутся лишь трое вице-премьеров.
Primpress.ru 18:20
Армия и оружие

В ДНР выстрелом в спину убили замкомандующего спецназом МВД

Заместитель командира полка специального назначения внутренних войск МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Алексей Кривуля по прозвищу Грин был застрелен вечером 20 января в Донецке.
Lenta.ru вчера в 22:17
Общество

Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы

Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
РБК 00:23
Общество

Новым министром культуры РФ назначена Ольга Любимова

Интерфакс 13:20
Космос

SpaceX успешно испытала систему спасения экипажа корабля Crew Dragon

Американская компания SpaceX провела испытательный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с новейшим кораблем Crew Dragon с целью проверки надежности системы эвакуации экипажа на случай аварии.
МИР 24 19 января в 22:52
Финансы

Внешний долг России достиг почти полтриллиона долларов

Сумма внешнего долга России в 2019 году составила $481,5 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Центробанк России (ЦБ).
Газета.Ru 09:13
Экономика

Компания Netflix сообщила, что число ее подписчиков в мире превысило 167 млн

Число людей, пользующихся услугами американской корпорации Netflix по платной подписке, выросло в мире до 167,09 млн.
ТАСС 18:08
Здоровье

Продажу никотиновых «конфет» намерены запретить на территории Хабаровского края

Принять закон о запрете оборота и потребления никотиносодержащей продукции отличным от курения способом на территории Хабаровского края намерены в кратчайшие сроки депутаты краевого парламента, сообщает корреспондент ИА AmurMedia.
AmurMedia.ru 04:33
Армия и оружие

В Минобороны рассказали, какое время нужно на защиту Москвы от ракет

Чтобы защитить российскую столицу от ракетного удара, потребуется несколько десятков минут.
Российская газета 16:50
Политика

Решение Обамы о высылке в 2016 году дипломатов РФ разозлило Трампа

Дональд Трамп был разозлен, когда в декабре 2016 года, за три недели до его инаугурации, президент США Барак Обама объявил о высылке из страны 35 российских дипломатов.
Российская газета 18:04
Культура

Деятели культуры оценили назначение Любимовой на пост министра

Ольга Любимова, назначенная министром культуры России, хорошо проявила себя на посту главы департамента кинематографии ведомства.
Известия 13:35
Политика

Соловьев назвал новый состав правительства РФ профессиональным

Телеведущий Владимир Соловьев считает удивительным и профессиональным состав нового правительства России.
iReactor 17:38
Происшествия

Уволен новосибирский сотрудник ДПС, заливший виски в автомобиль

В Новосибирской области сотрудника ДПС уволили после разошедшегося по социальным сетям видеоролика.
REGNUM 08:34
Футбол

Килиан Мбаппе: «„Ливерпуль“ обрел ритм и похож на машину»

В 22 матчах АПЛ «Ливерпуль» набрал 64 очка и опережает ближайшего преследователя «Манчестер Сити» на 16 очков.
Матч ТВ 05:19
Происшествия

Домашняя кошка в Архангельске два дня продержала хозяйку на кухне

Известия 09:44
Авто

Стартовали продажи бюджетного седана Hyundai Aura

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai представил новый субкомпактный седан Aura.
Автоновости дня 06:51
Политика

Трамп задумал ограничить выдачу виз гражданам Белоруссии и Киргизии

Президент США Дональд Трамп задумал ограничить выдачу американских виз гражданам еще семи стран, в том числе Белоруссии и Киргизии.
Lenta.ru 16:46
Здоровье

Создание российской вакцины от китайского коронавируса займет полгода

Как сообщили «Известиям» в Центре стратегического планирования Минздрава, создание российской вакцины займет минимум полгода и потребует значительных средств.
Известия 18:28
Гаджеты

Видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT появились в продаже

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Питт и Энистон все чаще намекают на воссоединение

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Армия и оружие

Столтенберг: у НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники

Новые стратегические беспилотники НАТО Global Hawk смогут следить за происходящим на территории России, об этом пишет норвежское издание Verdens Gang.
РИА Новости вчера в 21:18
Шоу-бизнес

Отец третьего ребенка Анны Седоковой женился на скандальной участнице шоу «Голос»

Отцом двойняшек оказался наследник многомиллионного состояния Артем Комаров, который ранее состоял в отношениях с Анной Седоковой.
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Ларин: Пиняев снова увиделся с Сульшером, они с Матой его узнали, подошли

Директор «Чертаново» Николай Ларин рассказал, что 15-летний нападающий команды Сергей Пиняев вновь побывал в расположении «Манчестер Юнайтед».
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Пассажир умер на борту вынужденно севшего в Казани самолета из Москвы

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Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
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Общество

В центре Берлина нашли бомбу времен Второй мировой войны

Обнаруженная во вторник бомба времен Второй мировой войны успешно обезврежена. "Оцепление скоро будет снято", - сообщили в местной полиции.
Российская газета 19:11
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Кремль объяснил спешку с поправками к Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил спешку с подготовкой поправок к Конституции, которые глава государства Владимир Путин обозначил в послании Федеральному собранию.
Газета.Ru 07:56
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Русское название фильма с Рэдклиффом выберут пользователи «ВКонтакте»

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Двух россиян задержали в Давосе в преддверии форума

За пять месяцев до Всемирного экономического форума в Давосе задержали двух россиян, которых власти Швейцарии подозревали в шпионаже и покушении на финансиста Уильяма Браудера.
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