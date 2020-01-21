Политика

Primpress.ruPrimpress.ruОбъявлен состав нового правительства

Объявлен состав нового правительства Российской Федерации. Из прежнего состава в нем останутся лишь трое вице-премьеров. Остальные семеро покинут свои посты, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на KONKURENT.RU.
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

Новое правительство России

РИА Новости14:24

Орешкин и Мединский не сохранили свои посты в новом правительстве России

Известия12:59

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК12:49

Силуанов остался министром финансов

Эхо Москвы12:37

Постов лишились девять министров. Вот чем они запомнились

Телеканал 360°13:10

Названы покинувшие правительство России чиновники

Lenta.ru12:43

СМИ: Орешкин, Колобков и Мединский покинут правительство России

Реальное время08:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 19:38, Ашберн
Политика

Правительство без «аллергенов»: кто и зачем вошел в кабинет Мишустина

Что состав кабинета говорит о позициях премьера На руководящие должности в правительство Мишустин привел с собой людей из своего круга, таким образом он "выходит за рамки технического премьера", считает заместитель директора "Центра политических технологий" Алексей Макаркин.
РБК 19:13
Шоу-бизнес

Нападение и неудачи в любви: путь балерины Светланы Захаровой к славе

40-летняя Светлана Захарова является одной из самых известных российских балерин в истории — в ее «копилке» десятки сложных перевоплощений и награды со всего мира.
StarHit.ru 19:00
Общество

Долги за услуги ЖКХ с граждан взыщут профессионалы

Долги за услуги ЖКХ с граждан взыщут профессионалы Коллекторские агентства допустят до полноценной работы с долгами граждан по ЖКХ.
Коммерсантъ 16:47
Происшествия

В Красноярске арестован глава регионального Пенсионного фонда

Управляющий отделением Пенсионного фонда по Красноярскому краю Денис Майборода арестован на один месяц.
Российская газета 06:28
Шоу-бизнес

Сын Собчак заявил, что хочет всегда жить на Мальдивах

Сын журналистки и телеведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана, трехлетний Платон после отдыха с мамой на Мальдивах заявил, что больше не хочет жить в Москве.
Gazeta.SPb вчера в 14:50
Общество

Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы

Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
РБК 00:23
Музыка

Британский монетный двор выпустил монеты в честь группы Queen

РБК вчера в 15:21
Общество

Новым министром культуры РФ назначена Ольга Любимова

Интерфакс 13:20
Футбол

Кокорин сделал хет-трик в товарищеском матче «Зенита»

Александр Кокорин, который продолжает проходить сборы перед второй частью чемпионата России вместе с питерским "Зенитом", снова отличился в товарищеской игре.
Вести.Ru 10:55
Политика

Трамп задумал ограничить выдачу виз гражданам Белоруссии и Киргизии

Президент США Дональд Трамп задумал ограничить выдачу американских виз гражданам еще семи стран, в том числе Белоруссии и Киргизии.
Lenta.ru 16:46
Здоровье

Создание российской вакцины от китайского коронавируса займет полгода

Как сообщили «Известиям» в Центре стратегического планирования Минздрава, создание российской вакцины займет минимум полгода и потребует значительных средств.
Известия 18:28
Политика

Краснов может сменить Чайку на должности генерального прокурора

Газета.Ru вчера в 07:42
Теннис

Мария Шарапова: Не собираюсь останавливаться

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала поражение в первом круге Открытого чемпионата Австралии от хорватки Донны Векич.
Телеканал Санкт-Петербург 09:53
Общество

В Госдуму внесен проект о досрочной пенсии для многодетных родителей

Проект закона предлагает право досрочного выхода на пенсию в 60 лет для мужчин, и в 55 лет для женщин, у которых в одном браке имеется четверо или больше детей.
The Penza Post 10:00
Футбол

Ларин: Пиняев снова увиделся с Сульшером, они с Матой его узнали, подошли

Директор «Чертаново» Николай Ларин рассказал, что 15-летний нападающий команды Сергей Пиняев вновь побывал в расположении «Манчестер Юнайтед».
Чемпионат 15:15
Общество

Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков

Коммерсантъ вчера в 14:20
Общество

Доступ к сайтам госуслуг и органов власти станет бесплатным с 1 марта

Говоря о проекте "Доступный интернет", глава государства уточнил, что необходимо обеспечить бесплатный доступ к социально-значимым интернет-ресурсам по всей стране.
Российская газета 06:52
Происшествия

Водитель экскаватора наехал на несовершеннолетнюю в Невельском районе

Водитель экскаватора совершил наезд на несовершеннолетнюю в Горнозаводске в Невельском районе.
АСТВ 18:42
Энергетика

Власти и «Газпром» обсудили возможность газификации Забайкалья

Вице-премьер правительства Забайкальского края Андрей Кефер обсудил с представителями «Газпром газораспределение Дальний Восток» и «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» вопрос газификации региона.
Московский Комсомолец Чита 04:28
Общество

Boeing планирует вернуть 737 MAX к полетам в середине 2020 года

Американская корпорация Boeing сообщила, что планирует вернуть самолеты модели 737 MAX к полету к июню-июлю 2020 года, передает Bloomberg.
Коммерсантъ 15:36
Общество

Российский олигарх сравнил реформы Трампа и политику Центробанка РФ

Речь президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе говорит о превосходстве его политики над деятельностью российского Центробанка.
REGNUM 19:00
Армия и оружие

В Минобороны рассказали, какое время нужно на защиту Москвы от ракет

Чтобы защитить российскую столицу от ракетного удара, потребуется несколько десятков минут.
Российская газета 16:50
Кино

«Холоп» стал вторым по кассовым сборам в истории российского проката

Лента «Холоп» стала второй в истории отечественного проката по кассовым сборам. Фильм «Холоп» вышел в прокат в конце прошлого года.
Ореанда-Новости 19 января в 15:07
Армия и оружие

В ДНР выстрелом в спину убили замкомандующего спецназом МВД

Заместитель командира полка специального назначения внутренних войск МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Алексей Кривуля по прозвищу Грин был застрелен вечером 20 января в Донецке.
Lenta.ru вчера в 22:17
Происшествия

Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Известия 12:53
Происшествия

В Москве нашли мертвой невестку Никиты Хрущева

В столице была найдена мертвой супруга сына советского лидера Никиты Хрущева, 85-летняя Галина Шумова.
РБК 12:07
Шоу-бизнес

Памела Андерсон тайно вышла замуж за 74-летнего продюсера

Американская 52-летняя актриса Памела Андерсон тайно вышла замуж за продюсера фильма «Звезда родилась» Джона Питерса, сообщает Super.ru.
Слово и Дело 11:33
Экономика

Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости 06:07
Наука

Великобритания начала тестировать беспилотный общественный транспорт

BitCryptoNews 09:15
Фигурное катание

Мишин ответил канадцу, предложившему натурализовать Туктамышеву

Чемпионат вчера в 12:14
Как работают Яндекс.Новости?
Новое правительствоБольше новостей по теме
Главное