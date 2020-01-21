Политика

Давыдов.ИндексДавыдов.ИндексСостав нового правительства России объявлен

Президент Владимир Путин подписал Указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти». Согласно указу, у премьер-министра России будет девять замов, в том числе один первый. Руководство деятельностью Росреестра, Росздравнадзора и ФМБА будет осуществлять правительство.
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Кабинет с видом на перемены

Российская газетавчера в 16:08

Эксперты: Минкавказ выполнил свои задачи, теперь перед регионами стоят новые вызовы

ТАССвчера в 17:45

Путин изменил структуру правительства

Коммерсантъвчера в 11:58

Путин упразднил Министерство по делам Северного Кавказа

РБКвчера в 12:38

Путин упразднил одно из министерств

Lenta.ruвчера в 12:03

Кто остался, кто пришел. Новые лица правительства России

РИА Новостивчера в 14:33

Путин подписал указ о структуре федеральных органов исполнительной власти

Эхо Москвывчера в 11:55
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 03:14, Ашберн
Общество

Спикер Госдумы предложил оштрафовать Водонаеву на 100 млн рублей

REGNUM вчера в 04:31
Политика

Мишустин провел назначения в аппарате правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжения о новой структуре аппарата правительства.
Коммерсантъ 02:44
Происшествия

Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Известия вчера в 12:53
Общество

Известным российским комиком заинтересовалась полиция

Полиция заинтересовалась известным российским комиком Александром Долгополовым и потребовала от петербургского бара HopHead Tap Room предоставить сведения о нем. Об этом сам комик рассказал у себя в Instagram.
Lenta.ru 02:19
Политика

Совфед освободил Чайку от должности генпрокурора

20 января президент России Владимир Путин предложил освободить Чайку от должности генпрокурора и внес на рассмотрение на этот пост кандидатуру Краснова.
Известия 02:56
Политика

Соловьев назвал новый состав Правительства РФ профессиональным

Телеведущий Владимир Соловьев считает удивительным и профессиональным состав нового Правительства России.
iReactor вчера в 17:38
Политика

Предсказаны последствия замены Белоруссией российской нефти

Ранее, 21 января, глава «Белнефтехима» Андрей Рыбаков сообщил, что республика нашла замену российской нефти.
Lenta.ru вчера в 21:08
Гаджеты

Бюджетный iPhone 9 готовится к запуску

Компания Apple начинает готовится к массовому производству бюджетного iPhone SE 2 – которому уже успели присвоить имя iPhone 9. Смартфон поступит на рынок уже в марте этого года.
ToDay News Ufa 02:40
Общество

Мишустин поручил внести изменения в закон о бюджете

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы, а также в закон о бюджете Пенсионного фонда.
Газета.Ru 01:33
Шоу-бизнес

Ксения Собчак показала новые фото подросшего сына

Ксения отдыхает вместе с подругами и их детьми, а мужа Константина Богомолова почему-то с ней замечено не было.
SM News 02:58
Культура

Путин поздравил актрису Валентину Талызину с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил актрису театра и кино, народную артистку России Валентину Талызину с 85-летием, сообщает пресс-служба Кремля.
Rambler News Service 01:55
Общество

В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для многодетных родителей

В Госдуму внесен законопроект о праве раннего выхода на пенсию для многодетных родителей, имеющих четырех и более детей, передает агентство "Москва".
Газета.Ru вчера в 06:10
Политика

Министром экономического развития России назначен Максим Решетников

Бывший глава Пермского края Максим Решетников назначен на пост министра экономического развития Российской Федерации.
REGNUM вчера в 12:30
Политика

Стали известны доходы членов нового правительства России

Стали известны доходы членов нового состава правительства России. Данные опубликовала газета «Коммерсантъ».
Lenta.ru вчера в 18:09
Политика

После отставки Мединский станет помощником Путина по культуре

RuNews24.ru вчера в 17:07
Политика

Марат Хуснуллин назначен вице-премьером правительства России

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин назначен на пост заместителя председателя правительства РФ.
Вечерняя Москва вчера в 12:26
Политика

Сенат США проведет процесс по импичменту Трампа в ускоренном режиме

Сенат Конгресса США одобрил во вторник резолюцию, которая позволит верхней палате законодательного органа провести процесс в рамках импичмента президента Дональда Трампа в ускоренном режиме.
ТАСС 01:52
Общество

В России долги за ЖКХ могут передать коллекторским агентствам

Право на полноценную работу с задолженностями за услуги ЖКХ могут получить коллекторские агентства.
REGNUM 01:39
Происшествия

Полицейского уволили после того, как он залил в машину ДПС виски

Вести.Ru вчера в 05:15
Происшествия

В Хабаровске задержали пассажира из Китая с подозрением на коронавирус

В аэропорту Хабаровска задержали пассажира из Китая с подозрением на коронавирус.
REGNUM 01:50
Общество

Новый министр спорта был судим за передачу федеральной земли частникам

Назначенный вчера на пост министра спорта России Олег Матыцин восемь лет назад был судим за передачу земель Российского госуниверситета физкультуры под Черкизовский рынок, сообщает Znak.com.
МР7.ру 03:00
Фигурное катание

В Граце стартует чемпионат Европы по фигурному катанию

В среду, 22 января, в австрийском Граце стартует чемпионат Европы по фигурному катанию.
Pravda.Ru 01:55
Политика

Ну вот и назван состав нового Правительства.

Российский предприниматель Сергей Васильев на своей странице в Facebook прокомментировал новый состав правительства, предложенный Михаилом Мишустиным.
ИА Клерк.Ру вчера в 14:25
Политика

Матвиенко предложила расширить список лиц с запретом на иностранное гражданство

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь второе гражданство или вид на жительство другого государства, и объяснила, почему в них нужно включить дипломатов.
Известия 03:00
Общество

Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная – 2020»

Победительницей конкурса красоты «Миссия Вселенная – 2020» стала жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая.
Известия вчера в 17:40
Экономика

МВФ дал прогноз по росту экономики России

Международный валютный фонд (МВФ) сохранил прогноз по росту экономики России в 2020 году на уровне 1,9%, в будущем году ожидается ускорения роста до 2%, следует из доклада фонда по мировой экономике World Economic Outlook (WEO) Update.
Взгляд.ру 20 января в 08:39
Политика

Абэ отметил беспрецедентный уровень отношений между Японией и Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что двусторонние отношения с Россией достигли беспрецедентного уровня в связи с реализацией проектов по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов.
RT на русском 01:26
Происшествия

В Москве проверяют все вокзалы из-за сообщений о минировании

Московские вокзалы проверяют после получения анонимных сообщений о "минировании", эвакуация пассажиров и персонала не проводится, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 02:57
Политика

Максиму Акимову предложили возглавить «Почту России»

Как сообщал источник, близкий к региональным властям, ранее Акимов получил предложение возглавить Калужскую область, но не принял его.
РБК 02:26
Спорт

Фара заявил, что согласен на перепроверку своих допинг-проб

Четырехкратный победитель Олимпийских игр в беге на длинные дистанции Мо Фара прокомментировал отказ Британского антидопингового агентства (UKAD) передать во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) образцы его допинг-проб.
RT на русском вчера в 13:02
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