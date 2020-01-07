Политика
BFM.ruОбъявлен состав нового правительства России
Президент РФ Владимир Путин 15 января отправил в отставку действующий кабмин во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Путин поблагодарил Медведева за работу и поручил уходящему правительству исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабмина.
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Политика
Путин упразднил Министерство Северного Кавказа
Президент России Владимир Путин упразднил Министерство Северного Кавказа. Функции ведомства переданы Министерству экономического развития.
Армия и оружие
Американцы не пустили российских военных к сирийской нефти
Политика
Воронежского экс-губернатора Гордеева не пригласили в правительство РФ
Бывший губернатор Воронежской области и вице-премьер предыдущего состава правительства РФ Алексей Гордеев не получил места в новом кабмине.
Политика
Путин поставил задачи новому правительству
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с новым правительством обозначил главные задачи.
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Александр Емельяненко арестован на семь суток
Известный боец смешанного стиля Александр Емельяненко был арестован судом Анапы на семь суток.
Авто
Lexus GX подготовили к путешествиям по тяжелому бездорожью
Lexus представил концептуальную версию внедорожника GX под названием Overland, подготовленную к езду по тяжелому бездорожью «для исследования просторов Канады».
Политика
Максим Решетников назначен министром экономического развития РФ
Информация о возможном назначении Решетникова на пост главы минэка ранее была опубликована РБК и Bloomberg.Максим Решетников был назначен врио губернатора Пермского края 6 февраля 2017 года указом президента России.
Шоу-бизнес
Модель Наталья Водянова заступилась за дочку Веры Брежневой
За девочку заступилась российская модель Наталья Водянова.
Общество
Дмитрий Чернышенко назначен вице-премьером
Чернышенко назначен указом президента России Владимира Путина о составе нового кабинета министров.
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Гендиректор «Сочи» прокомментировал аренду Кокорина
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко предположил, почему "Зенит" еще не объявил о переезде Александра Кокорина в их клуб на правах аренды.
Политика
Объявлен состав нового правительства России
Вице-премьер, руководитель социального блока займется реализацией послания президента Федеральному собранию в составе нового правительства.
Политика
Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Шоу-бизнес
Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
Политика
Краснов выступил против расширения полномочий Генпрокуратуры
В декабре 2014 года президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий Генпрокуратуру правом проводить надзор за деятельностью Следственного комитета, в том числе в части исполнения ведомством законов.
Общество
Двух россиян задержали в Давосе в преддверии форума
За пять месяцев до Всемирного экономического форума в Давосе задержали двух россиян, которых власти Швейцарии подозревали в шпионаже и покушении на финансиста Уильяма Браудера.
Экономика
Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Гаджеты
Видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT появились в продаже
Компания AMD запустила продажи видеокарт Radeon RX 5600 XT.
Армия и оружие
В Багдаде обстрелян ракетами район посольства США
Три ракеты упали недалеко от посольства США, что находится в "зеленой зоне" Багдада. Об этом сообщили местные СМИ Ирака.
Общество
Немецкие врачи назвали привычки, повышающие риск развития рака
Немецкие врачи из Центра исследования рака назвали неочевидные факторы, которые могут способствовать развитию онкологических заболеваний.
Общество
В Минкомсвязи задумались о бесплатном доступе россиян к соцсетям
В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязи) обсуждают возможность предоставления россиянам бесплатного доступа к социальным сетям, мессенджерам и поисковикам.
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Дженнифер Энистон намекнули на воссоединение
Поклонники отметили, что Энистон и Питт душевно поздравили друг друга, обнявшись после церемонии вручения, и даже намекнули на воссоединение.
Общество
Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров
В 2020 году число пенсионеров в России сократилось на 800 тыс. человек в связи с повышением пенсионного возраста.
Музыка
Эминем побил рекорд по скорости чтения рэпа
Политика
Владимир Путин собирается в Липецкую область
Сообщается, что президент планирует посетить усманские социальные объекты города, а также провести совещание с главой Липецкой области Игорем Артамоновым и министрами правительства РФ на тему реализации мер соцподдержки на примере региона.
Здоровье
Ростуризм предупредил туроператоров о новом коронавирусе в Китае
Ростуризм предупредил россиян и туроператоров о рисках из-за коронавируса, распространяющегося в Китае.
Здоровье
В Костромской области растет заболеваемость гриппом и ОРВИ
Лабораторно подтверждены 8 случаев заболеваний гриппом.