Политика

BFM.ruBFM.ruОбъявлен состав нового правительства России

Президент РФ Владимир Путин 15 января отправил в отставку действующий кабмин во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Путин поблагодарил Медведева за работу и поручил уходящему правительству исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабмина.
Читать в источнике
Комментировать409

Подробнее о событии

Путин утвердил состав нового правительства

Ведомости12:31

Путин: новое правительство очень сбалансированное и серьезно обновлено

Интерфакс - Россия12:27

Путин охарактеризовал новое правительство

Lenta.ru12:21

Объявлен новый состав правительства РФ

Эхо Москвы12:00

Кабинет министров Михаила Мишустина

Коммерсантъ12:28

Новый состав правительства. Полный список

РБК12:27

Стали известны члены нового правительства. Полный список

Телеканал 360°12:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 13:32, Ашберн
Политика

Путин упразднил Министерство Северного Кавказа

Президент России Владимир Путин упразднил Министерство Северного Кавказа. Функции ведомства переданы Министерству экономического развития.
Известия 11:57
Армия и оружие

Американцы не пустили российских военных к сирийской нефти

News.ru 19 января в 14:11
Политика

Воронежского экс-губернатора Гордеева не пригласили в правительство РФ

Бывший губернатор Воронежской области и вице-премьер предыдущего состава правительства РФ Алексей Гордеев не получил места в новом кабмине.
Обозреватель Врн 12:51
Политика

Путин поставил задачи новому правительству

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с новым правительством обозначил главные задачи.
Взгляд.ру 12:10
Хоккей

Сборная России по хоккею вышла в финал юношеских Игр и сыграет с США

Газета.Ru 10:14
Происшествия

Александр Емельяненко арестован на семь суток

Известный боец смешанного стиля Александр Емельяненко был арестован судом Анапы на семь суток.
Вести.Ru 12:31
Авто

Lexus GX подготовили к путешествиям по тяжелому бездорожью

Lexus представил концептуальную версию внедорожника GX под названием Overland, подготовленную к езду по тяжелому бездорожью «для исследования просторов Канады».
AutoNews 10:32
Политика

Максим Решетников назначен министром экономического развития РФ

Информация о возможном назначении Решетникова на пост главы минэка ранее была опубликована РБК и Bloomberg.Максим Решетников был назначен врио губернатора Пермского края 6 февраля 2017 года указом президента России.
Эхо Москвы в Перми 12:04
Шоу-бизнес

Охлобыстин ответил Водонаевой на слова о «рожающем быдле»

ФАН 08:23
Шоу-бизнес

Модель Наталья Водянова заступилась за дочку Веры Брежневой

За девочку заступилась российская модель Наталья Водянова.
Вечерняя Москва вчера в 07:18
Общество

Дмитрий Чернышенко назначен вице-премьером

Чернышенко назначен указом президента России Владимира Путина о составе нового кабинета министров.
Sportbox.RU 12:12
Футбол

Гендиректор «Сочи» прокомментировал аренду Кокорина

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко предположил, почему "Зенит" еще не объявил о переезде Александра Кокорина в их клуб на правах аренды.
РИА Новости 10:33
Политика

Объявлен состав нового правительства России

Вице-премьер, руководитель социального блока займется реализацией послания президента Федеральному собранию в составе нового правительства.
Москва-Баку.ru 13:21
Политика

Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Известия 11:17
Шоу-бизнес

Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
ТВ Центр вчера в 05:44
Общество

Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале

Коммерсантъ 06:37
Политика

Краснов выступил против расширения полномочий Генпрокуратуры

В декабре 2014 года президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий Генпрокуратуру правом проводить надзор за деятельностью Следственного комитета, в том числе в части исполнения ведомством законов.
РБК 05:28
Общество

Двух россиян задержали в Давосе в преддверии форума

За пять месяцев до Всемирного экономического форума в Давосе задержали двух россиян, которых власти Швейцарии подозревали в шпионаже и покушении на финансиста Уильяма Браудера.
Газета.Ru 10:25
Экономика

Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости 06:07
Происшествия

В центре Калуги похожие на волков звери загнали мужчину на дерево

Вести.Ru 05:20
Гаджеты

Видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT появились в продаже

Компания AMD запустила продажи видеокарт Radeon RX 5600 XT.
Игромания.ру 08:22
Армия и оружие

В Багдаде обстрелян ракетами район посольства США

Три ракеты упали недалеко от посольства США, что находится в "зеленой зоне" Багдада. Об этом сообщили местные СМИ Ирака.
Южный Федеральный вчера в 19:27
Общество

Немецкие врачи назвали привычки, повышающие риск развития рака

Немецкие врачи из Центра исследования рака назвали неочевидные факторы, которые могут способствовать развитию онкологических заболеваний.
РИА Новости 08:25
Общество

В Минкомсвязи задумались о бесплатном доступе россиян к соцсетям

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязи) обсуждают возможность предоставления россиянам бесплатного доступа к социальным сетям, мессенджерам и поисковикам.
РБК 10:30
Шоу-бизнес

Брэд Питт и Дженнифер Энистон намекнули на воссоединение

Поклонники отметили, что Энистон и Питт душевно поздравили друг друга, обнявшись после церемонии вручения, и даже намекнули на воссоединение.
Пятый канал вчера в 06:41
Общество

Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров

В 2020 году число пенсионеров в России сократилось на 800 тыс. человек в связи с повышением пенсионного возраста.
Газета.Ru 00:20
Музыка

Эминем побил рекорд по скорости чтения рэпа

Газета.Ru 11:07
Политика

Владимир Путин собирается в Липецкую область

Сообщается, что президент планирует посетить усманские социальные объекты города, а также провести совещание с главой Липецкой области Игорем Артамоновым и министрами правительства РФ на тему реализации мер соцподдержки на примере региона.
REGNUM 07:40
Здоровье

Ростуризм предупредил туроператоров о новом коронавирусе в Китае

Ростуризм предупредил россиян и туроператоров о рисках из-за коронавируса, распространяющегося в Китае.
Взгляд.ру 11:32
Здоровье

В Костромской области растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

Лабораторно подтверждены 8 случаев заболеваний гриппом.
ГТРК Кострома вчера в 10:40
Как работают Яндекс.Новости?
Новое правительствоБольше новостей по теме
Главное