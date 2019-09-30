Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на матчи отборочного тура группового этапа чемпионата Европы 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза (РФС).

Объявлен состав сборной России на матч с Шотландией и Кипром

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