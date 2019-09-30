Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на матчи отборочного тура группового этапа чемпионата Европы 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза (РФС).

Объявлен состав сборной России на матч с Шотландией и Кипром

Общество В Мосгорсуде заявили о травле судьи Криворучко В Мосгорсуде заявили, что содержание ряда публикаций по делу актёра Павла Устинова говорит о неуважении к суду и провокации в адрес федерального судьи Алексея Криворучко.

Политика Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.

Футбол «Спартак» уволил Олега Кононова Футбольный клуб «Спартак» (Москва) принял заявление об увольнении главного тренера Олега Кононова.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Шоу-бизнес Алена Водонаева опозорилась из-за фото с тремя ногами Внимание пользователей привлекло первое фото, на котором у девушки отчетливо видны три ноги.

Экономика Государство может снизить долю в «Ростелекоме» Правительство планирует сократить долю участия государства в уставных капиталах «Русгидро», «Транснефти», « Ростелекома», «Россетях», «Объединенной зерновой компании», «Совкомфлоте», следует из данных по прогнозному плану приватизации федерального имущества на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Политика США ввели новые санкции против российских граждан и компаний Власти США ввели санкции против двух граждан России и трех компаний, юсвязанных с Россией.

Общество Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.

Общество Руби Роуз получила травму на съемках «Бэтвумен» Девушка чуть не осталась инвалидом после выполнения акробатического трюка во время съемок супергеройского сериала «Бэтвумен».

Финансы Назван объем «серых» зарплат в России Назван объем "серых" зарплат в России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на долгосрочный бюджетный прогноз, внесенный правительством в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета на 2020-2022 год.

Происшествия Гастарбайтера обвинили в изнасиловании россиянки и ее семилетнего сына Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию об изнасиловании 48-летней москвички и ее семилетнего сына рабочим из Белоруссии.

Фигурное катание Россиянка Анжелика Сидорова стала чемпионкой мира в прыжках с шестом Золотую медаль чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках с шестом завоевала российская спортсменка Анжелика Сидорова.

Политика Порошенко допросят на детекторе лжи Украинские следователи ожидают завтра на допрос бывшего главу страны Петра Порошенко.

Шоу-бизнес Лолита и Крутой поздравили Лазарева с рождением дочери Звезды отреагировали на неожиданную новость о том, что у певца Сергея Лазарева подрастает второй ребенок - годовалая дочь Анна.

Политика Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года, этого на повестке нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Спорт Легкоатлетки возмущены слишком интимной съемкой на ЧМ в Дохе На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, Катар было опробовано нововведение - спортсменов, готовящихся к старту, снимают с разных ракурсов.

Политика Путин освободил от НДФЛ несколько категорий россиян Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях.

Авто Geely построит завод по выпуску летающих автомобилей Китайская компания Geely, которая постепенно охватывает все сегменты глобального авторынка, всерьез задумалась о массовом производстве летающих автомобилей.

Здоровье Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в Сеченовском районе Старый фельдшерско-акушерский пункт в селе Болтинка существовал ещё с 1953 года.

Происшествия Появилось видео издевательств Хачатуряна над дочерьми В СМИ появилось видео, записанного Михаилом Хачатуряном, в убийстве которого обвиняются его дочери.

Здоровье Младенец-богатырь: в Балашихе родился ребенок весом 5,4 килограмма Мальчик ростом 58 сантиметров и весом 5,4 килограмма родился в Балашихинском родильном доме.

Происшествия Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.