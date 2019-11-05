Главный тренер сборной России Станислав Черчесов совместно со своим штабом принял окончательное решение относительно игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года, передает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Объявлен состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино

Общество Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.

Происшествия Дрыманов сообщил о напившихся во время обыска у него сотрудниках ФСБ Бывший начальник Главного следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов заявил в суде, что нарушения, допущенные при обыске у него дома, стали предметом доклада главы Следственного комитета Александра Бастрыкина на имя директора ФСБ Александра Бортникова.

Происшествия В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта «В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ Т.Б.Онуров по подозрению в подготовке теракта в Москве», — заявил собеседник агентства.

Политика Песков объяснил награждение осужденного в Болгарии Малинова Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что награждение председателя движения «Русофилы» Николая Малинова не испортит отношения России и Болгарии, передает корреспондент РБК.

Экономика СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.