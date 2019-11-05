Футбол

Газета.RuГазета.RuОбъявлен состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов совместно со своим штабом принял окончательное решение относительно игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года, передает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
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