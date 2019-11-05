Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым огласил состав команды на отборочные матчи Евро-2020 против Бельгии и Сан-Марино. В список вошли 25 футболистов, а подготовку к заключительным играм отбора команда начнет 10 ноября в Сочи. В списке еще возможны изменения.

Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино

Происшествия В Адыгее нашли тело убитой школьницы По его данным на вечер вторника, тело Шопиной еще не было найдено. Однако позднее в СУ СК по Адыгее сообщили о том, что тело девушки нашли.

Общество Участников Pussy Riot задержали в Москве на концерте Scorpions Двух участников группы Pussy Riot - Петра Верзилова и Веронику Никульшину - задержали на концерте немецкой рок-группы Scorpions в "ВТБ-арене" в Москве.

Энергетика «Нафтогаз» раскрыл детали нового иска к Газпрому Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рассказал о содержании нового иска компании к российскому Газпрому.

Футбол Александр Егоров: «Вилков провел хороший матч, это бесспорно» Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров разобрал для журналистов все спорные эпизоды 15-го тура чемпионата России, а также подвел итоги первого круга чемпионата.

Политика Путин назначил Келина новым послом России в Великобритании Владимир Путин назначил Андрея Келина послом России в Великобритании. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Шоу-бизнес Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.

Политика Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Президент РФ Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры, потребовав "навести порядок".

Политика Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.

Политика WSJ узнала о переговорах основателя Blackwater о покупке «Мотор Сич» Власти США продолжают попытки не допустить перехода украинского производителя двигателей для авиатехники «Мотор Сич» под контроль Китая — после сделки у Пекина могут оказаться «критически важные оборонные технологии», сообщает Wall Street Journal (WSJ).

Политика Путин уволил одиннадцать генералов Следственного комитета, МЧС и МВД Президент России Владимир Путин освободил от должности нескольких сотрудников МВД, МЧС и Следственного комитета.

Армия и оружие МИД России осудил атаку боевиков на военный пост в Мали Москва решительным образом осуждает нападение боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на укрепленный пункт Вооруженных сил Мали, в результате которого погибли 49 военных.

Происшествия Двух подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска задержали В Кемеровской области задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, сообщается на сайте Следственного комитета.

Происшествия В Москве подросток умер от осложнений после удаления зуба Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели подростка из-за осложнений и сильного кровотечения после удаления зуба.

Происшествия Ехавшая в Китай россиянка приклеила к ступням 2 кг золота Россиянка попыталась вывезти в Китай восемь золотых слитков, приклеив их скотчем к ступням.

Шоу-бизнес Беременная Оксана Самойлова впервые показала округлившийся живот Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.

Кино Фильм «Джокер» номинировали на 16 «Оскаров» Выдвинула фильм Тодда Филлипса "Джокер" на 16 премий Американской киноакадемии. Об этом сообщается на сайте компании.

Общество Меркель рассказала, чем собиралась заняться на пенсии в ГДР Канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала, чем бы она занялась на пенсии, если бы Берлинская стена не пала и Германская Демократическая Республика продолжила существование.

Космос NASA представило перчатку для управления дронами на Марсе Специалисты, представляющие американское аэрокосмическое агентства NASA, в сотрудничестве с экспертами из Института SETI разработали перчатку, позволяющую при помощи жестов одной руки управлять дронами.

Наука Бессонная ночь заставила префронтальную кору повысить тревожность Оказалось, что повышенная тревожность после бессонной ночи сопровождается снижением активности медиальной префронтальной коры и ослаблением связи между ней и отделами мозга, отвечающими за обработку эмоций.

Общество На границе с Крымом закроют пункт пропуска на неделю «Пункт пропуска закроют в связи с тем, что «Укрзализниця» — подрядчик строительства новых пунктов пропуска на границе с Крымом, будет выполнять работы повышенной опасности», — объяснили в ведомстве.

Происшествия Сотрудники петербургской «Ленты» массово отравились в столовой 53 пострадавших работают в центральном офисе ООО «Лента», еще двое — сотрудник пищеблока и его родственник.