Московский футбольный клуб «Спартак» огласил стартовый состав на матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».

Происшествия В Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Краснодарского университета МВД РФ, погибший слушатель приехал в Нальчик из Карелии.

Гаджеты Samsung признала проблему разблокировки Galaxy S10 чужим отпечатком Фото: The Sun Компания пообещала исправить проблему, а пока рекомендует использовать свои аксессуары Недавно 34-летняя Лиза Нейлсон обнаружила, что недавно купленный Galaxy S10 распознает любой отпечаток пальцы как ее, а виной тому стала заказанная на eBay защитная пленка.

Шоу-бизнес Юлия Высоцкая устроила недельную голодовку Ведущий «Вечернего Урганта» поинтересовался, как будет выходить из своей голодовки актриса, и предположил, что первым делом она попробует эклер.

Общество Семь российских компаний вошли в рейтинг лучших работодателей Forbes Возглавляют рейтинг компании из США. Первые пять строчек списка заняли Alphabet, Microsoft, Red Hat, Apple и SAP.

Экономика Россия предупредила о возможном отказе Белоруссии в кредите Россия может отказать Белоруссии в выдаче государственного кредита в размере 600 миллионов долларов.

Футбол Игрок «Витесса»: Слуцкий привнес к нам российскую ментальность Игрок голландского "Витесса" Брайан Линссен заявил о том, что главный тренер команды Леонид Слуцкий привнес российскую ментальность в арнемский клуб.

Спорт Женская сборная России по биатлону лишилась квоты на Кубке мира Квота российской женской команды на Кубке мира по биатлону в сезоне-2019/20 сократилась после решения Международного союза биатлонистов (IBU) о дисквалификации Маргариты Васильевой.

Здоровье Медик предупредил россиян об опасности продаваемых в магазинах бананов Врач Григорий Конев призвал россиян отказаться от покупки и употребления привозных бананов.

Общество Умер «знавший правду» о гибели «Курска» вице-адмирал Умер вице-адмирал в отставке Михаил Моцак, бывший командующий 1-й флотилией атомных субмарин Северного флота и один из руководителей учений, во время которых погибла подводная лодка «Курск».

Армия и оружие Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".

Общество Глава Росстандарта рассказал об отмене документов на поверку счетчиков Порядок оформления поверки счетчиков изменится: юридическое значение будет иметь только запись в специальной базе данных Росстандарта.

Экономика «Российский учебник» продали за 6 млрд рублей Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.

Общество Оскорбившего Путина грузинского журналиста допросили Грузинская Генпрокуратура допросила журналиста Георгия Габунию, который до этого в прямом эфире "Рустави 2" оскорбил президента России Владимира Путина.

Финансы Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки Центробанк России предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако, в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей регулятор допускает ее более решительное снижение.

Кино Первая серия фильма «Екатерина. Самозванцы» появилась в Сети до эфира Тут можно вспомнить, как "Россия 1" в свое время и "Ликвидацию" начинала показывать в воскресенье, в эфире, хотя принято начинать показ сериала в начале недели.

Культура Пригожин прокомментировал поступок Кормухиной Пригожин признался, что поступок Кормухиной его неприятно удивил.

Энергетика «Нафтогаз» предъявил «Газпрому» исковые требования на $11 млрд Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что 1 ноября "Нафтогаз Украины" направит Газпрому иски на сумму $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.

Происшествия Появилось видео нападения на сотрудника полиции в московском метро Как сообщалось ранее, в подуличном переходе станции метро "Савеловская" нетрезвый мужчина 1991 года рождения атаковал сотрудника УВД на Московском метрополитене.

Общество Меган Маркл призналась, что материнство дается ей с трудом В ближайшие дни выходит документальный фильм «Harry & Meghan: An African Journey», и в сети уже появился эпизод, в котором Меган Маркл откровенно говорит о трудностях материнства и о том, как она чувствовала себя из-за навязчивого внимания прессы во время беременности.

Шоу-бизнес 64-летняя Орнелла Мути продемонстрировала невероятную растяжку Хотя Мути уверенно приближается к 65-летнему рубежу, актриса вполне может дать фору 20-летним.