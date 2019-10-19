Футбол

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецТедеско назвал состав «Спартака» на матч с «Рубином»

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско назвал состав на свою первую игру в чемпионате России по футболу, которая пройдет сегодня в 16:30 на стадионе "Открытие Арена" против казанского "Рубина". Место в воротах займет Максименко.
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«Спартак» - «Рубин» – 0:0: видеообзор первый игры «красно-белых» под руководством Тедеско

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Спорт-Экспрессвчера в 13:20

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Стал известен состав «Спартака» на первую игру под руководством Тедеско

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Тедеско не смог победить в первом матче у руля «Спартака». Лучшие моменты игры с «Рубином»

Матч ТВвчера в 08:43
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В правительстве предлагают обязать банки проверять номера телефонов клиентов для верификации паспортных данных.
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Нейросеть сможет найти нарушения в работе мозга

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В Екатеринбурге двое рабочих оказались под завалами после обрушения грунта.
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Макгрегора обвинили в изнасиловании

Бойца смешанных единоборств (MMA) Конора Макгрегора обвинили в сексуальном насилии.
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После прорыва дамбы в Красноярском крае задержали директора артели

Гендиректора компании, дамбу которой прорвало в Красноярском крае, задержали, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
РБК вчера в 23:31
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Skate America. Степанова и Букин вторые в ритм-танце

В ритм-танце лучше всех выглядели американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью. Наши Александра Степанова и Иван Букин пока идут вторыми.
Вести.Ru вчера в 02:25
Общество

В Гидрометцентре объяснили аномальность осени в центре России

Аномально теплую погоду в центральной части России вызвал антициклон, который продолжит доминировать на европейской территории страны в ближайшие дни.
РИА Новости вчера в 23:18
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Статистика матча (" Зенит" / "Ростов") Удары 13/6 Удары в створ 8/4 Владение 63 % / 37% Фолы 10/14 Угловые 3/3 WhoScored 7.30 / 6.03 Составы на матч: "Зенит": Кержаков, Жустино, Иванович, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев, Шатов, Азмун, Дзюба, Дриусси.
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Силуанов: Россия выстоит перед резким падением цен на нефть

Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что наша страна может выстоять даже перед резким падением цен на нефть – с помощью накопленного золотого резерва, который в настоящее время составляет более 7 процентов ВВП.
Вести.Ru вчера в 21:19
Общество

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Как рассказал глава профсоюза «Трудовая солидарность» Виталий Махинько, который занимается соблюдением прав украинцев в Польше, людям, уехавшим на заработки, приходится сталкиваться с «вопиющими случаями убийств, избиений и унижений», в то время как полиция попросту игнорирует их заявления.
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Медик предупредил россиян об опасности продаваемых в магазинах бананов

Врач Григорий Конев призвал россиян отказаться от покупки и употребления привозных бананов.
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Происшествия

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Поиск пострадавших от прорыва дамбы на предприятии по добыче золота в Курагинском районе Красноярского края расширен, сообщил глава МЧС России Евгений Зиничев 19 октября, передает телеканал «Россия-24».
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Общество

Онколог сообщил о необратимых процессах в организме Заворотнюк

Известный онколог сообщил СМИ о необратимых процессах в организме актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 12:35
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Поезд с футбольными фанатами загорелся в Берлине

Произошло возгорание в поезде, который перевозил футбольных болельщиков в Берлине, передает газета "Известия".
Газета.Ru вчера в 20:00
Финансы

Курс валют сегодня: доллар и евро обвалились на бирже

На десять утра доллар стоил 64,08 рубля, что на одну копейку больше, чем на закрытии биржи в среду.
Свободная Пресса 17 октября в 04:22
Происшествия

В Москве два рок-музыканта умерли из-за передозировки наркотиками

Двое участников рок-металл группы «Zreet» умерли из-за отравления наркотиками, сообщает Telegram-канал 112.
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Футбол

«Витесс» под руководством Слуцкого установил исторический рекорд клуба

Нидерландский "Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, установил клубный исторический рекорд, сообщает gelderlander.nl.
Газета.Ru вчера в 20:30
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В Краснодаре начались съемки фильма с Нагиевым и Хабенским

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Армия и оружие

На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 13:59
Армия и оружие

Глава Пентагона заявил о перебрасывании тысячи военных из Сирии в Ирак

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что около тысячи военных перебрасываются с северо-востока Сирии в западных Ирак для борьбы с ИГ.
Газета.Ru вчера в 23:06
Армия и оружие

США и Турция договорились о приостановлении операции в Сирии

Вице-президентом США Майком Пенсом сделано заявление о том, что в ходе проведения переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом сторонами достигнуто соглашение о приостановке на 120 часов проводимой Турцией военной операции в Сирии.
В городе R 17 октября в 23:26
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Пугачева объяснила, на кого похож сын Ксении Собчак

Народная артистка СССР Алла Пугачева отреагировала на публикацию в Instagram Ксении Собчак фотографии ее маленького сына Платона.
Московский Комсомолец вчера в 09:09
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Из-за пожара в больнице Новосибирска эвакуировали 160 человек

News.ru вчера в 13:56
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У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка

У звездной пары родилась дочка. Первой градусную весть сообщила телеведущая Тина Канделаки.
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Эксперты рассказали, какое машинное масло может «убить» двигатель

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Илон Маск выступил на Краснодарском форуме

Американский предприниматель Илон Маск выступил на Краснодарском форуме по видеосвязи.
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СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»

Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Коммерсантъ вчера в 21:35
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В боксерском поединке за титулы WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика нокаутом в 10 раунде.
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В 9-м туре испанской Примеры «Мальорка» принимала мадридский «Реал».
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