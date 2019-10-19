Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско назвал состав на свою первую игру в чемпионате России по футболу, которая пройдет сегодня в 16:30 на стадионе "Открытие Арена" против казанского "Рубина". Место в воротах займет Максименко.

Тедеско назвал состав «Спартака» на матч с «Рубином»

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