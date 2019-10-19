Футбол

RT на русскомRT на русскомОбъявлен стартовый состав «Спартака» в дебютном матче Тедеско

Московский футбольный клуб «Спартак» огласил стартовый состав на матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

«Спартак» - «Рубин» – 0:0: видеообзор первый игры «красно-белых» под руководством Тедеско

Sport.ru13:58

Тедеско не смог победить в первом матче у руля «Спартака». Лучшие моменты игры с «Рубином»

Матч ТВ08:43

Стал известен состав «Спартака» на первую игру под руководством Тедеско

Sportbox.RU08:31

Объявлен стартовый состав «Спартака» в дебютном матче Тедеско

RT на русском08:29

«Спартак» — «Рубин»: составы команд на матч 13-го тура РПЛ

Чемпионат08:21

Стал известен стартовый состав «Спартака» в дебютном матче Тедеско

Sport24.ru08:20

Новая надежда Тедеско. Взгляд из-за ворот: «Спартак» на правильном пути

Спорт-Экспресс16:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 20:36, Ашберн
Происшествия

Появилось новое видео Михаила Хачатуряна и его дочерей

Радио Sputnik вчера в 06:57
Кино

Джеймс Ганн объяснил ненужность Джокера для «Отряда самоубийц»

Образ Джокера, которого в "Отряде" сыграл популярный голливудский актер Джаред Лето, вызвал массу нареканий со стороны поклонников злодея.
Kinonews.ru 17 октября в 02:53
Гаджеты

Xiaomi выпустил прошивку MIUI 11 для своих смартфонов

Ряд смартфонов Redmi и Xiaomi получили новую версию прошивки MIUI 11. Вначале обновление досталось китайским пользователям.
Дни24 17 октября в 08:16
Общество

Побит рекорд самого долгого в истории беспосадочного авиарейса

Lenta.ru 18:38
Авто

Bentley начала производство нового Flying Spur

Известный британский бренд запустил производство седана Bentley Flying Spur нового поколения.
Тарантас Ньюс вчера в 08:45
Теннис

Рублев вышел в финал Кубка Кремля

В воскресенье в финале Рублев сразится с французом Адрианом Маннарино. Он в прошлом году также добирался до финала.
ProstoProSport 14:58
Шоу-бизнес

Супруг Лолиты Милявской подал на развод

Вчера, 16 октября, общественности все же стало известно о том, что в одном из столичных судов зарегистрировано заявление о разводе Милявской и ее бывшего возлюбленного Дмитрия Иванова.
ГлобалМСК.ру 17 октября в 10:30
Армия и оружие

Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств

Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
REGNUM вчера в 19:11
Культура

Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров

Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Телеканал 360° 17 октября в 13:05
Происшествия

Популярный мотоблогер погибла в ДТП под Киевом

Под Киевом на Гостомельской трассе известная инстаграм-модель, увлекающаяся ездой на мотоцикле, погибла в ДТП.
РИА Новости 17:37
Футбол

Мексиканский клуб отказался играть из-за долгов по зарплате

Сами игроки долго и с улыбками аплодировали "Тигресу", выражая своё неуважение. "Веракрус" занимает последнее место в чемпионате Мексики.
Чемпионат 15:30
Происшествия

Полиция применила резиновые пули к протестующим в Барселоне

Газета.Ru вчера в 16:43
Общество

В РПЦ назвали альтернативу смертной казни

Отслеживание преступников в социальных сетях эффективнее смертной казни, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в передаче «Церковь и мир».
Московский Комсомолец 09:37
Происшествия

МЧС показало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае

Управление МЧС по Красноярскому краю опубликовало видео, на котором сняты последствия прорыва дамбы в районе поселка Щетинкино.
РБК 09:19
Единоборства

Багаутинов проиграл Жумагулову в титульном бою Fight Nights

Спорт-Экспресс 16:45
Происшествия

Пять детей погибли в результате пожара в Ростове Ярославской области

Daily Storm 04:34
Происшествия

В Турции погибла пятилетняя девочка из России

Пятилетняя девочка из России погибла на турецком курорте Кемер, сообщает издание DHA.
РБК 05:45
Космос

На Марсе когда-то были соленые озера, похожие на те, что на Земле

Результаты показывают, что озеро, которое находилось в кратере Гейл более 3 млрд лет назад, подверглось эпизоду высыхания, потенциально связанному с глобальным высыханием Марса.
Капитал страны 17:24
Футбол

Алонсо принес «Челси» победу над «Ньюкаслом»

«Челси» победил «Ньюкаслом» в матче 9-го тура чемпионата Англии. Единственный гол в этой встрече забил защитник лондонцев Маркос Алонсо.
Sport24.ru 11:57
Политика

Федотов прокомментировал сообщения об уходе с поста главы СПЧ

Ранее пресс-секретарь России Дмитрий Песков отказался комментировать уход Михаила Федотова с поста главы президентского Совета по правам человека.
News.ru 17 октября в 10:36
Политика

Борис Джонсон раскритиковал свою же просьбу отсрочить Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил председателю Европейского совета Дональду Туску письмо с просьбой отсрочить Brexit до 31 января 2020 года.
Lenta.ru 17:59
Финансы

ФРС начинает принудительное ослабление доллара США

Федеральная резервная система Соединенных Штатов начала скупать активы и снижать ставки, но теперь осталось только одно условие – ослабление доллара.
Политическая Экспертиза 04:33
Общество

ФБК подал в суд на Минюст из-за включения фонда в список иноагентов

Фонд борьбы с коррупцией блогера Алексея Навального подал иск к Минюсту в Замоскворецкий суд Москвы, так как не согласен с решением включить эту организацию в список иностранных агентов.
ТАСС вчера в 08:18
Единоборства

Бетербиев нокаутировал Гвоздика

В боксерском поединке за титулы WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика нокаутом в 10 раунде.
МонаВиста 04:30
Футбол

Дзюба оформил хет-трик в матче с «Ростовом»

Известия 14:32
Армия и оружие

Роскосмос адаптирует корабль «Орел» под ракету «Союз-5»

Роскосмос продолжит адаптировать новый пилотируемый корабль "Орел" для запуска на ракете-носителе "Союз-5", несмотря на решение пересадить его на ракету "Ангара-А5П", следует из материалов на сайте госзакупок.
РИА Новости 20:02
Общество

Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав

Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав и оштрафовали, сообщили РИА Новости в столичном суде.
РИА Новости вчера в 06:25
Культура

Глава The Walt Disney признан самым влиятельным человеком в Голливуде

Рейтинг включает самых известных топ-менеджеров кинокомпаний, продюсеров, режиссеров и сценаристов и актеров.
REGNUM вчера в 02:09
Кино

В сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

17 октября на официальном канале Paramount Pictures в YouTube был опубликован новый трейлер фантастического экшена «Терминатор: Темные судьбы» режиссера Тима Миллера, заключительной части трилогии, перезапускающей франшизу «Терминатор» Джеймса Кэмерона.
ProfiСinema.ru вчера в 22:45
Экономика

В России могут ввести минимальную цену на сахар

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала России установить минимальную цену на сахар, сообщает 18 октября РБК со ссылкой на протокол консультаций ЕЭК.
REGNUM вчера в 04:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лоренсо Мельгарехо
Парагвайский футболист
Парагвайский футболист, крайний полузащитник и защитник московского «Спартака». На профессиональном уровне играл во всех футбольных амплуа, кроме вратаря. В 2012 и 2013 годах сыграл два матча за сборную Парагвая.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Андре Шюррле
Немецкий футболист
Немецкий футболист, полузащитник и нападающий дортмундской «Боруссии», выступающий на правах аренды за московский «Спартак».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное