Футбол

RT на русскомRT на русскомОбъявлен стартовый состав «Спартака» в дебютном матче Тедеско

Московский футбольный клуб «Спартак» огласил стартовый состав на матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».
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«Спартак» — «Рубин»: составы команд на матч 13-го тура РПЛ

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Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
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