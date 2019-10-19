Футбол
RT на русскомОбъявлен стартовый состав «Спартака» в дебютном матче Тедеско
Московский футбольный клуб «Спартак» огласил стартовый состав на матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».
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Общество
Онколог сообщил о необратимых процессах в организме Заворотнюк
Известный онколог сообщил СМИ о необратимых процессах в организме актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 12:35
Происшествия
Спецназ взял штурмом дом криминального авторитета в Красноярском крае
В Красноярском крае сотрудники СОБРа и полицейские задержали в загородном доме мужчину 1965 года рождения, известного в криминальной среде как Костя Канский, сообщается на сайте регионального главка МВД.
РБК 17:37
Единоборства
Бетербиев нокаутировал Гвоздика
В боксерском поединке за титулы WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика нокаутом в 10 раунде.
МонаВиста 04:30
Экономика
Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 миллиардов рублей
РИА Новости вчера в 11:25
Общество
Украинцы пожаловались на унижения и издевательства в Польше
Как рассказал глава профсоюза «Трудовая солидарность» Виталий Махинько, который занимается соблюдением прав украинцев в Польше, людям, уехавшим на заработки, приходится сталкиваться с «вопиющими случаями убийств, избиений и унижений», в то время как полиция попросту игнорирует их заявления.
Известия 22:53
Происшествия
В МЧС отчитались о поисках на месте прорыва дамбы в Красноярском крае
Спасатели обследовали девять километров русла реки и 2 тысячи квадратных метров территории в Курагинском районе Красноярского края, где прорвало дамбу и погибли люди, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
РИА Новости 21:56
Игры
Опубликованы системные требования к Need for Speed Heat
Goroday.ru 12:17
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о переброске около 1000 военных из Сирии в Ирак
Глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что Соединённые Штаты перебрасывают около 1 тыс. военнослужащих из Сирии в Ирак для борьбы с ИГ*.
RT на русском 23:30
Армия и оружие
Турция и США договорились о создании зоны безопасности в Сирии
Турция договорилась с США о создании контролируемой ее войсками зоны безопасности на границе с Сирией протяженностью 444 км. Об этом сообщило в субботу, 19 октября, «РИА Новости» со ссылкой на советника президента Турции Ясина Актая.
Известия 17:47
Общество
Установлен рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса
Перелет лайнера Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas из Нью-Йорка в Сидней стал самым долгим беспересадочным авиарейсом.
РИА Новости 20:46
Происшествия
В Подмосковье избили журналистов «Новой газеты» и зоозащитников
Отмечается, что они прибыли на станцию «Круглое озеро», так как там по информации зоозащитников, регулярно проводится незаконная притравка на лис.
Говорит Москва 16:08
Шоу-бизнес
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка
У звездной пары родилась дочка. Первой градусную весть сообщила телеведущая Тина Канделаки.
Комсомольская правда 06:34
Технологии
В Сети опубликовано первое фото PlayStation 5 для разработчиков
В Сети появилась первая фотография игровой консоли PlayStation 5 от источника, пожелавшего остаться анонимным.
ИнфоСМИ 13:38
Кино
В России стартовал показ «Малефисенты 2»
В российских кинотеатрах стартовал показ фильма "Малефисента: Владычица тьмы".
Piter.tv вчера в 08:00
Футбол
Карпин выделил позитив в разгромном поражении от «Зенита»
RT на русском 14:59
Здоровье
Минздрав СО отчитался перед участниками медсовета о ходе реализации национального проекта «Здравоохранение»
Областной минздрав отчитался перед участниками медсовета о ходе реализации национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путниым.
НИА Самара 17 октября в 10:34
Армия и оружие
Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии
Журналисты российских федеральных телеканалов посетили заброшенную военную базу США в Сирии.
Lenta.ru 00:57
Армия и оружие
На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru 13:59
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru 17 октября в 20:29
Политика
В Верховной раде Украины создали межфракционное объединение «Кубань»
Депутат от партии "Европейская солидарность", главой которой является Петр Порошенко, Алексей Гончаренко сообщил, что в рамках Верховной рады Украины создано объединение "Кубань", включающее в себя депутатов из разных фракций.
Капитал страны 17 октября в 13:43
Происшествия
Стала известна возможная причина прорыва дамбы в Красноярском крае
Причиной прорыва дамбы в Красноярском крае мог стать сильный износ конструкций.
Gazeta.SPb 03:35
Шоу-бизнес
В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье
Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
ОК! вчера в 04:24
Общество
В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости вчера в 13:50
Финансы
ФРС начинает принудительное ослабление доллара США
Федеральная резервная система Соединенных Штатов начала скупать активы и снижать ставки, но теперь осталось только одно условие – ослабление доллара.
Политическая Экспертиза 04:33
Гаджеты
Молодёжный смартфон Honor показал на тестах высокую производительность
Профиль вчера в 04:16
Энергетика
Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что в случая падения цен на нефть у России будут средства на выполнение обязательств благодаря золотым резервам.
РБК 21:58
Политика
Трамп отказался проводить G7 на своем курорте в Майами
Президент США Дональд Трамп заявил, что отказывается от идеи провести саммит G7 на своем курорте Trump National Doral Miami.
Газета.Ru 22:30