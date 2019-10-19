Московский футбольный клуб «Спартак» огласил стартовый состав на матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».

Энергетика «Нафтогаз» выставит иск «Газпрому» на $11 млрд за прекращение транзита Витренко подчеркнул, что именно в данную сумму "Нафтогаз" оценил потери из-за прекращения транзита российского газа через территорию Украины, и эти $11 млрд станут хорошей компенсацией за потерю средств, которые Украина получала за транзит российского голубого топлива, пишет ТАСС.

Шоу-бизнес Через два дня после родов Анастасия Решетова надела корсет Вечером 18 октября Решетова опубликовала инстаграм-историю, в которой сообщила, что «корсет надела, вес еще не проверяла».

Экономика «Российский учебник» продали за 6 млрд рублей Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.

Общество ПФР перестал учитывать некоторые периоды стажа для пенсии Пенсионный фонд России (ПФР) заявил о том, что некоторые периоды стажа теперь не учитываются при назначении страховой пенсии по старости, сообщает PRIMPRESS.

Космос «Хаббл» сфотографировал межзвездную комету Борисова К середине 2020 года комета вернется в межзвездное пространство, где она будет дрейфовать миллионы лет, прежде чем однажды приблизится к другой звездной системе.

Происшествия В Екатеринбурге двух рабочих завалило грунтом "В Екатеринбурге пожарно-спасательные подразделения принимают участие в поисках двух коммунальных работников, попавших под обрушение грунта при проведении земляных работ на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья", - сказал представитель ведомства.

Технологии В сети появилось возможное фото PlayStation 5 для разработчиков В сеть утекла фотография PlayStation 5 для разработчиков, которую ранее нигде не публиковали.

Политика Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.

Шоу-бизнес Таисия Повалий отменила концерт в Киеве Глава площадки заявил, что Повалий не ответила обществу на вопросы, где она проживает в настоящее время и поддерживает ли украинских военных, поскольку есть версия, что артистка уехала на постоянное место жительства в Россию и посещала Крым.

Экономика В России могут ввести минимальную цену на сахар Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала России установить минимальную цену на сахар, сообщает 18 октября РБК со ссылкой на протокол консультаций ЕЭК.

Авто Эксперты рассказали, какое машинное масло может «убить» двигатель Специалисты портала "АвтоВзгляд" рассказали об ошибках, которые совершают водители при замене масла в автомобиле.

Происшествия В Красноярском крае спецназ взял штурмом дом криминального авторитета В Красноярском крае бойцы СОБРа и сотрудники полиции задержали мужчину 1965 года рождения в ходе штурма его дома.

Политика Туск ждет от Джонсона письма об отсрочке Brexit Туск заявил Джонсону, что ожидает от него письма с запросом об отсрочке Brexit. Об этом глава Евросовета написал в своем Twitter.

Здоровье Утверждены принципы модернизации первичного звена здравоохранения Сегодня, 18 октября, глава Минздрава России Вероника Скворцова провела всероссийское совещание, темой которого стала принципы модернизации первичного звена здравоохранения.

Шоу-бизнес Пугачева объяснила, на кого похож сын Ксении Собчак Народная артистка СССР Алла Пугачева отреагировала на публикацию в Instagram Ксении Собчак фотографии ее маленького сына Платона.

Шоу-бизнес У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочь Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила об этом в своем Twitter.

Армия и оружие На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.

Футбол «Витесс» Слуцкого разгромил «Венло» в матче чемпионата Нидерландов "Витесс" одержал крупную победу над "Венло" в выездном матче 10-го тура чемпионата Нидерландов по футболу.

Шоу-бизнес Роман Гриценко на первой встрече с Ольгой Бузовой в рамках шоу «План Б» преподнес ей шикарный букет роз Роман Гриценко на первой встрече с Ольгой Бузовой в рамках шоу "План Б" преподнес ей шикарный букет роз Напомним, что симпатия между Романом Гриценко и Ольгой Бузовой возникла осенью 2017 года на Сейшельских островах, где находится одна из площадок реалити-шоу "Дом-2" "Остров Любви".

Культура Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.

Общество В Бейруте полиция разогнала протестующих водометами и газом В столице Ливана полиция пыталась разогнать акцию протеста при помощи водяных пушек и гранат со слезоточивым газом.