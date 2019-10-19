Футбол
RT на русскомОбъявлен стартовый состав «Спартака» в дебютном матче Тедеско
Московский футбольный клуб «Спартак» огласил стартовый состав на матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 17:23, Вашингтон
Энергетика
«Нафтогаз» выставит иск «Газпрому» на $11 млрд за прекращение транзита
Витренко подчеркнул, что именно в данную сумму "Нафтогаз" оценил потери из-за прекращения транзита российского газа через территорию Украины, и эти $11 млрд станут хорошей компенсацией за потерю средств, которые Украина получала за транзит российского голубого топлива, пишет ТАСС.
Капитал страны вчера в 11:42
Шоу-бизнес
Через два дня после родов Анастасия Решетова надела корсет
Вечером 18 октября Решетова опубликовала инстаграм-историю, в которой сообщила, что «корсет надела, вес еще не проверяла».
Woman.ru 05:04
Экономика
«Российский учебник» продали за 6 млрд рублей
Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.
ТАСС вчера в 12:03
Общество
ПФР перестал учитывать некоторые периоды стажа для пенсии
Пенсионный фонд России (ПФР) заявил о том, что некоторые периоды стажа теперь не учитываются при назначении страховой пенсии по старости, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 16 октября в 15:00
Авто
Роспатент показал детали «русского Прадо» от «УАЗа»
Тарантас Ньюс 17 октября в 02:30
Космос
«Хаббл» сфотографировал межзвездную комету Борисова
К середине 2020 года комета вернется в межзвездное пространство, где она будет дрейфовать миллионы лет, прежде чем однажды приблизится к другой звездной системе.
Научная Россия 16 октября в 16:56
Происшествия
В Екатеринбурге двух рабочих завалило грунтом
"В Екатеринбурге пожарно-спасательные подразделения принимают участие в поисках двух коммунальных работников, попавших под обрушение грунта при проведении земляных работ на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья", - сказал представитель ведомства.
ТАСС 14:54
Политика
Борисов оценил вероятность нового контракта на поставку ЗРК Турции
RT на русском 14:33
Технологии
В сети появилось возможное фото PlayStation 5 для разработчиков
В сеть утекла фотография PlayStation 5 для разработчиков, которую ранее нигде не публиковали.
CyberSport.ru 11:12
Политика
Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
Lenta.ru 17 октября в 05:20
Шоу-бизнес
Таисия Повалий отменила концерт в Киеве
Глава площадки заявил, что Повалий не ответила обществу на вопросы, где она проживает в настоящее время и поддерживает ли украинских военных, поскольку есть версия, что артистка уехала на постоянное место жительства в Россию и посещала Крым.
ГлобалМСК.ру 03:45
Экономика
В России могут ввести минимальную цену на сахар
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала России установить минимальную цену на сахар, сообщает 18 октября РБК со ссылкой на протокол консультаций ЕЭК.
REGNUM вчера в 04:18
Авто
Эксперты рассказали, какое машинное масло может «убить» двигатель
Специалисты портала "АвтоВзгляд" рассказали об ошибках, которые совершают водители при замене масла в автомобиле.
Народные новости 01:45
Происшествия
В Красноярском крае спецназ взял штурмом дом криминального авторитета
В Красноярском крае бойцы СОБРа и сотрудники полиции задержали мужчину 1965 года рождения в ходе штурма его дома.
РИА Новости 11:24
Армия и оружие
Ростех разрабатывает стрелковое оружие в новых калибрах
ТАСС 17 октября в 20:35
Политика
Туск ждет от Джонсона письма об отсрочке Brexit
Туск заявил Джонсону, что ожидает от него письма с запросом об отсрочке Brexit. Об этом глава Евросовета написал в своем Twitter.
Вести.Ru 15:24
Здоровье
Утверждены принципы модернизации первичного звена здравоохранения
Сегодня, 18 октября, глава Минздрава России Вероника Скворцова провела всероссийское совещание, темой которого стала принципы модернизации первичного звена здравоохранения.
Карелинформ вчера в 10:59
Шоу-бизнес
Пугачева объяснила, на кого похож сын Ксении Собчак
Народная артистка СССР Алла Пугачева отреагировала на публикацию в Instagram Ксении Собчак фотографии ее маленького сына Платона.
Московский Комсомолец 09:09
Шоу-бизнес
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочь
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила об этом в своем Twitter.
Известия 10:12
Армия и оружие
На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru 13:59
Футбол
«Витесс» Слуцкого разгромил «Венло» в матче чемпионата Нидерландов
"Витесс" одержал крупную победу над "Венло" в выездном матче 10-го тура чемпионата Нидерландов по футболу.
РИА Новости 16:46
Шоу-бизнес
Роман Гриценко на первой встрече с Ольгой Бузовой в рамках шоу «План Б» преподнес ей шикарный букет роз
Роман Гриценко на первой встрече с Ольгой Бузовой в рамках шоу "План Б" преподнес ей шикарный букет роз Напомним, что симпатия между Романом Гриценко и Ольгой Бузовой возникла осенью 2017 года на Сейшельских островах, где находится одна из площадок реалити-шоу "Дом-2" "Остров Любви".
Вокруг ТВ 17 октября в 12:00
Культура
Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров
Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Телеканал 360° 17 октября в 13:05
Общество
В Бейруте полиция разогнала протестующих водометами и газом
В столице Ливана полиция пыталась разогнать акцию протеста при помощи водяных пушек и гранат со слезоточивым газом.
Вести.Ru вчера в 17:36
Футбол
«Спартак» и «Рубин» сыграли вничью
Московский футбольный клуб «Спартак» сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче 13-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).
Известия 12:57