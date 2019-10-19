Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил понедельник, 21 октября, днем траура по погибшим при разрушении дамбы на реке Сейба, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В Красноярском крае объявили траур по погибшим при прорыве дамбы

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