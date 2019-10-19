Происшествия
РБКВ Красноярском крае объявили траур по погибшим при прорыве дамбы
Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил понедельник, 21 октября, днем траура по погибшим при разрушении дамбы на реке Сейба, сообщает пресс-служба регионального правительства.
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Политика
Чиновники Чечни опровергли информацию о своих задержаниях
Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд СМИ, основываясь на публикациях «Новой газеты», сообщили о том, что в ближнем окружении главы Чечни Рамзана Кадырова якобы произошли задержания.
REGNUM вчера в 13:01
Армия и оружие
В России возобновили работы по созданию ВНЭУ для неатомных субмарин
Военное обозрение вчера в 03:09
Спорт
Дело Васильевой. Сборная России лишилась квоты в Кубке мира
Международный союз биатлонистов после дисквалификации россиянки Маргариты Васильевой аннулировал ее результаты в международных соревнованиях начиная с 4 февраля 2019 года.
Вести.Ru 08:10
Культура
Пригожин прокомментировал поступок Кормухиной
Пригожин признался, что поступок Кормухиной его неприятно удивил.
Вечерняя Москва 17 октября в 04:29
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян вновь стала мамой
Российская журналистка и главред RT Маргарита Симоньян стала мамой. Об этом рассказала ее коллега Тина Канделаки в Telegram.
Газета.Ru 07:14
Происшествия
В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ
Врачи одной из болгарских больниц потеряли семидесятилетнюю пациентку Асенку Христову во время обследования и искали ее шесть часов, сообщает телеканал Nova.
РИА Новости 03:15
Политика
Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс
Сенатора Алексея Пушкова не удивили слова экс-депутата Рады Надежды Савченко о бывшем главе государства Петре Порошенко.
РИА Новости 07:19
Происшествия
Замглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве
Замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 17 октября в 16:42
Происшествия
Появилось видео нападения на сотрудника полиции в московском метро
Как сообщалось ранее, в подуличном переходе станции метро "Савеловская" нетрезвый мужчина 1991 года рождения атаковал сотрудника УВД на Московском метрополитене.
Вести.Ru 07:17
Политика
Захарова рассказала об информационной агрессии против России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об информационной агрессии в мире в отношении России.
RT на русском 05:54
Происшествия
В Петербурге обрушился строящийся паркинг
Строящийся паркинг обрушился на площади около 200 квадратных метров в Приморском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 07:30
Политика
МИД Украины направил России ноту из-за гуманитарной помощи Донбассу
Пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко сообщила, что ведомство направило России ноту протеста в связи с доставкой в Донбасс очередной партии гуманитарной помощи для населения.
Взгляд.ру вчера в 10:46
Единоборства
Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
Газета.Ru 03:38
Футбол
Руководство «Милана» хочет пригласить Гвардиолу
Владельцы «Милана» хотят, чтобы в 2020 году команду возглавил главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, сообщает El Mundo Deportivo.
Чемпионат 04:13
Фигурное катание
Леонова поделилась эмоциями после короткой программы на этапе Гран-при
Российская фигуристка Алена Леонова поделилась эмоциями после короткой программы на этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
Газета.Ru 06:29
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru 17 октября в 20:29
Шоу-бизнес
Меган Маркл впервые прокомментировала травлю со стороны СМИ
Телеканал ITV снял документальный фильм о туре Гарри, Меган и их сына Арчи по Африке, в рамках которого герцогиня впервые прокомментировала негатив, с которым столкнулась после свадьбы с принцем Гарри и во время беременности: — Любая женщина, особенно если она беременна, очень уязвима, поэтому это было очень сложно для меня.
Super.ru 07:10
Армия и оружие
Российские военные проинспектируют военную инфраструктуру США
EADaily напоминает, выполнение наблюдательных полетов в рамках программы «Открытое небо» содействует большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников.
Евразия Daily вчера в 02:59
Футбол
Азар не сыграет с «Мальоркой» из-за родов жены
Полузащитник «Реала» Эден Азар не примет участия в матче 9-го тура Примеры с «Мальоркой».
ProstoProSport 05:44
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Оренбург» в молодежном первенстве России
Футболисты самарских "Крыльев Советов" обыграли на выезде "Оренбург" в матче 13-го тура молодежного первенства России.
РИА Новости 07:51
Происшествия
Фигуранты дела «Нового величия» порезали себе вены в суде
Gazeta.SPb 17 октября в 14:25
Футбол
Ахмат — Локомотив 0:2
В результате "Локомотив" уже точно отправится в Италию в звании текущего лидера РПЛ, а Игорю Шалимову и его "Ахмату" предстоит серьезная работа над ошибками.
Российская газета вчера в 14:25
Энергетика
В «Нафтогазе» оценили заявление Миллера по цене на газ для Украины
Исполнительный директор группы «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко прокомментировал заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера о снижении на 20% цены на импортный газ для Украины, сообщает в субботу, 19 октября, «РИА Новости».
Известия вчера в 21:37
Политика
Медведев прибыл в Сербию на годовщину освобождения Белграда
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Сербию, где пройдут торжества в честь 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.
Известия 07:35
Происшествия
Екатерина Гордон попала в ДТП накануне собственного дня рождения
Журналистка Екатерина Гордон оказалась участницей серьезного ДТП накануне собственного дня рождения.
Дни24 07:30
Общество
В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости вчера в 13:50
Общество
Гороскоп на 19 октября: интересные знакомства ждут Тельцов
Интересные знакомства ждут Тельцов.
Primpress.ru вчера в 19:00