Происшествия
Lenta.ruОбъявлен траур по жертвам прорыва дамбы в Красноярском крае
В Красноярском крае объявили траур 21 октября по погибшим в результате прорыва дамбы в районе села Щетинкино. Об этом в сообщает РИА Новости. Ранее президент России Владимир Путин поручил помочь пострадавшим и выяснить причины ЧП.
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Происшествия
Врачи шесть часов искали пропавшую в томографе бабушку в Болгарии
Медики около шести часов искали пожилую женщину, которая поехала в больницу, чтобы сделать обследование на томографе, сообщает телеканал Nova.
Газета.Ru 04:12
Происшествия
Школьный тренер в США разоружил стрелка с помощью объятий
Тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ американского Портленда Кианон Лоу необычным способом разоружил ученика, который пришел в образовательное учреждение с оружием.
Газета.Ru 16:57
Политика
Граждан Украины и Белоруссии признают носителями русского языка
Документом предусматривается возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения собеседования граждан Белоруссии и граждан Украины, свободно владеющих русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований, предусмотренных частью первой статьи 331 федерального закона «О гражданстве Российской Федерации».
REGNUM 08:34
Политика
Захарова ответила послу Китая на слова про украинцев в Гонконге
Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что в дела Гонконга вмешиваются «украинские элементы».
Коммерсантъ вчера в 22:59
Армия и оружие
Турция пригрозила Сирии войной в случае защиты курдов
Появление армии Сирии в районах, которые оставили силы США, для защиты курдских отрядов будет считаться объявлением войны Турции, пишет РИА "Новости" со ссылкой на слова советника турецкого президента Ясина Актая.
Life.ru 16:35
Происшествия
В Екатеринбурге двух рабочих завалило грунтом
"В Екатеринбурге пожарно-спасательные подразделения принимают участие в поисках двух коммунальных работников, попавших под обрушение грунта при проведении земляных работ на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья", - сказал представитель ведомства.
ТАСС 14:54
Происшествия
Один полицейский убил другого в Нальчике
Как рассказал собеседник агентства, конфликт между двумя слушателями в институте произошел накануне вечером, они подрались, их развели, но потом драка продолжилась, и когда их разняли, полицейский из Карелии был мертв.
Интерфакс 06:59
Армия и оружие
На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru 13:59
Футбол
Тедеско обнулил «Спартак». Первый матч нового тренера красно-белых
Вечерняя Москва 13:34
Политика
Медведев рассказал о последствиях насаждения демократии извне
Премьер-министр России Дмитрий Медведев уверен, что навязывание моделей «правильной» демократии извне уничтожает государства и приводит к распространению терроризма.
Известия 11:55
Экономика
В России могут ввести минимальную цену на сахар
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала России установить минимальную цену на сахар, сообщает 18 октября РБК со ссылкой на протокол консультаций ЕЭК.
REGNUM вчера в 04:18
Здоровье
В России увеличилась средняя продолжительность жизни
Дума ТВ 17 октября в 05:34
Общество
Forbes включил семь российских компаний в рейтинг лучших работодателей
Лучшей из российских компаний стал «Норникель» с 36-й позицией в рейтинге. также в список 500 лучших попали Московская биржа (138-е место), «Роснефть» (207-е), Объединенная авиастроительная корпорация (311-е место), «Северсталь» (380-е), «РусГидро» (437-е место) и ЛУКОЙЛ (492-е).
РБК вчера в 16:04
Религия
Русская церковь готовит стоп-лист, который может разорить Грецию
После заседания Архиерейского собора Элладской православной церкви 12 октября, где ряд епископов признали украинских раскольников, в православном мире стали рассуждать о жестком ответе Московского патриархата.
РИА Новости 01:00
Происшествия
В Турции погибла пятилетняя девочка из России
Пятилетняя девочка из России погибла на турецком курорте Кемер, сообщает издание DHA.
РБК 05:45
Футбол
«Витесс» Слуцкого разгромил «Венло» в матче чемпионата Нидерландов
"Витесс" одержал крупную победу над "Венло" в выездном матче 10-го тура чемпионата Нидерландов по футболу.
РИА Новости 16:46
Общество
«Черновик»: в Дагестане декан университета угрожал отчислить студента из-за вопроса о коррупции главе МВД республики
Издание опубликовало видеоролик, на котором видно, как студент задает вопрос Магомедову во время встречи.
Snob.ru 13:19
Происшествия
Детский омбудсмен объяснил ситуацию с истощенной девочкой из Орла
Детский омбудсмен сообщил, что 11-летняя девочка страдает генетическим заболеванием.
РБК 16:40
Космос
NASA показало фото необычной спиральной галактики
NASA показало фотографию спиральной галактики NGC 4380, которая похожа на «портал в другое измерение».
МИР 24 10:28
Политика
Туск ждет от Джонсона письма об отсрочке Brexit
Туск заявил Джонсону, что ожидает от него письма с запросом об отсрочке Brexit. Об этом глава Евросовета написал в своем Twitter.
Вести.Ru 15:24
Кино
В России стартовал показ «Малефисенты 2»
В российских кинотеатрах стартовал показ фильма "Малефисента: Владычица тьмы".
Piter.tv вчера в 08:00
Футбол
«Реал» проиграл «Мальорке» в гостевом матче Примеры
В 9-м туре испанской Примеры «Мальорка» принимала мадридский «Реал».
Чемпионат 16:52
Футбол
Валуев ответил болельщику сборной Украины, оскорбившему футболистов РФ
Телеканал 360° вчера в 14:33
Технологии
Ватикан выпустил «умные» четки для молитв
Rambler News Service 16 октября в 14:05
Общество
Двойника Зеленского нашли в Москве
Газета.Ru 16:19
Армия и оружие
На Украине прапорщиков и мичманов заменили мастер-сержантами
В принятом парламентом документе указано, что отменяются звания «прапорщик», «мичман», «старшина» и «старший прапорщик».
РБК вчера в 06:45
Общество
Виновных в домашнем насилии выгонят из дома, выяснили СМИ
Президентский Совет по правам человека подготовил законопроект, по которому пострадавший от семейно-бытового насилия будет иметь право на получение защитного ордера.
Газета.Ru 12:40
Армия и оружие
Шойгу поздравил военных связистов с профессиональным праздником
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил с профессиональным праздником военных связистов.
ТК Звезда вчера в 11:00
Кино
Тарантино отказался переделывать «Однажды в Голливуде» для Китая
Режиссер кинокартины "Однажды в Голливуде" Квентин Тарантино заявил, что не будет переделывать сцены из фильма по требованию Китаю.
Газета.Ru 07:49