В Красноярском крае объявили траур 21 октября по погибшим в результате прорыва дамбы в районе села Щетинкино. Об этом в сообщает РИА Новости. Ранее президент России Владимир Путин поручил помочь пострадавшим и выяснить причины ЧП.

Объявлен траур по жертвам прорыва дамбы в Красноярском крае

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