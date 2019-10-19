Происшествия

Lenta.ruLenta.ruОбъявлен траур по жертвам прорыва дамбы в Красноярском крае

В Красноярском крае объявили траур 21 октября по погибшим в результате прорыва дамбы в районе села Щетинкино. Об этом в сообщает РИА Новости. Ранее президент России Владимир Путин поручил помочь пострадавшим и выяснить причины ЧП.
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Прорыв дамбы в Красноярском крае: продолжаются поиски пропавших

РИА Новости16:11

21 октября в Красноярском крае объявлен днем траура по погибшим при прорыве дамбы

ТВК12:15

Губернатор объявил 21 октября днем траура по погибшим в результате прорыва дамбы

ДЕЛА.ru07:33

Александр Усс выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате трагического происшествия в Курагинском районе

Наш Красноярский край08:26

Режим ЧС ввели в районе Красноярского края, где произошел прорыв дамбы

ТАСС07:20

После прорыва дамбы в районе Красноярского края ввели режим ЧС

Интерфакс07:13

Семерых пропавших после прорыва дамбы в Красноярском крае нашли живыми

РБК09:04
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Происшествия

Врачи шесть часов искали пропавшую в томографе бабушку в Болгарии

Медики около шести часов искали пожилую женщину, которая поехала в больницу, чтобы сделать обследование на томографе, сообщает телеканал Nova.
Газета.Ru 04:12
Происшествия

Школьный тренер в США разоружил стрелка с помощью объятий

Тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ американского Портленда Кианон Лоу необычным способом разоружил ученика, который пришел в образовательное учреждение с оружием.
Газета.Ru 16:57
Политика

Граждан Украины и Белоруссии признают носителями русского языка

Документом предусматривается возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения собеседования граждан Белоруссии и граждан Украины, свободно владеющих русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований, предусмотренных частью первой статьи 331 федерального закона «О гражданстве Российской Федерации».
REGNUM 08:34
Политика

Захарова ответила послу Китая на слова про украинцев в Гонконге

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что в дела Гонконга вмешиваются «украинские элементы».
Коммерсантъ вчера в 22:59
Армия и оружие

Турция пригрозила Сирии войной в случае защиты курдов

Появление армии Сирии в районах, которые оставили силы США, для защиты курдских отрядов будет считаться объявлением войны Турции, пишет РИА "Новости" со ссылкой на слова советника турецкого президента Ясина Актая.
Life.ru 16:35
Происшествия

В Екатеринбурге двух рабочих завалило грунтом

"В Екатеринбурге пожарно-спасательные подразделения принимают участие в поисках двух коммунальных работников, попавших под обрушение грунта при проведении земляных работ на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья", - сказал представитель ведомства.
ТАСС 14:54
Происшествия

Один полицейский убил другого в Нальчике

Как рассказал собеседник агентства, конфликт между двумя слушателями в институте произошел накануне вечером, они подрались, их развели, но потом драка продолжилась, и когда их разняли, полицейский из Карелии был мертв.
Интерфакс 06:59
Армия и оружие

На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru 13:59
Футбол

Тедеско обнулил «Спартак». Первый матч нового тренера красно-белых

Вечерняя Москва 13:34
Политика

Медведев рассказал о последствиях насаждения демократии извне

Премьер-министр России Дмитрий Медведев уверен, что навязывание моделей «правильной» демократии извне уничтожает государства и приводит к распространению терроризма.
Известия 11:55
Экономика

В России могут ввести минимальную цену на сахар

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала России установить минимальную цену на сахар, сообщает 18 октября РБК со ссылкой на протокол консультаций ЕЭК.
REGNUM вчера в 04:18
Здоровье

В России увеличилась средняя продолжительность жизни

Дума ТВ 17 октября в 05:34
Общество

Forbes включил семь российских компаний в рейтинг лучших работодателей

Лучшей из российских компаний стал «Норникель» с 36-й позицией в рейтинге. также в список 500 лучших попали Московская биржа (138-е место), «Роснефть» (207-е), Объединенная авиастроительная корпорация (311-е место), «Северсталь» (380-е), «РусГидро» (437-е место) и ЛУКОЙЛ (492-е).
РБК вчера в 16:04
Религия

Русская церковь готовит стоп-лист, который может разорить Грецию

После заседания Архиерейского собора Элладской православной церкви 12 октября, где ряд епископов признали украинских раскольников, в православном мире стали рассуждать о жестком ответе Московского патриархата.
РИА Новости 01:00
Футбол

Ибрагимович не исключил возвращения в серию А зимой

Матч ТВ 08:42
Происшествия

В Турции погибла пятилетняя девочка из России

Пятилетняя девочка из России погибла на турецком курорте Кемер, сообщает издание DHA.
РБК 05:45
Футбол

«Витесс» Слуцкого разгромил «Венло» в матче чемпионата Нидерландов

"Витесс" одержал крупную победу над "Венло" в выездном матче 10-го тура чемпионата Нидерландов по футболу.
РИА Новости 16:46
Общество

«Черновик»: в Дагестане декан университета угрожал отчислить студента из-за вопроса о коррупции главе МВД республики

Издание опубликовало видеоролик, на котором видно, как студент задает вопрос Магомедову во время встречи.
Snob.ru 13:19
Происшествия

Детский омбудсмен объяснил ситуацию с истощенной девочкой из Орла

Детский омбудсмен сообщил, что 11-летняя девочка страдает генетическим заболеванием.
РБК 16:40
Космос

NASA показало фото необычной спиральной галактики

NASA показало фотографию спиральной галактики NGC 4380, которая похожа на «портал в другое измерение».
МИР 24 10:28
Политика

Туск ждет от Джонсона письма об отсрочке Brexit

Туск заявил Джонсону, что ожидает от него письма с запросом об отсрочке Brexit. Об этом глава Евросовета написал в своем Twitter.
Вести.Ru 15:24
Кино

В России стартовал показ «Малефисенты 2»

В российских кинотеатрах стартовал показ фильма "Малефисента: Владычица тьмы".
Piter.tv вчера в 08:00
Футбол

«Реал» проиграл «Мальорке» в гостевом матче Примеры

В 9-м туре испанской Примеры «Мальорка» принимала мадридский «Реал».
Чемпионат 16:52
Футбол

Валуев ответил болельщику сборной Украины, оскорбившему футболистов РФ

Телеканал 360° вчера в 14:33
Технологии

Ватикан выпустил «умные» четки для молитв

Rambler News Service 16 октября в 14:05
Общество

Двойника Зеленского нашли в Москве

Газета.Ru 16:19
Армия и оружие

На Украине прапорщиков и мичманов заменили мастер-сержантами

В принятом парламентом документе указано, что отменяются звания «прапорщик», «мичман», «старшина» и «старший прапорщик».
РБК вчера в 06:45
Общество

Виновных в домашнем насилии выгонят из дома, выяснили СМИ

Президентский Совет по правам человека подготовил законопроект, по которому пострадавший от семейно-бытового насилия будет иметь право на получение защитного ордера.
Газета.Ru 12:40
Армия и оружие

Шойгу поздравил военных связистов с профессиональным праздником

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил с профессиональным праздником военных связистов.
ТК Звезда вчера в 11:00
Кино

Тарантино отказался переделывать «Однажды в Голливуде» для Китая

Режиссер кинокартины "Однажды в Голливуде" Квентин Тарантино заявил, что не будет переделывать сцены из фильма по требованию Китаю.
Газета.Ru 07:49
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