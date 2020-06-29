Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruОбъявлена дата начала учебного года в России

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российские школы откроются для учеников в начале сентября. По ее словам, с высокой долей вероятности к традиционному обучению школьники вернутся в начале нового учебного года.
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Сергей Кравцов
Да. Дети пойдут в школу. Понятно, что с учетом ситуации мы усилим меры эпидемиологической защиты, и сегодня такая работа с регионами идет.
— Сергей Кравцов, российский политикМойка78 20:28

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Учебный год в России начнется в обычном режиме

Телеканал 360°14:46

Глава Минпросвещения назвал дату начала учебного года в школах

Rambler News Service08:10

Объявлена дата начала учебного года в России

Lenta.ru12:56

В России назвали дату начала учебного года

URA.Ru09:26

Глава Минпросвещения заявил, что 1 сентября дети пойдут в школу

ТК Звезда08:45

Дети в РФ пойдут в школу 1 сентября

Интерфакс - Россия08:13

Назвали дату начала учебного года в России

Комсомольская правда13:50
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Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 21:36, Ашберн
Общество

Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году

Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году.
Evo-rus.com 04:06
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Культура

Шнуров стал генеральным продюсером международного телеканала

Lenta.ru 16:25
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Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
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Шоу-бизнес

Соседов назвал преступлением жалобы «обнищавшей» Ротару

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал трудное финансовое положение певицы Софии Ротару после заявления ее концертного директора о несостоявшихся гастролях звезды.
NewInform 11:01
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Экономика

В Кузбассе планируют построить логистический центр Wildberries

Вести Кузбасс 12:21
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Происшествия

При пожаре на северо-востоке Москвы пострадали семь человек

На северо-востоке Москвы на улице Проходчиков в жилом доме прогремел взрыв, после которого разгорелся сильный пожар.
Газета.Ru 09:40
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Политика

С флага штата Миссисипи убрали символику конфедератов

Обе палаты законодательного собрания Миссисипи большинством голосов одобрили законопроект об изменении флага штата, чтобы он не напоминал боевое знамя конфедератов времен Гражданской войны в США, сообщила The Washington Post.
Взгляд.ру вчера в 22:47
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Общество

Чтобы накопить на квартиру в Алтайском крае, потребуется более 12 лет

Барнаул, 29 июня 2020, 12:35 — REGNUM Чтобы накопить на квартиру, семье из Алтайского края потребуется минимум 12,4 года.
REGNUM 05:35
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Происшествия

Два человека погибли и семеро пострадали в ДТП в Хабаровском крае

В ДТП, по предварительным данным. погибли два человека и семеро пострадали, сообщили в понедельник, 29 июня, в экстренных службах региона.
Известия 10:54
Общество

Врач из «красной зоны» сообщил детали о работе с коронавирусом

Лифинский отметил, что коронавирус не раз удивлял медиков. Например, состояние больного, в которого врачи верили, вдруг резко ухудшалось.
РБК 19:50
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Общество

Некоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля

С 1 июля в России повысят тарифы ЖКХ. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru 08:37
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Финансы

Эксперт оценил ситуацию на валютном рынке

Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган оценил ситуацию на валютном рынке.
RT на русском 08:53
3
Космос

В Курчатовском институте разработали энергоустановку для лунной базы

Специалисты Курчатовского института получили патент на систему, которая способна преобразовать тепловую энергию в электрическую, в том числе в условиях лунной базы.
Известия 21:15
Происшествия

В Краснодаре неизвестный застрелил бизнесмена, сообщил источник

Злоумышленник застрелил бизнесмена в Краснодаре и скрылся, полиция ищет преступника, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 17:23
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Экономика

Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года

Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости 03:07
1,4K
Общество

Названо число выявленных штаммов коронавируса в России

С начала эпидемии в России было выявлено свыше 100 различных штаммов коронавируса.
Lenta.ru 20:26
5
Общество

В Минобрнауки назвали самые востребованные специальности в России

«Что касается специальностей, направлений по информационным технологиям, то и в мире подобная ситуация: самая востребованная работа сегодня в мире — это аналитик данных», — заявил он.
РБК 21:25
1
Космос

Столкновение двух черных дыр впервые попало в объектив телескопа

Ученым удалось увидеть столкновение двух черных дыр. Подобное событие наблюдали впервые в истории астрономии.
Телеканал 360° вчера в 23:18
7
Шоу-бизнес

Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу

Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор 06:56
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Кино

Премьера фильма «Мулан» перенесена на август

Disney вновь перенесли премьеру фильма «Мулан» теперь уже на 21 августа 2020 года.
Inc-news.ru 27 июня в 17:11
4
Кино

Большой фестиваль мультфильмов состоится онлайн и бесплатно

InterMedia напоминает, что традиционно фестиваль проходит в кинотеатрах российских городов весной, но в этом году не состоялся из-за эпидемии коронавируса.
ИА InterMedia 15:28
Авто

Лето после самоизоляции: выбираем шины Viatti с KAMA TYRES

Эксперты Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES сформировали рекомендации для выбора летних шин с целью обеспечения комфортной езды и оптимизации бюджета на примере продукции бренда Viatti.
Yatakdumayu.ru 05:11
Авто

Японец провел тест-драйв внедорожника УАЗ «Хантер»

Напротив, в Японии очень ценят УАЗ за его неприхотливость и простоту конструкции. После тест-драйва энтузиаст подытожил впечатления.
Picsnews.net 14:39
10
Политика

Сенатор предложил выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона

Сенатор США Джон Тьюн предложил поправку в оборонный бюджет на 2020-2021 финансовый год, которая позволит США приобрести у Турции российские зенитные ракетные системы С-400.
РБК 19:44
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Космос

Ровные стены одинаковой толщины. На Марсе обнаружили древние руины

На снимках поверхности Марса обнаружили руины необычных строений, пишет портал "Планета Новости". Открытие сделал уфолог Скотт Уоринг.
Радио Sputnik 11:59
Авто

Эксперты назвали автомобили с худшими двигателями

Эксперты в области авто назвали модели с худшими двигателями, основываясь на случаях прогорания прокладок головки блока цилиндров у автомобилей с пробегом.
АБН 19:58
10
Футбол

Германия продлила летнее трансферное окно до 5 октября

Федерация футбола Германии (DFB) приняла решение продлить летний трансферный период до 5 октября, чтобы учесть календарные последствия на фоне пандемии коронавируса.
Матч ТВ 17:15
Политика

Ведущий гостелеканала отказался пиарить обнуление Путина и уволился

Ведущий и корреспондент программы «Вести» на государственном телеканале «Россия 1. Красноярск» Владимир Жаринов отказался освещать голосование по обнулению президентских сроков и уволился.
Русская Планета 06:20
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Хоккей

Новое тестирование в НХЛ выявило 15 случаев заражения коронавирусом

Согласно сообщению Национальной Хоккейной Лиги, из 1450 игроков было выявлено 15 заболевших спортсменов.
CT news 19:57
Энергетика

В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy

Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве.
Известия вчера в 23:30
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Как работают Яндекс.Новости?
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