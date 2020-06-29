Да. Дети пойдут в школу. Понятно, что с учетом ситуации мы усилим меры эпидемиологической защиты, и сегодня такая работа с регионами идет.

Новый учебный год в российских школах начнется 1 сентября. Дети продолжат учебу в обычном режиме, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Его слова приводит «Интерфакс».

Объявлена дата начала учебного года в России

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