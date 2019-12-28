Как сообщил информированный источник агентства, обмен пройдет возле КПП "Майорск" в нейтральной зоне. По его словам, утверждено окончательное число пленных, которое будет передано украинской стороне - 55 человек.

ДНР подтвердила обмен пленными между Киевом и Донбассом 29 декабря

Происшествия В Казахстане разбился пассажирский самолет Самолет авиакомпании Bek Air после вылета из аэропорта Алма-Аты потерял высоту и врезался в двухэтажное здание, по предварительным данным, погибли семь человек, сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Политика Украина предостерегла Германию от «Северного потока — 2» Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкому интернет-порталу Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) предостерег Германию от энергетической зависимости от России из-за строительства "Северного потока—2".

Политика Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.

Политика Прокурор подтвердил наличие экс-беркутовцев в списках на обмен Прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, пишет издание "Громадское".

Политика Познер охарактеризовал окружение Путина Президент России Владимир Путин окружил себя людьми, которые не могут заявить о его неправоте, считает журналист и телеведущий Владимир Познер.

Здоровье Определены три главных запрета в пище для гипертоников Как сообщает ToDay News Ufa для людей, страдающих гипертонией, должны попасть под запрет три продукта питания: Продукты с повышенным содержанием соли.

Гаджеты Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона Наиболее распространенной ошибкой, допускаемой при зарядке смартфона, является оставление устройства подключенным к сети после зарядки батареи на 100%.