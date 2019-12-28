Политика
Новые ИзвестияДНР подтвердила обмен пленными между Киевом и Донбассом 29 декабря
Как сообщил информированный источник агентства, обмен пройдет возле КПП "Майорск" в нейтральной зоне. По его словам, утверждено окончательное число пленных, которое будет передано украинской стороне - 55 человек.
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Самолет авиакомпании Bek Air после вылета из аэропорта Алма-Аты потерял высоту и врезался в двухэтажное здание, по предварительным данным, погибли семь человек, сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
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Прокурор подтвердил наличие экс-беркутовцев в списках на обмен
Прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, пишет издание "Громадское".
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Как сообщает ToDay News Ufa для людей, страдающих гипертонией, должны попасть под запрет три продукта питания: Продукты с повышенным содержанием соли.
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Правящая в Турции «Партия справедливости и развития» рассчитывает на проведении голосования по вопросу переброски военного контингента в Ливию в целях поддержки так называемого Правительства национального согласия (ПНС) 31 декабря.
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Pininfarina показала новые гоночные шлемы
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