Политика

Новые ИзвестияНовые ИзвестияДНР подтвердила обмен пленными между Киевом и Донбассом 29 декабря

Как сообщил информированный источник агентства, обмен пройдет возле КПП "Майорск" в нейтральной зоне. По его словам, утверждено окончательное число пленных, которое будет передано украинской стороне - 55 человек.
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В ДНР подтвердили обмен пленными 29 декабря

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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 11:01, Ашберн
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