Политика
ЗакC.РуПутин выступит с посланием Федеральному собранию 15 января
Выступление президента перед Федеральным собранием предусмотрено Конституцией России и проходит ежегодно. Некоторое время назад Путин обращался к парламенту осенью - в ноябре-декабре, однако в последние годы даты сместились к первому кварталу года. В 2019 году Путин выступил с ним в феврале.
Читать в источнике
Оценить30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7109 источников, обновлено в 06:26, Ашберн
Политика
Посол США озвучил реакцию Европы на санкции по «Северному потоку-2»
Американский посол в Берлине Ричард Гренелл, которого в Германии уже требовали признать персоной нон-грата за постоянные нападки в адрес немецкого руководства, заявил, что санкции Вашингтона против трубопровода "Северный поток-2" были введены в интересах ЕС, и многие страны Европы благодарны за них.
Транспорт
Первый пассажирский поезд отправился из Санкт-Петербурга в Крым
С Московского вокзала Санкт-Петербурга отправился первый пассажирский поезд в Крым, передает корреспондент РИА Новости.
Экономика
Составлен рейтинг закредитованности регионов России
На первом месте рейтинга располагается Ингушетия с индексом 9,9 процента, за ней следуют Крым и Севастополь с уровнем закредитованности 13,9 и 15,9 процента соответсвенно.
Политика
Германия разрешила прокладку труб «Северного потока-2» зимой
Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии разрешило подрядчикам вести прокладку труб "Северного потока-2" в зимние месяцы.
Происшествия
Песков прокомментировал стрельбу на Лубянке
Стрельба на Лубянке — трагедия, поскольку погибли люди, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Кино
Мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 4» показали в Москве
Общество
Совфед просит кабмин запретить продажу никотиносодержащих изделий
Совет Федерации одобрил постановление с просьбой к правительству приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией, передаёт ТАСС.
Политика
Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента
Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
Шоу-бизнес
Певицу Нюшу затравили в сети за странное имя дочери
Пользователи раскритиковали певицу Нюшу в инстаграме за странный выбор имени дочери.
Происшествия
В Екатеринбурге в результате ДТП автомобиль отбросило на пешеходов
Столкновение двух легковых автомобилей произошло в Екатеринбурге, после чего один из них отбросило на пешеходов - погиб мужчина, восьмилетняя девочка в тяжелом состоянии госпитализирована, сообщили ТАСС в УГИБДД по Свердловской области.
Политика
Джонсон признал ошибку в отношении России
Президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции объяснил, почему не реагирует на резкие высказывания зарубежных политиков в свой адрес, в том числе со стороны Джонсона.
Экономика
Цены на вторичное жилье в России выросли на 5% за год
По итогам 2019 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в России выросла на 5,1% м и составила 60,2 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании сервиса объявлений "Мир квартир", специалисты которого проанализировали цены на жилье (без учета элитного) в 70 российских городах с населением более 300 тыс. жителей.
Политика
Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ
Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Происшествия
Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни
В Саудовской Аравии суд приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.
Экономика
Объем экспорта в сельском хозяйстве планируют увеличить в 2 раза
В своем выступлении чиновник сообщил, что объем валовой продукции в отрасли оценивается на уровне 135 млрд рублей, что на 4,5% больше, чем в прошлом году.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина трогательно поздравила дочь с 4-летием
Сегодня в семье Ксении Бородиной праздник – свой день рождения отмечает дочь телеведущей Теона.
Хоккей
В Давосе состоится матч KHL World Games «Салават Юлаев» — «Ак Барс»
23 декабря на «Вайллант Арене» в Давосе состоится выездной матч регулярного чемпионата КХЛ между уфимским «Салаватом Юлаевым» и казанским «Ак Барсом».
Происшествия
Напавшие на полицейских в Апатитах подростки состояли на учёте
Напавшие на полицейских в городе Апатиты четверо подростков состояли на профилактическом учёте, сообщил уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области Борис Коган.
Армия и оружие
МИД Сирии сообщил об атаке США на НПЗ в Хомсе
«США, используя свою незаконную военную базу в Ат-Танфе, направили беспилотные летательные аппараты в Хомс и нанесли с них авиаудары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре, это случилось четыре дня назад», ― заявил Муаллем на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Единоборства
Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну
Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.
Происшествия
Следователи пришли с обысками в ФТС
В феврале 2019 года следователи заподозрили сотрудников управления таможенных расследований и дознания ФТС в получении взятки в размере $140 тыс. В служебных помещениях ведомства прошли обыски.
Наука
Моделирование использовали для объяснения скорости кристаллизации
Ученые из Японии и Великобритании использовали компьютерное моделирование, чтобы определить, являются ли гидродинамические взаимодействия причиной расхождения между экспериментальными и теоретическими скоростями кристаллизации модельных коллоидных систем.
Происшествия
В аэропорту Кирова самолет выкатился за пределы ВПП
В аэропорту Кирова самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Армия и оружие
Минобороны провело крупную кадровую ротацию
В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
Политика
Чижов заявил о готовности РФ предоставить Нидерландам данные по MH17
«Могу сказать, что те данные, которые Россия собрала вскоре после этого инцидента, РФ была готова изначально предоставить той совместной международной группе, которая занималась расследованием этого инцидента, в том числе это касалось и данного аспекта, о котором вы упомянули», — приводит его слова «РИА Новости».
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России за неделю до Нового года
Морозная погода установится в первой половине недели в азиатской части России, а в центральной части европейской территории будет довольно тепло.
Политика
Порошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа
Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом».
Экономика
WSJ рассказала о стремительном росте российских рынков
Текущий год был отмечен стремительным ростом российских рынков, поскольку угроза санкций со стороны США ослабла, и инвесторы обратили внимание на развитие экономики, пишет газета Wall Street Journal.
Шоу-бизнес
Домработница Алсу рассказала о пятиэтажной усадьбе певицы
Бывшая домработница дочери певицы Алсу Сафины рассказала, что никогда не видела подобных особняку артистки домов.