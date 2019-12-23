Выступление президента перед Федеральным собранием предусмотрено Конституцией России и проходит ежегодно. Некоторое время назад Путин обращался к парламенту осенью - в ноябре-декабре, однако в последние годы даты сместились к первому кварталу года. В 2019 году Путин выступил с ним в феврале.

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Происшествия В Екатеринбурге в результате ДТП автомобиль отбросило на пешеходов Столкновение двух легковых автомобилей произошло в Екатеринбурге, после чего один из них отбросило на пешеходов - погиб мужчина, восьмилетняя девочка в тяжелом состоянии госпитализирована, сообщили ТАСС в УГИБДД по Свердловской области.

Политика Джонсон признал ошибку в отношении России Президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции объяснил, почему не реагирует на резкие высказывания зарубежных политиков в свой адрес, в том числе со стороны Джонсона.

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Происшествия Следователи пришли с обысками в ФТС В феврале 2019 года следователи заподозрили сотрудников управления таможенных расследований и дознания ФТС в получении взятки в размере $140 тыс. В служебных помещениях ведомства прошли обыски.

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Политика Чижов заявил о готовности РФ предоставить Нидерландам данные по MH17 «Могу сказать, что те данные, которые Россия собрала вскоре после этого инцидента, РФ была готова изначально предоставить той совместной международной группе, которая занималась расследованием этого инцидента, в том числе это касалось и данного аспекта, о котором вы упомянули», — приводит его слова «РИА Новости».

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