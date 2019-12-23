Президент РФ Владимир Путин в середине января 2020 года обратится с ежегодным посланием Федеральному собранию. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Как уточнил официальный представитель Кремля, это произойдёт 15 января.

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Общество Власти Новосибирска ответили жителям, встревоженным формой катка Главный новогодний каток Новосибирска после публикации фотографий с квадрокоптера горожане прозвали "фаллическим символом города", а вице-мэр Анна Терешкова нашла ироничный ответ жителям, отметив при этом, что сооружение не будет переделываться.

Происшествия В Екатеринбурге в результате ДТП автомобиль отбросило на пешеходов Столкновение двух легковых автомобилей произошло в Екатеринбурге, после чего один из них отбросило на пешеходов - погиб мужчина, восьмилетняя девочка в тяжелом состоянии госпитализирована, сообщили ТАСС в УГИБДД по Свердловской области.

Транспорт Собянин открыл в новой Москве дорогу В новой Москве открылся первый участок автодороги Марьино - Саларьево. Движение по нему запустил мэр столицы Сергей Собянин.

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Политика США лишили Украину помощи сразу после беседы Зеленского и Трампа Распоряжение о приостановке Киеву военной помощи было отдано Белым домом примерно через 90 минут после того, как завершился телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

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