Политика
REGNUMПутин огласит послание Федеральному собранию 15 января
Президент РФ Владимир Путин в середине января 2020 года обратится с ежегодным посланием Федеральному собранию. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Как уточнил официальный представитель Кремля, это произойдёт 15 января.
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Общество
СВР обещает рассекретить имена семи разведчиков-нелегалов
СВР рассекретит к своему столетнему юбилею имена семерых разведчиков-нелегалов.
Общество
Авиакомпании заявили об угрозе срыва полетов в новогодние праздники
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входят 27 российских авиакомпаний, заявила о возможном срыве полетов в новогодние праздники из-за отсутствия решений Минтранса по поводу использования около 30 самолетов.
Футбол
Назван лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
Лучшим среди российских клубов стал московский «Спартак». Столичный клуб занимает 34-е место.
Общество
Совфед одобрил возврат курилок в аэропорты
Совет Федерации одобрил закон, разрешающий оборудовать в транзитных зонах аэропортов специальные помещения для курения.
Общество
Власти Новосибирска ответили жителям, встревоженным формой катка
Главный новогодний каток Новосибирска после публикации фотографий с квадрокоптера горожане прозвали "фаллическим символом города", а вице-мэр Анна Терешкова нашла ироничный ответ жителям, отметив при этом, что сооружение не будет переделываться.
Происшествия
В Екатеринбурге в результате ДТП автомобиль отбросило на пешеходов
Столкновение двух легковых автомобилей произошло в Екатеринбурге, после чего один из них отбросило на пешеходов - погиб мужчина, восьмилетняя девочка в тяжелом состоянии госпитализирована, сообщили ТАСС в УГИБДД по Свердловской области.
Транспорт
Собянин открыл в новой Москве дорогу
В новой Москве открылся первый участок автодороги Марьино - Саларьево. Движение по нему запустил мэр столицы Сергей Собянин.
Происшествия
Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео
В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
Шоу-бизнес
Александр Цекало выкупил у бывшей супруги свою фамилию
Шоумен и продюсер Александр Цекало выкупил у бывшей супруги Виктории Галушки свою фамилию.
Биатлон
Старых выступит в сборной на январских этапах Кубка мира по биатлону
Тренерский штаб мужской сборной России по биатлону принял решение не изменять состав команды на январские этапы Кубка мира, писал ранее NEWS.ru.
Политика
Россия заявила о готовности предоставить Нидерландам данные о МН17
Ранее глава МИД Нидерландов Стеф Блок в письме национальному парламенту, посвященном стратегии дальнейшего развития отношений с Россией, сообщил, что голландская сторона обращалась к Москве за помощью в расследовании о незакрытии воздушного пространства над востоком Украины во время крушения MH17.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России за неделю до Нового года
Морозная погода установится в первой половине недели в азиатской части России, а в центральной части европейской территории будет довольно тепло.
Происшествия
Тракторист признался, зачем сбросил трупы в колодец в Новой Москве
По данным СМИ, мужчина нанес мужчине и женщине телесные ранения, несовместимые с жизнью, после чего сбросил их тела в колодец, чтобы скрыть следы преступления.
Армия и оружие
ПВО Сирии отразила ракетную атаку на Дамаск
Сирийская ПВО отразила ракетную атаку на столицу страны Дамаск.
Шоу-бизнес
Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой
29-летняя российская певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, в ноябре 2018 года впервые стала мамой - у артистки и ее супруга, главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, родилась дочь.
Общество
Эксперты назвали самые востребованные профессии в России
Топ-10 самых востребованных профессий в России возглавили продавцы-кассиры.
Происшествия
Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни
В Саудовской Аравии суд приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.
Политика
США лишили Украину помощи сразу после беседы Зеленского и Трампа
Распоряжение о приостановке Киеву военной помощи было отдано Белым домом примерно через 90 минут после того, как завершился телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
Энергетика
Россия и Украина зафиксировали цену на транзит газа на пять лет
Цена на транзит российского газа через Украину будет единой в течение пяти лет, заявил вице-премьер Дмитрий Козак на совещании у главы правительства.
Политика
Германия разрешила строить «Северный поток-2» зимой
В Германии Федеральное морское и гидрографическое агентство (BHS) разрешило прокладку трубопровода «Северный поток-2» в зимние месяцы.
Политика
Посол США озвучил реакцию Европы на санкции по «Северному потоку-2»
Американский посол в Берлине Ричард Гренелл, которого в Германии уже требовали признать персоной нон-грата за постоянные нападки в адрес немецкого руководства, заявил, что санкции Вашингтона против трубопровода "Северный поток-2" были введены в интересах ЕС, и многие страны Европы благодарны за них.
Общество
Малышева показала свою квартиру в Лондоне
Экономика
Акции «Сургутнефтегаза» подорожали до максимума с 2006 года
Стоимость обыкновенных акций «Сургутнефтегаза» выросла почти на 3,6% к открытию при отсутствии корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Политика
МИД Польши заявил, что власти РФ искажают картину Второй мировой войны
Министерство иностранных дел Польши прокомментировало слова президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, обвинив власти РФ в искажении предыстории конфликта.
Автоспорт
Леклер подписал новый контракт с «Феррари» до 2024 года
Пилот "Формулы-1" Шарль Леклер подписал новый контракт с командой "Феррари".
Общество
Обильное потоотделение ночью может сигнализировать об онкологии
Повышенное потоотделение у человека может указывать на развитие злокачественной опухоли.
Происшествия
В Москве напали с ножом на сотрудника Генпрокуратуры
Неизвестный ранил ножом покупателя в одном из продуктовых магазинов Москвы.
Происшествия
Следователи пришли с обысками в ФТС
В феврале 2019 года следователи заподозрили сотрудников управления таможенных расследований и дознания ФТС в получении взятки в размере $140 тыс. В служебных помещениях ведомства прошли обыски.