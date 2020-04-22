Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruОбъявлена дата старта тестирования на антитела в России

Объявлена дата старта массового тестирования на антитела к коронавирусу. Частные лаборатории в России рассчитывают предложить всем желающим сдать анализ уже в мае, пишут «Известия».
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Тест уполномочен: анализ на антитела к коронавирусу станет массово доступным в мае

Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу, узнали «Известия». При этом сразу несколько разработчиков готовятся зарегистрировать свои диагностические наборы в Росздравнадзоре.
Известия17:01

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Ученые назвали сроки появления на рынке тестов на антитела к коронавирусу

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Анализ на антитела к коронавирусу станет массово доступным в мае

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Московский Комсомолец19:15

Названа дата старта массового тестирования на антитела к COVID-19

РИА Новости18:52

Антитела проверят в мае. Россиянам станет доступен тест на иммунитет к коронавирусу

Телеканал 360°18:46

Тест на антитела к коронавирусу станет массово доступен в мае

РЕН ТВ18:07

Объявлена дата старта тестирования на антитела в России

Lenta.ru19:47
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