Коронавирус
Lenta.ruОбъявлена дата старта тестирования на антитела в России
Объявлена дата старта массового тестирования на антитела к коронавирусу. Частные лаборатории в России рассчитывают предложить всем желающим сдать анализ уже в мае, пишут «Известия».
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с чего всё началось
Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу, узнали «Известия». При этом сразу несколько разработчиков готовятся зарегистрировать свои диагностические наборы в Росздравнадзоре.Известия17:01
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Стало известно о дате старта массового тестирования на антитела к COVID-19
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