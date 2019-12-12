Кино

Lenta.ruLenta.ruОбъявлена дата выхода новой «Матрицы»

Объявлена дата выхода новой, четвертой, части фильма «Матрица».
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Названа дата выхода на экраны «Матрицы-4»

Вести.Ruвчера в 20:49

Кинокомпания Warner Bros. назвала дату выхода продолжения «Матрицы»

РБКвчера в 17:49

«Матрица-4» выйдет в кино в мае 2021 года

ТАССвчера в 19:52

Стала известна дата выхода новой «Матрицы»

Телеканал 360°вчера в 18:50

Назначена дата выхода продолжения «Матрицы»

Газета.Ruвчера в 18:32

Названа дата выхода «Матрицы-4» с Киану Ривзом и Керри-Энн Мосс

Life.ruвчера в 20:07

Объявлена дата выхода новой «Матрицы»

Lenta.ruвчера в 17:15
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Автоматически обработано 7089 источников, обновлено вчера в 23:50, Ашберн
Здоровье

Диетолог опровергла утверждения о вреде некоторых продуктов

Вечерние Челны вчера в 00:41
Общество

Сериал с Зеленским убрали с российского телевидения

Lenta.ru вчера в 15:19
Шоу-бизнес

Евгений Петросян прокомментировал публикации о своей женитьбе

Знаменитый российский юморист Евгений Петросян отреагировал на информацию о своем новом браке, которая ранее появилась в СМИ.
Аргументы недели вчера в 10:41
Общество

В Москве началось прощание с Лужковым

В Москве началось прощание с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 23:32
Шоу-бизнес

Похудевшая Настя Каменских показала откровенное фото в нижнем белье

Похудевшая певица разместила в Instagram откровенное фото в нижнем белье.
OAnews вчера в 21:00
Экономика

«Звезда» получит из бюджета 22 млрд руб. на газовозы

Как выяснил "Ъ", правительство утвердило правила бюджетных субсидий для верфи "Звезда", которые в ближайшие три года составят 22 млрд руб. За эти деньги верфь должна поставить для проектов НОВАТЭКа газовозы по цене как в Южной Корее, а также постепенно увеличивать их локализацию в РФ.
Коммерсантъ вчера в 17:39
Происшествия

Военный вертолет Ми-28 разбился на Кубани

В Краснодарском крае разбился военный вертолет Ми-28Н. Ранее экипаж перестал выходить на связь, не удавалось установить его местонахождение.
Российская газета вчера в 16:32
Происшествия

Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки

РИА Новости вчера в 10:06
Общество

Сотовые операторы объединятся для запуска 5G

«Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком» и МТС заключили соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия с равными акционерными долями для расчистки частотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц и 24,25–29,5 ГГц во всех регионах России для создания сетей нового поколения 5G, следует из совместного заявления компаний.
Коммерсантъ вчера в 11:59
Общество

Краснодар назвали самым комфортным для жизни городом России

Самым комфортным и доступным для жизни городом в России признали Краснодар.
РИА Новости 10 декабря в 20:05
Здоровье

Минздрав решил вопрос о срочных поставках пропавшего лекарства

«Произведенный объем будет безвозмездно поставлен через благотворительные фонды или напрямую в лечебные учреждения больным муковисцидозом, для того чтобы вопрос был быстро решен», — рассказал Сайткулов на прошедшем в Общественной палате круглом столе «Пути решения системных проблем лекарственного обеспечения больных муковисцидозом в Российской Федерации».
Известия вчера в 10:28
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

REGNUM вчера в 07:42
Происшествия

В Приангарье задержали банду, создававшую тайники с наркотиками

Полицейские задержали в Иркутской области членов банды, продававших синтетические наркотики через интернет-магазины, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:07
Авто

Названа стартовая цена на новый Skoda Rapid

Компания Skoda представила лифтбек Rapid нового поколения, объявив при этом его начальную цену.
РИА Новости вчера в 22:05
Общество

В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение младенца в Магнитогорске

RT на русском вчера в 21:48
Шоу-бизнес

Актриса Анастасия Заворотнюк останется парализованной навсегда

Сперва была парализована правая рука, сейчас же отнялась вся правая сторона.
Vologda-poisk.ru вчера в 08:39
Единоборства

Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага

Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага.
Российская газета вчера в 03:00
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети

Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
Территория новостей 10 декабря в 14:22
Наука

Ученые научили цифровых «муравьев» определять оптимальные алгоритмы для программного обеспечения

Группа ученых из Сибирского федерального университета и Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева предложила оптимизировать состав мультиверсионных программных комплексов, используя для этого алгоритм муравьиной колонии.
Naked Science 05 декабря в 03:04
Общество

Главный врач германской клиники назвал причину смерти Лужкова

У скончавшегося бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова случился инфаркт.
Парламентская газета вчера в 12:19
Шоу-бизнес

Супруга Семака рассказала о проклятиях фанатов «Зенита»

Супруга главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака Анна рассказала о проклятиях болельщиков команды в ее адрес, передает "Бизнес Online".
Газета.Ru вчера в 11:46
Экономика

В России одобрили широкую программу ремонта и строительства мостов

Правкомиссия по транспорту одобрила программу ремонта и строительства мостов в российских регионах до 2035 года.
Lenta.ru вчера в 08:43
Экономика

Хакасия приняла «неудовлетворительный» бюджет на 2020 год

Депутаты заксобрания Хакасии во втором чтении приняли республиканский бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы.
REGNUM вчера в 03:39
Политика

В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2

"Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
РИА Новости вчера в 19:05
Технологии

В Microsoft возьмут пользователей старой Windows 7 измором

В 2019 году пользователи популярной операционной системы получали уведомление, о том, что в январе 2020 года прекращается поддержка Windows 7. Теперь некоторые пользователи пишут, что уведомление теперь выводится в виде полноценного всплывающего окна.
Astera вчера в 02:33
Экономика

Агентство S&P улучшило прогноз по металлургам ММК и НЛМК

Standard & Poor's (S&P), наряду с Moody's и Fitch входящее в Большую тройку рейтинговых агентств, пересмотрело прогноз по долгосрочным кредитным рейтингам российских металлургов ММК и НЛМК.
РБК вчера в 10:59
Политика

Захарова рассказала об изменениях в подходе Киева к переговорам

Подход украинской стороны к переговорам изменился, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 21:50
Общество

Госдума запретила штрафовать водителей за превышение средней скорости

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете выписывать водителям штрафы за превышение средней скорости на определенном участке дороги, сообщает ТАСС.
Общественное телевидение России вчера в 08:31
Наука

Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень

Дни24 10 декабря в 20:35
Политика

Трамп сообщил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией

Президент США Дональд Трамп на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сообщил о желании увеличить товарооборот между странами в несколько раз.
Lenta.ru вчера в 23:45
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Киану Ривз
Американский актер
Канадский актёр, кинорежиссёр, кинопродюсер и музыкант. Наиболее известен своими ролями в киносериях «Матрица», «Билл и Тед» и «Джон Уик», а также фильмах «На гребне волны», «Мой личный штат Айдахо», «Дракула», «Скорость», «Джонни-мнемоник», «Адвокат дьявола», «Константин: Повелитель тьмы» и «Короли улиц».
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