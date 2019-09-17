с чего всё началось

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Армия и оружие Совбез ООН не принял проект резолюции России по Идлибу США, Франция, Великобритания и ряд других членов Совета Безопасности ООН проголосовали против проекта резолюции о прекращении огня в Идлибе, предложенного Россией и Китаем, сообщил корреспондент РИА Новости.

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