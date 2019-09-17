с чего всё началось

Стала известна предполагаемая дата запуска обновленной пенсионной системы, которая предусматривает активное участие граждан в формировании накопительной части пенсии за счет добровольных взносов.

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Общество Роскачество рассказало, как выбрать белое вино Роскачество опубликовали рекомендации по выбору белого вина. Отмечается, что в основном россияне предпочитают покупать итальянские вина.

Происшествия Саудовская Аравия продала здание консульства, где был убит Хашогги Власти Саудовской Аравии продали здание дипломатического представительства королевства в Стамбуле, где в 2018 году был убит журналист Джамаль Хашогги, передает телеканал Al-Jazeera.

Происшествия В Москве задержан мужчина, кинувший гранату в полицейского Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который бросил гранату в сотрудника ГИБДД на улице Паперника в Москве, полицейский не пострадал.

Политика Глава МИД Украины признал тяжесть антироссийских санкций для Запада Вводимые Западом антироссийские санкции неидеальны, считает глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Происшествия Двух подростков заподозрили в двойном убийстве в Алтайском крае Двух несовершеннолетних учащихся профессионального лицея задержали по подозрению в жестоком убийстве двух человек, сообщает в среду пресс-служба управления СКР по Алтайскому краю.

Общество В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.

Происшествия Дело участника акции 27 июля Губайдулина просят вернуть в прокуратуру Гособвинитель запросил у Мещанского суда Москвы дело программиста Айдара Губайдулина, участника акции 27 июля, для уточнения обвинения.

Общество Турчак вступился за осужденного актера Устинова Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заступился за 23-летнего актера Павла Устинова, приговоренного к 3,5 года колонии общего режима по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Кино Шварценеггер не будет омоложен в новой части «Терминатора» Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».

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Армия и оружие ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.

Происшествия Истощенного ребенка нашли рядом с мертвой матерью в Башкирии Оказалось, что женщина мертва, а ее сын находится в крайне истощенном состоянии.

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Экономика «Газпром нефть» начнет продавать бензин в рассрочку В приложениях Gett для водителей и АЗС.GO от "Газпром нефти" появится возможность получить карту рассрочки с лимитом 15 000 рублей.

Общество Ургант вспомнил на «Первом канале» о Страшном суде из-за дела Устинова Телеведущий Иван Ургант в эфире «Первого канала» прокомментировал приговор актеру Павлу Устинову, задержанному в день акции 3 августа и получившему 3,5 года колонии общего режима по статье о применении насилия к представителю власти (ч. 2 ст. 318 УК).

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Общество В России появятся электронные трудовые книжки Госдума приняла в первом чтении законопроект об электронных трудовых книжках, передает корреспондент «Росбалта».

Шоу-бизнес Дочь Кейт Миддлтон проболталась одноклассникам о беременности мамы Дочь принца Уильяма и Кейт Мидлтон проболталась одноклассникам о беременности мамы. Новость тут же растиражировали мировые СМИ.

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Армия и оружие Началась сборка первого бомбардировщика В-21 Выпуск самолёта стартовал на 42-м заводе ВВС США в городе Палмдейл штата Калифорния. Там же ранее собирали бомбардировщики B-2 Spirit.