с чего всё началось

Минфин России планирует переход на новую систему накопительный пенсий с начала 2021 года. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на уведомление Минфина о начале разработки поправок в законодательство о негосударственном пенсионном обеспечении.

Происшествия В Брянске убиты двое сотрудников «Спецсвязи» Двое сотрудников «Спецсвязи» были убиты 20 сентября на железнодорожном вокзале «Брянск-1».

Армия и оружие Арабская коалиция провела военную операцию в Йемене Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией провела военную операцию в Йемене. Целью коалиции стали некие «военные объекты».

Происшествия Опубликовано видео момента расстрела полицейских в Москве Опубликовано видео момента расстрела московских полицейских на станции метро «Рязанский проспект».

Экономика Банки начнут оценивать клиентов по кредитам их родственников Российские банки могут начать оценивать заемщиков по кредитной историй их родственников.

Общество Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.

Происшествия Павла Устинова отпустили под подписку о невыезде Павла Устинова отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие На Новой Земле заступили на боевое дежурство зенитные комплексы С-400 На острове Южном архипелага Новая Земля заступил на боевое дежурство полк ПВО Северного флота, оснащенный новыми зенитными ракетными системами С-400.

Гаджеты Apple выпустила операционную систему iOS 13 Американская корпорация Apple представила финальную версию операционной системы iOS 13 с тёмным режимом Dark Mode, сообщает ixbt.com.

Технологии Компьютеры «Эльбрус» появятся в учебных классах В Вологде появился учебный класс, оборудованный персональными компьютерами на базе отечественного микропроцессора «Эльбрус-8С».

Кино В Google появились пасхалки к юбилею сериала «Друзья» Компания Google добавила в поисковый сервис пасхалки, посвященные героям сериала «Друзья».

Политика Сергей Аксенов переизбран главой Крыма Ранее президент России Владимир Путин внес три кандидатуры на должность главы Крыма — действующего главы республики Сергея Аксенова (член «Единой России»), депутата Госдумы от ЛДПР Павла Шперова и руководителя крымского отделения КПРФ Сергея Богатыренко.

Политика Зеленского рассмешила шутка про усы Лукашенко Президента Украины Владимира Зеленского во время закрытой части форума YES рассмешила шутка про стереотипный чат между странами, которую показала студия «Квартал 95».

Шоу-бизнес Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.

Политика Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.

Финансы Курс доллара вырос до 64,42 рубля Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на шесть копеек и составил 64,42 рубля.

Происшествия Задержанные в Японском море браконьеры из КНДР доставлены в Находку В порт Находка прибыли задержанные северокорейские суда и экипажи, один из которых напал на российских пограничников в момент досмотра, сообщает РИА Новости.

Армия и оружие Раскрыты подробные характеристики нового истребителя МиГ-35 Появилась подробная информация о технических характеристиках новейшего российского многофункционального истребителя МиГ-35.

Авто Внедорожник GAC GS8 сертифицировали для рынка России Китайская компания GAC сертифицировала большой внедорожник GAC GS8 для рынка России.

Происшествия В Грозном локализовали пожар в торговом центре Крупный пожар в торговом центре "Гранд Парк" в Грозном удалось локализовать на площади 700 квадратных метров, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Армия и оружие В США разработан план прорыва ПВО в Калининградской области Американские военные стратеги разработали план преодоления многоуровневой противовоздушной обороны под Калининградом и постоянно его обновляют с учетом новейших оружейных разработок, ведущихся обеими сторонами.

Шоу-бизнес Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж за миллионера Дарья Клюкина поделилась радостной новостью. Победительница шестого сезона шоу "Холостяк" вышла замуж за Владимира Чопова.