Футбол
Газета.RuОбъявлена первая пятерка номинантов на «Золотой мяч»
Французское издание France Football объявило имена пятерых номинантов на награду "Золотой мяч", передает Sport24.
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Происшествия
В Подмосковье нашли тела предполагаемых жертв банды Олега Шишканова
В Раменском районе Подмосковья обнаружены тела четырёх человек, предположительно, убитых в 2012 году преступной группировкой Олега Шишканова (Медведева), более известного как Шишкан.
RT на русском 17:36
Общество
Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»
Испанские диетологи в разговоре с La Vanguardia назвали заблуждением утверждение, что "есть можно всё, но в меру", и перечислили продукты, которые следует исключить из рациона.
РИА Новости вчера в 08:32
Политика
Дерипаска объяснил обыски США в его бывшей фирме
На прошлой неделе Bloomberg сообщал, что американская прокуратура пытается получить доступ к электронным документам Terra Services Ltd, которые в декабре 2018 года изъяли британские власти.
РБК 19:07
Футбол
Эмери: «Арсенал» не заслуживал поражения в матче с «Шеффилд Юнайтед»
Главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери подвёл итоги матча 9-го тура английской Премьер-лиги с "Шеффилд Юнайтед" (0:1).
Чемпионат 21:35
Политика
«Азов» ответил на подозрения американских политиков в терроризме
Украинская праворадикальная организация «Азов» ответила на предложение членов палаты представителей США внести ее в список террористических организаций.
Lenta.ru 18:52
Кино
В сети появился тизер второго сезона сериала «Метод»
Piter.tv 14:05
Армия и оружие
Помпео рассказал о готовности Трампа к военным действиям против Турции
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент США Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции.
Газета.Ru 20:41
Общество
В России вошли в моду десятиметровые квартиры
Минимальный метраж квартиры-студии в российских городах-миллионниках в 2018 году составлял 12 квадратных метров, в 2019-м показатель снизился до 10 квадратных метров.
Lenta.ru 20:18
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала помолвочное кольцо
Ольга Бузова провела уик-энд в Риме. Там же, судя по геотегам, находился и блогер Давид Манукян. Напомним, паре приписывают роман.
Srnsk 20:27
Политика
Посольство России в Чехии обвинили в шпионаже
Российское посольство в Чехии обвинили в шпионаже, сообщает «Коммерсантъ».
BFM.ru 20:04
Культура
Дмитрий Нагиев впервые встал на колени перед участницей шоу «Голос»
Известный телеведущий Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос», сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:38
Гаджеты
В чем «дешевый» iPhone 11 оказался лучше дорогого 11 Pro
Lenta.ru 18 октября в 21:01
Кино
Критики высоко оценили нового «Терминатора»
«Терминатор: темные судьбы» является прямым продолжением событий «Судного дня», появившегося в прокате в 1991 году.
Политическая Экспертиза 18:27
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском 18:12
Общество
Король Таиланда лишил всех титулов свою фаворитку за своенравность
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал указ, согласно которому его официальная фаворитка лишается титула консорта и всех воинских регалий.
МИР 24 20:57
Общество
Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
РИА Новости 11:10
Армия и оружие
Песков: Операция Турции в САР может навредить политурегулированию
«Проводимая Турцией в Сирии операция может навредить делу политического урегулирования», — приводит слова представителя Кремля Telegram-канал Раньше всех.
SM News вчера в 11:36
Экономика
Акции «Яндекса» на Мосбирже выросли более чем на 10%
Акции "Яндекса" в ходе торгов на Московской бирже подорожали на 10,8%, до 2142,8 рубля за бумагу - это максимальный рост котировки за день, свидетельствуют данные торговой площадки на 12:00 мск.
ТАСС 07:50
Политика
Трамп назвал Хиллари Клинтон и некоторых демократов больными
Президент США Дональд Трамп считает, что бывший кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки от Демократической партии Хиллари Клинтон и часть ее сторонников являются психически нездоровыми людьми.
Газета.Ru 21:15
Общество
Каждый четвертый россиянин назвал себя «жертвой перестройки»
«Жертвами перестройки» считают себя 25% россиян, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
РБК 01:25
Политика
Член СПЧ Тамара Морщакова заявила о выходе из совета
Член СПЧ Тамара Морщакова сообщила РБК, что написала заявление о выходе из состава совета и отправила его в общую рассылку СПЧ.
РБК 17:58
Хоккей
Тренер «Амура» объяснил угрозу сжечь машину судье эмоциями
Встреча завершилась разгромным поражением «Амура» со счётом 1:5. Позже тренер команды заявил, что он просто пошутил.
Говорит Москва 15:49
Экономика
HeadHunter: 9% компаний допустили сокращение персонала в 2020 году
Согласно исследованию HeadHunter, на которое ссылается газета «Известия», 9% опрошенных компаний заявили о возможных увольнениях сотрудников в 2020 году.
Коммерсантъ 06:33
Политика
Захарова оценила слова Цукерберга о вмешательстве России в выборы США
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в предстоящие президентские выборы США в 2020 году.
Газета.Ru 20:30
Космос
На Марсе нашли озеро, подобное земному
Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Geoscience, на Марсе когда-то были соленые озера, которые высохли, как и некоторые подобные озера на Земле.
Популярная механика 16:11
Происшествия
На заводе в Орске отравились восемь человек
При проведении ремонтных работ на нефтеперерабатывающем заводе "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбургской области восемь человек отравились, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.
Вести.Ru 19:44
Футбол
Экс-игрок ЦСКА Сердеров возглавил гонку бомбардиров в Хорватии
Бывший полузащитник ЦСКА Сердер Сердеров стал лидером гонки бомбардиров в чемпионате Хорватии.
Metaratings 16:01