Футбол

Газета.RuГазета.RuОбъявлена первая пятерка номинантов на «Золотой мяч»

Французское издание France Football объявило имена пятерых номинантов на награду "Золотой мяч", передает Sport24.
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Подробнее о событии

Тадич, ван де Бек, Трент и даже Льорис могут получить «Золотой мяч». Это официальная информация

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Опубликован полный список претендентов на «Золотой мяч»

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Модрич – первый лауреат «Золотого мяча» за 26 лет, не номинированный на следующий год

Sports.ru21:35

Месси в 14-й раз в карьере номинирован на «Золотой мяч»

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Спорт-Экспресс17:02

Букмекеры оценили шансы Роналду и Месси на «Золотой мяч»

Metaratings20:55

Обладатель «Золотого мяча» Модрич не попал в список претендентов на награду

Газета.Ru21:09
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В Подмосковье нашли тела предполагаемых жертв банды Олега Шишканова

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РИА Новости вчера в 08:32
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Дерипаска объяснил обыски США в его бывшей фирме

На прошлой неделе Bloomberg сообщал, что американская прокуратура пытается получить доступ к электронным документам Terra Services Ltd, которые в декабре 2018 года изъяли британские власти.
РБК 19:07
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Ольга Бузова провела уик-энд в Риме. Там же, судя по геотегам, находился и блогер Давид Манукян. Напомним, паре приписывают роман.
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Посольство России в Чехии обвинили в шпионаже

Российское посольство в Чехии обвинили в шпионаже, сообщает «Коммерсантъ».
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В чем «дешевый» iPhone 11 оказался лучше дорогого 11 Pro

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Критики высоко оценили нового «Терминатора»

«Терминатор: темные судьбы» является прямым продолжением событий «Судного дня», появившегося в прокате в 1991 году.
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Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
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Король Таиланда лишил всех титулов свою фаворитку за своенравность

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал указ, согласно которому его официальная фаворитка лишается титула консорта и всех воинских регалий.
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Армия и оружие

Песков: Операция Турции в САР может навредить политурегулированию

«Проводимая Турцией в Сирии операция может навредить делу политического урегулирования», — приводит слова представителя Кремля Telegram-канал Раньше всех.
SM News вчера в 11:36
Экономика

Акции «Яндекса» на Мосбирже выросли более чем на 10%

Акции "Яндекса" в ходе торгов на Московской бирже подорожали на 10,8%, до 2142,8 рубля за бумагу - это максимальный рост котировки за день, свидетельствуют данные торговой площадки на 12:00 мск.
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Трамп назвал Хиллари Клинтон и некоторых демократов больными

Президент США Дональд Трамп считает, что бывший кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки от Демократической партии Хиллари Клинтон и часть ее сторонников являются психически нездоровыми людьми.
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«Жертвами перестройки» считают себя 25% россиян, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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Политика

Член СПЧ Тамара Морщакова заявила о выходе из совета

Член СПЧ Тамара Морщакова сообщила РБК, что написала заявление о выходе из состава совета и отправила его в общую рассылку СПЧ.
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Хоккей

Тренер «Амура» объяснил угрозу сжечь машину судье эмоциями

Встреча завершилась разгромным поражением «Амура» со счётом 1:5. Позже тренер команды заявил, что он просто пошутил.
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Украинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95»

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HeadHunter: 9% компаний допустили сокращение персонала в 2020 году

Согласно исследованию HeadHunter, на которое ссылается газета «Известия», 9% опрошенных компаний заявили о возможных увольнениях сотрудников в 2020 году.
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Захарова оценила слова Цукерберга о вмешательстве России в выборы США

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в предстоящие президентские выборы США в 2020 году.
Газета.Ru 20:30
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На Марсе нашли озеро, подобное земному

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Geoscience, на Марсе когда-то были соленые озера, которые высохли, как и некоторые подобные озера на Земле.
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При проведении ремонтных работ на нефтеперерабатывающем заводе "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбургской области восемь человек отравились, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.
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Экс-игрок ЦСКА Сердеров возглавил гонку бомбардиров в Хорватии

Бывший полузащитник ЦСКА Сердер Сердеров стал лидером гонки бомбардиров в чемпионате Хорватии.
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