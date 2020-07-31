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Новые автомобилиНовые автомобилиОбъявлена стоимость нового Toyota Highlander в России

Японский концерн Toyota сегодня, 31 июля, объявил цены на новый Toyota Highlander для России. Продажи новинки в РФ уже стартовали, а дилеры бренда начали прием заказов на вседорожник. Toyota Highlander четвертого поколения базируется на модульной платформе TNGA.
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Кроссовер Toyota Highlander нового поколения: цены в России

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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 13:19, Ашберн
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