Авто
Новые автомобилиОбъявлена стоимость нового Toyota Highlander в России
Японский концерн Toyota сегодня, 31 июля, объявил цены на новый Toyota Highlander для России. Продажи новинки в РФ уже стартовали, а дилеры бренда начали прием заказов на вседорожник. Toyota Highlander четвертого поколения базируется на модульной платформе TNGA.
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Футбол
Гунько заменит Юрана на посту главного тренера «Химок»
Сергей Юран покинет должность главного тренера "Химок". Его заменит Дмитрий Гунько, последним местом работы которого был "Спартак-2".
Вести.Ru 12:48
Общество
Гармаш ушел из театра «Современник»
РИА Новости 09:26
Кино
Умер режиссер фильма «Полуночный экспресс» Алан Паркер
Наиболее известные фильмы Паркера - "Миссисипи в огне" (Mississippi Burning, 1988) и "Полуночный экспресс" (Midnight Express, 1978), за который он был номинирован на "Оскар".
ТАСС 13:15
Политика
Минск направил Москве ноту из-за очередей на границе
МИД Белоруссии направил России ноту из-за очередей на границе, заявил РИА Новости пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Анатолий Глаз.
РИА Новости 12:00
Политика
Кремль рассчитывает, что задержанных в Белоруссии россиян отпустят
Кремль выражает надежду на то, что россиян, которые были задержаны в Белоруссии в ночь на 29 июля, отпустят в ближайшее время.
Mockva.ru 06:53
Хоккей
«Ак Барс» уступил «Нефтехимику» в товарищеском матче
«Ак Барс» и «Нефтехимик» провели товарищеский матч.
Спорт-Экспресс 12:36
Происшествия
Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму возросло до девяти
Число погибших в ДТП на трассе «Таврида» увеличилось с семи до девяти, сообщили в ГУ МВД РФ по республике Крым.
МР7.ру 05:40
Происшествия
Жене рэпера Картрайта предъявили обвинение в его убийстве
Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК России.
РИА Новости 13:01
Общество
Путин подписал закон о кальянах и вейпах
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому на вейпы, кальяны и снюсы будет распространено антитабачное законодательство, в том числе административные штрафы.
RT на русском 11:43
Футбол
«ПСЖ» сразится с «Лионом» в финале Кубка французской лиги
Главная потеря парижан заключается в отсутствии лидера Килианна Мбаппе, который получил травму в финале Кубка Франции с «Сент-Этьеном».
ProstoProSport 09:00
Космос
Ракета с марсоходом Perseverance успешно стартовала с мыса Канаверал
Ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, передаёт ТАСС, ссылаясь на данные Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Аргументы и Факты вчера в 08:30
Происшествия
В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек
Полиция сообщила об 11 пострадавших в результате нападения злоумышленников на отделение банка в торговом центре Берлина.
RT на русском 10:03
Путешествия
Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции
Пару переселили в более дешевый отель, причем туристам с трудом удалось добиться возврата разницы в деньгах.
Evo-rus.com 01:49
Футбол
Семь игроков «Чертаново» перешли в «Крылья Советов»
СитиТрафик 07:58
Экономика
90% просроченных кредитов во время пандемии остались проблемными
Почти 90% кредитов, по которым была задолженность в апреле (еще в разгар пандемии), остались проблемными, то есть люди не вернулись к нормальному графику платежей.
Коммерсантъ 29 июля в 02:49
Фигурное катание
Тутберидзе объявила об уходе фигуристки Косторной к Плющенко
Чуть позже тренер написала в комментариях, к кому перейдёт Косторная. По её информации, фигуристка присоединится к группе Евгения Плющенко.
RT на русском 12:52
Культура
Десятки сотрудников шоу Эллен Дедженерес сообщили о харассменте. Ведущая впервые прокомментировала обвинения
Super.ru 07:39
Футбол
Суд отложил заседание по жалобе на приговор по делу Кокорина и Мамаева
Мосгорсуд отложил заседание пересмотра приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву на 3 августа.
Москва 24 05:42
Общество
Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому
Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
РБК вчера в 16:05
Армия и оружие
Российский Су-27 вновь перехватил самолет США над Черным морем
Российская газета 12:56
Общество
Дегтярев ответил на расследование Навального
Интерфакс 09:11
Политика
Кадыров прокомментировал свое новое звание
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал получение звания генерал-майора Росгвардии.
Lenta.ru 07:20
Футбол
Александр Кокорин подписал контракт со «Спартаком»
Экспресс газета 07:03
Общество
В некоторых регионах России прогнозируется аномально теплый август
По словам специалиста, превышение норм ожидаются в Северо-Западном федеральном округе, Поволжье, Западной Сибири, Красноярском крае, на Урале и западе Якутии.
Известия Мордовии вчера в 23:30
Шоу-бизнес
Телеканал «Пятница» вернул Ивлееву в «Орел и Решку»
Руководство телеканала «Пятница» приняло решение вернуть популярную телеведущую и блогера Настю Ивлееву в программу «Орел и Решка».
Комсомольская правда 09:23
Общество
В Москве усилили контроль за масочным режимом в магазинах
Компания оперативно устраняет выявленные нарушения и проводит дополнительный инструктаж с персоналом о необходимости соблюдения профилактических мер, в частности масочного режима и контроля за ношением средств индивидуальной защиты покупателями, сообщил представитель X5.
Ведомости 09:40
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС
Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась с подписчиками новостью о том, что теперь она работает на телеканале СТС в новой передаче, где уже успела примерить на себя множество образов.
CT news вчера в 13:41
Автоспорт
Квят стал 15-м во второй практике Гран-при Великобритании
Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал 15-м по итогам второй практики Гран-при Великобритании.
ProstoProSport 11:47
Происшествия
Задержаны трое участников погрома в саратовской больнице
Напомним, вчера вечером в Саратовскую городскую клиническую больницу № 1 ворвалась группа агрессивно настроенных граждан численностью в два десятка человек, устроила дебош и требовала выдачи тела умершего родственника.
Взгляд-инфо 03:01