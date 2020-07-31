Японский концерн Toyota сегодня, 31 июля, объявил цены на новый Toyota Highlander для России. Продажи новинки в РФ уже стартовали, а дилеры бренда начали прием заказов на вседорожник. Toyota Highlander четвертого поколения базируется на модульной платформе TNGA.

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